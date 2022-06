La Diputación de Zaragoza acaba de aprobar el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) para este año 2022, que sigue estando dotado con 50 millones de euros y que permitirá que los 292 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo un total de 1.302 actuaciones fundamentales para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos.

"Año tras año el pleno del PLUS es el más esperado por los alcaldes y las alcaldesas de la provincia, porque supone destinar a los municipios cerca de un tercio del presupuesto ordinario de la institución", destaca el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. "Con ese dinero, los ayuntamientos financian todo tipo de proyectos e iniciativas: desde la realización de obras en las calles o la construcción de nuevos equipamientos hasta la amortización de deuda, el pago de nóminas, la restauración de bienes históricos, acciones en materia de educación o sanidad o la organización de actividades deportivas, culturales o recreativas”.

A principios de julio la Diputación de Zaragoza va a transferir a los ayuntamientos tanto la anualidad completa del PLUS 2022 como los 30 millones de euros del plan extraordinario de concertación, las ayudas totalmente incondicionadas con las que los consistorios van a poder hacer frente al encarecimiento de la obra pública o a cualquier otra actuación que consideren prioritaria. En total los consistorios recibirán de la DPZ 70 millones de euros, un volumen de dinero que prácticamente duplica cualquier transferencia recibida anteriormente de la institución.

Como novedad, el Plan Unificado de Subvenciones de este año incluye un fondo para compensar a los ayuntamientos que pidieron ayudas para contratar a trabajadores municipales (peones, barrenderos, socorristas, monitores de tiempo libre, etc.) y que no van a poder hacerlo por la supresión del contrato de obra y servicio tras la reciente reforma laboral. Para que esos consistorios no pierdan ni un solo euro, la DPZ ha vuelto a habilitar un mecanismo excepcional que va a permitir transferirles exactamente la misma cantidad que pidieron a través una ayuda incondicionada. A través de este procedimiento se van a compensar 129 solicitudes de ayuda que en total suman 3,2 millones de euros.

Obras financiadas por el Plan Plus 2022

El PLUS 2022 va a financiar actuaciones como la renovación de un tramo de la avenida de Pascual Marquina de Calatayud; la reforma de dos tramos del paseo de la Constitución de Ejea; la remodelación de las aceras de la plaza de San Francisco de Tarazona; el asfaltado de distintos caminos en Caspe; la construcción del nuevo Espacio Joven de Borja; la remodelación de la plaza de España de Daroca; la realización de distintas actividades en la ludoteca, la bibliopiscina y el Espacio Joven de Alagón; la urbanización de la calle Cuesta de la Cámara de Tauste; o la renovación de servicios en la calle Santa Pantaria de La Almunia.

El PLUS de este año también financiará, por ejemplo, la creación de circuitos de ‘pump track’ para bicis y patines en María de Huerva y Salvatierra de Esca; la construcción de sendos helipuertos en Oseja y Talamantes; la adquisición de una pantalla de cine digital y un proyecto en Used; la instalación de pistas de pádel en Biota, Los Fayos, La Vilueña y Torralba de Ribota; la rehabilitación de un nevero en Villar de los Navarros; la construcción de las nuevas piscinas municipales de Villanueva de Jiloca; la compra de una barredora en Villamayor de Gállego; la rehabilitación de la ermita de Santa Ana en Villalba del Perejil; o la ejecución de una nueva fase del albergue de Purujosa.

Las peticiones de los ayuntamientos

A diferencia de años anteriores, en los que los ayuntamientos destinaban alrededor del 50% de las subvenciones finalistas a mejorar la prestación de servicios básicos municipales (abastecimiento, saneamiento, pavimentación de calles, seguridad y orden público, alumbrado, parques y jardines, limpieza viaria, etc.), en el PLUS 2022 ese porcentaje aumenta sensiblemente hasta situarse en el 59,5% del montante total de esas ayudas.

Ese incremento está relacionado con la incertidumbre que en los dos últimos años ha generado la evolución de la pandemia, de forma que los consistorios han preferido solicitar los fondos del PLUS para iniciativas que no puedan verse condicionadas por las posibles restricciones contra el covid (en este caso, obras en los servicios básicos municipales).

De hecho, en paralelo a ese mayor volumen de peticiones para ese tipo de proyectos también se observa que en los dos últimos años ha habido un descenso apreciable en el volumen de ayudas solicitadas para financiar iniciativas en el ámbito del deporte y de la cultura (hay que recordar que los ayuntamientos planifican sus peticiones para el PLUS a mediados del año anterior).