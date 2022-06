Rifirrafe por los precios del cereal en Aragón entre comerciantes y productores

Los precios de los cereales están siendo motivo de conflicto entre comerciantes y productores. En plena tensión internacional por el déficit de esta materia prima agrícola debido al estallido de la guerra de Ucrania, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) alzó la voz hace cinco días para alertar de un presunto pacto entre operadores para forzar una caída de la cotización coincidiendo con el inicio de la cosecha, una acusación que este miércoles ha sido rechazada tajantemente desde la Lonja del Ebro, que ha salido al paso de la denuncia y asegura que se ha cumplido en todo momento con la normativa establecida en sus respectivos reglamentos de funcionamiento.

La Lonja del Ebro se defiende asegurando que "no fija precios" sino que solo puede proponer índices "orientativos no vinculantes". En un comunicado, recuerda que la Ley de Defensa de la Competencia "prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada que pueda impedir, restringir o falsear la competencia".

La mesa de cereales de la lonja está compuesta paritariamente entre productores y comercializadores o transformadores (industriales). Cada integrante de este órgano, subrayan desde el mercado agropecuario, tiene un voto en representación del colectivo al que representa, independientemente del volumen de negocio que represente.

"La votación inicialmente se realiza por escrito por cada miembro, para que de forma secreta se realice la propuesta de cotización", subrayan desde la Lonja del Ebro. Como resultado de las propuestas iniciales, explican, se determinar las tendencias y la acotación de cotizaciones a través de una aplicación informática, que establece finalmente el resultado, de conformidad con lo establecido en el reglamento de funcionamiento de la mesa.

Vigilancia para que no haya manipulación

"Somos una asociación sin ánimo de lucro, en la que participan no sólo productores, sino también comercializadores e Industriales", detallan. La lonja, insisten, "no tiene poder de decisión en las cotizaciones semanales, porque, aunque quisiera, no puede hacerlo, pero sí que vigila e impide que ningún sector pueda manipularlas y mucho menos permitir movimientos especulativos, de los grandes operadores".

La Lonja del Ebro, todos los lunes, convoca su mesa de cereales para analizar la situación del sector, y la propuesta de precios de referencia no obligatorios para la próxima semana. "Esta determinación --aclaran-- se realizará con base en los precios de las transacciones normales de mercado que hayan sido realizadas en el transcurso del periodo que media entre la sesión que se celebra y la anterior, la tendencia previsible del mercado, los estoc existentes, y cualquier otro elemento objetivo que se considere relevante".

En el informe previo a la propuesta de precios de la semana, la lonja realiza un estudio de las dificultades que está padeciendo el sector, entre las que destaca las consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia y la imposibilidad de salir cereales. Estos hechos, señalan desde la lonja, han provocado que los precios registren fuertes subidas "no motivadas por circunstancias normales", sino por la "excepcionalidad" que supone la paralización del suministro. En este sentido, recuerdan que la volatilidad de precios en las bolsas mundiales, principalmente Chicago y mercados europeos, ha hecho que los precios vayan al alza o a la baja en las diferentes cotizaciones semanales.

Constituido un comité de consulta y asesoramiento

También se está teniendo en cuanta, añaden, cualquier información relevante sobre la evolución de la invasión rusa, principalmente las bajadas de precios de futuros, como consecuencia de las últimas noticias sobre la negociación para habilitar un “corredor humanitario” para poder dar salida al cereal ucraniano, a través de Turquía. Otros antecedentes que destacan son la llegada de cereal de otros países, principalmente Brasil; las previsiones de la nueva cosecha a nivel mundial; los precios de cereales sustitutivos de la cebada a la hora de establecer la fórmula de fabricación del pienso, en particular del maíz; y los valores de las operaciones de compraventa que se están realizando para la próxima semana.

Al margen de todo ello, la Lonja del Ebro ha constituido un comité de consulta y asesoramiento (seguimiento) de las mesas de precios "al objeto de conocer mejor la problemática de cada sector y de su posible incidencia en las propuestas semanales de índices de precios orientativos no vinculantes, recogiendo para su estudio las propuestas u observaciones que se consideren oportunas, y la información sobre las tendencias del mercado semanal (alza, baja, o repetición) para la próxima semana".

La composición de dicho comité está formada actualmente por las asociaciones de agricultores y ganaderos debidamente acreditadas, entre ellas UAGA. Igualmente podrán participar: Cooperativas Agroalimentarias de Aragón; organizaciones o asociaciones del sector comercializador o Industrializador; así como los consejos reguladores o las Indicaciones Geográficas Protegidas.

La denuncia de UAGA

Desde UAGA, la principal organización agraria de la comunidad, mostraron su preocupación por la situación que se está generando en el mercado de cereal "con una incomprensible bajada de los precios en la cebada y en el trigo". Esta caída de precios se produce a pesar de toda la incertidumbre que rodea a esta producción agraria a nivel mundial por el bloqueo de las importaciones de grano que proceden de Ucrania, considerado el granero de Europa.

"En lugar de mantenerse las cotizaciones, sorprendentemente han bajado y esto se debe fundamentalmente a los movimientos de los compradores presionando de forma conjunta para recuperar el precio del cereal en era (a pie de campo)", señalan desde UAGA, que considera que esta evolución del mercado "no tiene justificación alguna". "Se trata de un mero oportunismo de los operadores", aseguran.

La organización agraria manifiesta que las lonjas son los instrumentos que marcan la tendencia de los precios de los diferentes cereales en los mercados, basándose en las existencias reales y futuras de grano. Sin embargo, lamenta que las empresas compradoras "están manipulando la libre competencia y se ponen de acuerdo para bajar los precios, de forma que compran barato para luego sacar mayor beneficio vendiendo a precios altos". "Una vez más, las agricultoras y los agricultores son los castigados en la cadena comercial", denuncian.

Ante este "oportunismo" de los compradores, UAGA recomienda a agricultores y cooperativas retener el grano, aunque no reconocen que lo mejor para que no haya distorsiones en los mercados de cereales, que perjudican sobre todo a los ganaderos, "sería que fluyera la cosecha". De esta forma, argumentan, el agricultor se beneficiará de un "precio óptimo" que le permitirá recuperar los gastos realizados en la siembra y tener un margen de beneficio que garantice la viabilidad de su explotación. Y el ganadero podrá alimentar a sus animales a un coste razonable.