La unidad en el Pirineo por los Juegos hace aguas

El anuncio de Laura Vilagrà de que la Generalitat de Cataluña presentará su candidatura a los Juegos de Invierno de 2030 en solitario despertó en el Pirineo aragonés matices, sentimientos encontrados, que disipan la imagen nítida de unidad que en otras ocasiones se trasladó desde el territorio. Aunque todos los alcaldes implicados siguen reivindicando que haya Juegos y que, si es en una candidatura compartida, esta tendrá más posibilidades de éxito, la unidad monolítica de otras circunstancias se resquebraja ahora. Está claro que se acerca el fin.

Las discrepancias y los apoyos, en este caso, no van por partidos. Los alcaldes socialistas de Jaca y Canfranc, Juan Manuel Ramón y Fernando Sánchez, respectivamente, manifestaron su «respeto» por la decisión catalana de optar a los Juegos en solitario. No así el alcalde de Benasque, Ignacio Abadías, del PAR, ni el de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, del PP, que reprocharon la actitud de la Generalitat de Cataluña y consideraron, como trasladó el presidente del Gobierno, Javier Lambán, que su propuesta en solitario «confirma que desde el principio querían ir solos y que la negociación no era de fiar».

Quien se mostró más comprensivo con Cataluña, alejándose por completo de los posicionamientos del Ejecutivo aragonés y del partido al que pertenece, el PSOE, fue regidor de Canfranc. «No sé cuál es el argumento para denunciar la candidatura catalana. ¿Qué diríamos si fueran los catalanes los que denunciaran una candidatura aragonesa?», se preguntó, al tiempo que pidió al Gobierno de Aragón y a todos los partidos políticos a «reflexionar» si la comunidad autónoma quiere entrar en la carrera olímpica. «La candidatura de Barcelona-Pirineos lleva preparándose desde 2010. Han apostado por ello», defendió.

Sin embargo, recordó que Aragón no hizo lo propio con el germen que pretendía optar al sueño olímpico con Jaca, Huesca y Zaragoza .«En su día, en 2011, por distintos motivos como la crisis económica, Aragón decidió dejar la carrera olímpica. Ahora tenemos que hacer una reflexión de si apostamos por ello, o no», insistió.

Tampoco cree el primer edil de Canfranc que la comunidad autónoma pudiera, en su caso, presentarse en solitario. «Creo que Aragón no puede presentar una candidatura en solitario para 2030; lo veo complicadísimo», dijo, al tiempo que apuntó que, para él, como para muchos en el Pirineo, «la candidatura conjunta es la que tiene más posibilidades».

El alcalde de Jaca se limitó a decir que «Cataluña está en su derecho de presentar una candidatura», pero añadió que esta «perderá mucha competitividad». Además, incidió en que el COE en ningún momento ha apostado por este tipo de proyectos en solitario.

Jesús Gericó resumió la dramática situación que atraviesa la candidatura tirando de refranero popular. «Lo que mal empieza, mal acaba». El primer edil del PP reparte culpas y responsabilidades a partes iguales entre el Gobierno de España y el aragonés. «Tan responsables son el COE y Sánchez, por proponer esta candidatura, como el Gobierno de Aragón por su dejación de funciones en la negociación», denunció. Los catalanes, consideró Gericó, han demostrado «que no querían una candidatura compartida».

Con estas cartas sobre la mesa, la decepción atraviesa el Pirineo aragonés. Cada vez se ve más remota la posibilidad de que la llama olímpica pueda llegar a las pistas aragonesas.