Antonio Burillo, diseñador: "The 2nd Skin es la feminidad y el poner a la mujer bella"

Jennifer López, Beyoncé, la Reina Letizia...todas las grandes quieren vestir de The 2nd Skin Co.

Vienen por diferentes partes, cuando vino Jennifer López vino por nuestra estilista de la agencia de comunicación que teníamos en Los Angeles. Beyoncé por ejemplo fue clienta, el abrigo que llevó lo compró en una tienda de Singapur y para nosotros es un orgullo. La reina también fue un trabajo muy especial para nosotros.

De todas formas, usted no es el primer aragonés que viste a la reina, primero estuvo Pertegaz con su vestido de novia...

Pertegaz es un sueño, un mito y un hito de la moda.

Su desfile cierra mañana la Aragón Fashion Week 2022, ¿qué vamos a poder ver en la pasarela?

Presentamos parte de nuestra colección del inverno que viene, es lo más nuevo. Es una colección muy invernal, de lana, muy shinny... Nos encanta combinar el brillo porque consideramos que favorece mucho a la mujer. Una de las cosas que caracteriza a The 2nd Skin es la feminidad y el poner a la mujer bella. Hay muchos colores flúor, tules plisados, lentejuelas. Es una colección muy vestida, muy de cocktail, muy de fiesta...

¿Y como zaragozano qué supone cerrar la semana de la moda aragonesa?

Mis raíces están aquí, yo soy aragonés de Zaragoza capital y, para mí, es un privilegio. Esta es la segunda ocasión en la que desfilamos aquí y estamos muy orgullosos y más de que sea cerrando una semana tan chula. Esperamos no decepcionar.

Son ya 16 años al frente de The 2nd Skin, es una marca muy consolidada en la moda española, ¿cómo ha sido el trayecto?

Empezamos con mucha ilusión pero muy perdidos, sin saber muy bien qué hacer al principio. Hemos superado una crisis económica enorme en la que muchas marcas compañeras iban cayendo y nosotros, que decidimos salir antes al mercado exterior, no hemos dejado de crecer. Luego una pandemia que vivimos con mucha presión porque nosotros lo que trabajamos es ropa de evento y es precisamente lo que no se podía hacer. Ahora este último año ha sido muy bueno, la gente ha salido con muchas ganas de celebrar, de comprar y de vestirse y estamos muy contentos.

Y para usted todo empezó dibujando...

Mi hermano era un crack dibujando y yo le imitaba, pero solo sabía dibujar chicas con distinta ropa. Eso lo vio un tío abuelo mío y dijo "este niño tiene que ser diseñador". Me apuntaron en la academia de Antonio Latorre y yo fui muy feliz durante todo mi aprendizaje, allí aprendí una base maravillosa. Luego gané el certamen de jóvenes diseñadores aquí en Zaragoza, me fui a Milán, luego hice las practicas con Ángel Schlesser y ya me quedé en Madrid.

¿El mismo certamen que ganó hace unos años es en el que participa como jurado esta noche?

Creo que sí y yo encantado de apoyar a los jóvenes talentos, yo fui uno de ellos. Ha costado mucho pero por fin se está apoyando a la moda en Aragón y creo que es muy importante que se hagan este tipo de certámenes.

¿Qué diferencia a The 2nd Skin?

Es una pregunta que no me suele gustar mucho porque cada uno tenemos nuestro estilo, nuestro encanto y nuestra historia. En nuestro caso las clientas coinciden en que con nuestros vestidos se sienten muy guapas. Que haya gente que repita con nosotros es muy especial.

Venimos de una época de subida en el coste de la luz, de las materias primas... ¿Ha afectado al mundo de la moda?

Por supuesto, ha afectado mucho, las fibras textiles han subido muchísimo y eso repercute en la prendas. Al final, lo que hacemos es un producto caro, pero cuando tienes que subir el precio cuesta mucho. Ahora creo que estamos todos en el mismo punto, estamos todos igual. En el caso de la clienta final que viene al showroom a comprar o a hacerse algo no tiene problema, pero las tiendas multimarca compran menos porque al principio las colecciones costaban una cosa y han ido subiendo.

¿Limitan estos problemas a la visión del diseñador?

Por supuesto. Cuando te sientas a desarrollar una colección te encantaría hacer virguerías, pero no se puede porque la materia prima es muy cara y te corta las alas. Nosotros no solo vivimos de la clienta final, sino que hay una red de tiendas internacional que tiene que comprar.

¿Algún plan de futuro?

El plan de futuro es el desfile de mañana y seguir creciendo y abrir una tienda propia de la marca.