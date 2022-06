La DGA da por controlado el incendio de Graus, pero ya trabaja en otro de Calanda

El Gobierno de Aragón ha informado de que el incendio notificado a las 17.08 de este sábado, en la localidad oscense Graus, ya se ha dado por controlado a las 18.30 horas. En él han actuado cuatro cuadrillas terrestres y una autobomba.

Mientras las llamas han sido extinguidas en Graus, otro incendio forestal ha surgido sobre las 16.42 horas entre los términos municipales turolenses de Calanda y Castelserás. En concreto, en una zona conocida como Mas de Ramón.

"En principio no parece grave y no hay peligro de que haya personas o viviendas cerca", señala Alberto Herrero, alcalde de Calanda. "No sabemos tampoco la extensión, pero ya hemos pedido la ayuda de tractores y demás para hacer un cortafuegos por si acaso", ha indicado a este diario mientras viajaba a la zona afectada.

Hasta Calanda se han desplazado una cuadrilla helitransportada, un helicóptero, dos cuadrillas terrestres y tres autobombas. Se desconoce por el momento la extensión del mismo y la causa. De este modo, en estos momentos están activos los focos de Nonaspe, Barbastro y Calanda.