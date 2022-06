Antonio García, nuevo decano de Derecho: "Hay alumnos que en primero ya saben que quieren ser jueces"

¿Qué le llevó a presentarse al decanato de Derecho?

-Llevo tiempo desempeñando varios cargos tanto. Tenía ya un conocimiento del funcionamiento de la facultad, de la situación y de los retos, por lo que muchos pensaron que yo tenía la experiencia y el perfil. También me hacía ilusión, no voy a decir que no. Al final te sometes a un escaparate ante todos los miembros de Derecho y es un reto.

-¿Qué retos plantea?

-De inicio, estamos en un momento de cambio porque el centro está en el proceso de la acreditación institucional. Es decir, un certificado de calidad por el que todos pasamos, pero que es complejo. Después, otro problema inminente es la reordenación académica del calendario y de todo por el adelanto de los exámenes de septiembre. Hay que adaptar horarios y cambiar la dinámica de cursos anteriores. Y, por otro lado, estamos afrontando una crisis energética donde tenemos que buscar instrumentos de ahorro. Hay centros que podrán cerrar un poco antes por las tardes, pero nosotros, salvo algún viernes, lo veo complicado.

-¿Qué opina del adelanto de septiembre?

-Me parece que llegamos tarde. Era algo imprescindible que se tenía que haber hecho hace tiempo. Septiembre era un trastorno para toda la programación porque los exámenes acaban un 15 de septiembre y, sin saber aun sus notas o si han aprobado el curso anterior, ya empezaba el curso.

-¿Qué porcentaje de empleabilidad tienen los egresados en Derecho?

-Datos no tengo. Lo que es en el grado de Derecho, por una parte hay salidas a través de oposiciones para ser inspector de Hacienda, de la Policía, de Trabajo, así como juez, notario o letrado. El abanico es amplio. Tenemos tradición de ser una buena facultad en la formación de opositores. Después, está quienes hacen el máster para ejercer como abogados y procuradores. Más o menos, unos 100 estudiantes en Zaragoza hacen el máster y luego ejercen en diferentes despachos.

-¿Qué le parece que se exija dicho máster para poder ejercer como abogad? Es algo que, hace unas décadas, no existía.

-Como profesor, no me parece mal que para ejercer la profesión se pida, pero lo que no me parece bien es que en este momento haya un máster obligatorio de abogacía y además un examen de Estado. Creo que si ya hay un examen, se debería dar libertad a las universidades para que ofertaran másteres diferentes que también sirven para ser abogado. A lo mejor a alguien le interesaría más un máster en empresa familiar o derecho administrativo, pero no los hace porque sabe que ese no le habilita y se le exige el de abogacía.

-¿Es una profesión con vocación o muchos alumnos abandonan al primer año?

-Hay un poco de todo. Tenemos alumnos que en el primer curso ya saben que quieren ser jueces, notarios o abogados y eso es vocacional. Hay otros que no conocen el derecho porque en Bachillerato no se toca nada de esta carrera, pero les resulta atractiva y luego quizás cambian. De todos modos, todos los años tenemos lista de espera, que va creciendo, y eso es un buen síntoma.

-¿Los jóvenes quieren ser profesores de Derecho o no?

-Los porcentajes nos dicen que no. Derecho es una facultad con una plantilla muy envejecida y solo tenemos un 8% de jóvenes profesores en formación. El problema estará dentro de 12 años, porque no habrá relevo.

-¿Cuál es la solución para esa regeneración de plantillas?

-La carrera debe ser atractiva, estable y sin tantos obstáculos y más corta. La solución pasa por garantizar que los profesores no tengan que estar tantos años haciendo la tesis y puedan incorporarse a las plantillas. Hace 25 años, los doctorando que defendía el 80% de las tesis eran profesores en formación, con la intención de seguir. Ahora, de cada 10 tesis 8 no están pensando en ser profesor.