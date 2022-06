Los científicos aragoneses reaccionan al plan estatal para recuperar talento: «Es más fácil ser catedrático en Alemania que becado en España»

Hace apenas unos días el Gobierno de España anunciaó un nuevo plan estatal para luchar contra un fenómeno que desde hace varios años viene afectando a sector de la ciencia y la investigación en España, la fuga de cerebros.

Después de varios años de recortes que obligaron a una gran cantidad de investigadores españoles, entre ellos aragoneses, a buscar oportunidades fuera de las fronteras españolas, este nuevo paquete de medidas impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación busca «atraer y retener» talento científico en España. La estrategia, anunciada el pasado martes tras tu aprobación en el Consejo de Ministros, contempla una inversión de 3.000 millones de euros y el despliegue de 30 medidas que se ejecutarán en los próximos 18 meses.

En principio y a falta de una publicación oficial del plan detallado, las medidas se dividen en tres líneas de actuación. La primera estará enfocada a «crear más oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de la carrera científica en universidades y organismos públicos de investigación». La segunda pretende «eliminar barreras y crear nuevos incentivos para la atracción del talento científico internacional» al sector público español. Y la tercera intentará impulsar la incorporación de científicos emigrados al sector privado.

«Necesitamos que vuelvan los científicos que se fueron, que no se vayan los que están y atraer a los mejores. La calidad de la ciencia española depende de nuestra capacidad de esto», explicó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre las medidas concretas que contempla el nuevo plan se incluyen la creación de una convocatoria de «consolidación investigadora» en la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para científicos nacionales y extranjeros que quieran desarrollar su carrera en centros españoles, elevar al 120% la tasa de reposición para el personal científico y técnico (por cada 10 jubilados se contratan 12 nuevos investigadores), la creación de una «ayuda complementaria» para atraer «científicos senior de reconocido prestigio internacional», simplificar el procedimiento de acreditación para el profesorado de origen extranjero y, por último, medidas para «mejorar la información, asesoramiento y comunicación» para los investigadores que quieran incorporarse al sistema científico español.

«Necesitamos tender la mano a todos aquellos profesionales que tuvieron que emigrar de España, que tienen un talento enorme, que han adquirido muchísima experiencia en el extranjero y que ahora quieren volver a España», explicó Diana Morant.

La visión aragonesa

Por el momento, el sector investigador aragonés se mantiene a la espera de ver cual será la aplicación real y si estas medidas supondrán un cambio real en el sector de la ciencia. «Tenemos que conocer los detalles y ver realmente las acciones concretas y cómo se van a llevar a cabo», explica Alberto Jiménez Schuhmacher, investigador Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. «Que haya más inversión en ciencia siempre es digno de celebrar, pero si no es a largo plazo y no podemos sostenerlo en el tiempo no nos va a servir de nada», añadió el científico aragonés.

La posibilidades de desarrollar una carrera de investigación y ascender hasta un puesto de liderazgo en territorio nacional se han convertido en una cuestión muy complicada. «Hay muy pocas becas de investigación y las que hay son muy competitivas. Los requisitos para acceder a una beca post doctoral de Ramón y Cajal son muy duros y realmente luego el sueldo y las condiciones tampoco son increíbles», aseguró Schuhmacher.

Es difícil contabilizar el numero de aragoneses que dedican su carrera a la investigación científica fuera del país, aun así, los expertos reconocen que «salir fuera es un paso natural en la carrera investigadora». Descubrir nuevas formas de trabajo, nuevos campos de actuación y abrir la mente son los principales beneficios de salir fuera, pero lo que debería ser una estancia puntual en muchos campos se convierte en un destino definitivo.

«Al final no es solo que salir sea una experiencia positiva, encuentras que tienes más oportunidades y que obtener contratos y ascender a puestos de responsabilidad es mucho más sencillo», apuntó Schuhmacher. «Es más fácil y más rápido convertirse en catedrático en una universidad de Alemania que conseguir que te den una simple beca en España», añadió.

Para que el plan que el Gobierno de España plantea fuera realmente viable el experto asegura que sería necesaria «una inversión a largo plazo y sostenida en el tiempo» y no solo centrar en los esfuerzos en el personal sino también potenciar la inversión en medios técnicos. «De nada me sirve tener a 20 investigadores más si no les doy las herramientas que necesitan para desarrollar sus estudios», explicó.

Por el momento, uno de los puntos que más valora Schuhmacher dentro del nuevo plan es el de la estabilización ya que asegura que durante los últimos años ha habido casos de investigadores cuyas condiciones laborales «rozaban el esclavismo». Aun así, espera que este plan pueda servir para que se repartan los fondos entre todos los grupos de investigación y que se de un consenso en favor de la ciencia como «arma de lucha por el futuro».

Aún así, el investigador reconoce que la situación en Aragón es mejor que en otras regiones del país. «En los últimos años hemos tenido un cambio muy importante, hay más inversión y más compromiso», asegura Schuhmacher. «Tenemos institutos muy bien considerados, el programa ARAID que forma mucho talento y además tenemos personas muy competitivas y con mucha preparación pero hay que seguir trabajando para no perder todo lo que hemos conseguido», explicó el investigador.

También reconoció que no es momento de relajarse ya que nos encontramos en medio de una situación de crisis «muy cambiante». «Quién te dice que mañana no va a cambiar de golpe la situación en Ucrania, lo que necesitamos es asegurar nuestras fortalezas y la inversión en ciencia debería ser una de las prioridades de cualquier gobierno», añadió.