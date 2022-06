Juan García Blasco: «La reforma laboral se quedará corta si no se completa con la negociación colectiva»

Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza, hace balance de la reforma laboral, en cuyo proceso de redacción colaboró con algunas aportaciones y reflexiones.

¿Cómo le está sentando a Aragón la reforma laboral?

Bien. Basta con asomarse a los datos que se derivan del empleo y la contratación. Aunque es verdad que hay que esperar más tiempo. El test de efectividad y resultados requiere por lo menos un par de años. No hay que olvidar que hay figuras contractuales temporales concertadas antes de que entrará en vigor la norma que siguen vigentes. Es indiscutible que el balance general es positivo en España y, especialmente, en Aragón.

¿Cuáles son esos efectos positivos que se están dando?

La reforma aborda muchas materias, pero donde más se están notando es en la contratación laboral y, particularmente, en su traslación al carácter indefinido. Hay dos notas configuradoras: una disminución muy apreciable de contratos temporales y un aumento muy destacado de los indefinidos a través de sus distintas variantes.

Hay nubarrones en la economía, ¿se mantendrá la tendencia positiva del empleo?

No es fácil de determinar. Dependerá de la intensidad y la duración de la situación actual de incertidumbre. Hasta ahora no ha afectado a la parte de la contratación de la reforma laboral, pero la contratación no la crea la norma sino la actividad productiva y empresarial.

¿Cómo se está logrando revertir la contratación temporal?

La generalización de la contratación temporal arranca en 1983. La tendencia general era que de cada cien contratos, apenas ocho o nueve eran indefinidos. El resto eran temporales en las distintas tipologías. Algunas de ellas eran objeto de abuso, cuando no de fraude, y han desaparecido. La tendencia se ha invertido con la reforma por dos causas. En primer lugar, los espacios legales para la contratación temporal se han reducido drásticamente. Solo se pueden concertar si hay causa justificada de temporalidad, que hay que especificar. Ahora la regla general es la contratación indefinida y la excepción, la temporal.

¿Las empresas están cumpliendo la nueva normativa?

Con carácter general creo que sí. La empresa que necesita contratar trabajadores tiene que utilizar las figuras legalmente posibles. El empresariado ha asumido el papel que le corresponde, entre otras cosas porque no ha sido reforma impuesta, sino pactada.

¿Por qué es buena una mayor estabilidad de los trabajadores?

Por distintas razones. En primer lugar, porque hay más compromiso empresarial y del trabajador en el trabajo, más fidelidad a la empresa. En segundo lugar, porque hace que se apliquen todos los mecanismos protectores del derecho del trabajo, particularmente, la extinción del contrato, tiene una tutela y protección y una garantía legal de indemnización respecto al temporal. Y en tercer lugar, la acción protectora en materia de seguridad y salud en el trabajo es más eficaz con los trabajadores indefinidos.

¿La reforma lastrará al empleo como dicen algunas voces?

En principio, las cifras no ponen de relieve que esto no está pasando. Era previsible que mejorará la contratación indefinida con el molde legal fijado.

Los fijos discontinuos ganan protagonismo, ¿es bueno o malo?

Esta figura gana protagonismo porque se ha hecho muy flexible. Este tipo de contrato ha existido siempre, pero era marginal. Ahora existen seis tipologías y variantes con periodos de actividad distintos. Aquí la negociación colectiva tiene un papel importante que cubrir para articular fórmulas y mecanismo para el periodo de inactividad, por ejemplo, con formación. Es una figura muy útil pero puede existir un riesgo de abuso para cobijar la temporalidad. La Inspección de Trabajo tendrá que estar atenta.

¿Qué aspectos de la norma falta por desplegar?

La reforma laboral producirá sus plenos efectos si la negociación colectiva asume el papel que le otorga la norma. De los contrario, los efectos integrales pueden quedarse cortos. Hay sectores productivos donde las tipologías contractuales encajan con más dificultad, como en algunos servicios o agricultura, y la negociación colectiva tiene un espacio que cubrir. Es un mandato legal que se debe asumir. Hay que completar el papel de la negociación colectiva en los contratos formativos, temporales y, sobre todo, en los fijos discontinuos. Es clave para la efectividad y el éxito de la norma.

¿Ve posible un pacto de renta ante la desbocada inflación?

Sería lo deseable, pero soy un poco pesimista. Harían falta muchas transacciones y renuncias por parte de las administraciones públicas, los partidos políticos y los interlocutores sociales. La situación actual lo justifica y ahí se demostrarán si se saben estar a la altura de las circunstancias.

¿Es partidario de transitar hacia un marco laboral propio de Aragón?

Sería muy interesante y deseable conformar un marco autonómico acomodándolo a las características y singularidades del tejido productivo de la comunidad autónoma. Sería un instrumento útil y eficaz. Y eso podría darse con más facilidad aprovechando el buen clima de diálogo social y concertación que existe aquí.

Usted medió en 2016 en el conflicto del bus urbano de Zaragoza, ¿ve necesario un nuevo arbitraje?

El conflicto de ahora tiene una etiología distinta a la anterior. Lo tienen que resolver la parte sindical y empresarial.