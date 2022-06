Testimonio de dos investigadores aragoneses: «Irse al extranjero es un paso natural para los investigadores»

Rafael Tapia es uno de los muchos investigadores aragoneses que está desarrollando su carrera en el extranjero. Primero en Nueva York y ahora mismo en Londres centrándose en el campo de la biofísica.

«Estudié en la Universidad de Zaragoza y fue allí donde me doctoré en Física», explica Tapia. Cuando terminó en 2016 el joven se dirigió a Nueva York para seguir con sus estudios postdoctorales, cuatro años después, en diciembre de 2020, el investigador decidió mudarse a Londres para seguir investigando en su área.

«Ir al extranjero es un paso de lo más natural para un investigador, estar fuera siempre te abre la mente y estar en un laboratorio diferente al tuyo siempre te ofrece más oportunidades de crecimiento», cuenta el aragonés. Además, sus estancias en el extranjero le han demostrado que el ascenso es más fácil y más rápido de lo que sería en un instituto de España.

Ahora mismo, el investigador está a punto de empezar a trabajar en un grupo en una universidad de Londres. Por el momento de su contacto con este nuevo trabajo destaca «la independencia y la gran cantidad de fondos», ambas cuestiones que no serían posibles en España. «Yo hice un presupuesto de todo lo que necesitaría para llevar a cabo mis proyectos y nadie me puso ningún problema, en España probablemente tuviera que haber pedido directamente a convocatorias europeas los fondos porque es muy difícil conseguir financiación pública», cuenta.

El investigador asegura que en España las condiciones para acceder a una beca son muy complicadas y que «casi es imposible». «Las Ramón y Cajal, que son las más populares y las que ofrece la Agencia Estatal de Investigación, son muy competitivas y luego si llegas a obtenerlas las condiciones son mucho peores que las que tendrías en cualquier otro país de Europa», afirma Tapia.

En su caso, ahora mismo y a punto de comenzar en un nuevo puesto de trabajo, el zaragozano no se plantea volver a España. «Igual si me hubieras preguntado hace un año la respuesta no hubiera sido tan rotunda, pero ahora mismo por lo menos los próximos cinco años yo me veo trabajando aquí en Londres», explica. «Al final, volver a casa es algo que nunca puedes descartar pero ahora estoy en un puesto mucho más competitivo y también es algo que tengo que priorizar», concluye.

«En España no podría tener el puesto que tengo en China»

Pedro Laborda es un zaragozano de los de toda la vida. «Estudié en el IES Miguel Catalán y luego estudie Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y allí fue también donde después hice el doctorado en Química Orgánica», relata el investigador.

Una vez terminados los estudios superiores las ofertas laborales en el campo de la investigación que se le planteaban al investigador tanto en la comunidad como en el resto del país no eran las mejores. «Estuve 10 meses en el paro sin ninguna perspectiva de encontrar trabajo como investigador aquí en España», cuenta el investigador.

«Yo me planteaba irme al extranjero porque es algo muy habitual cuando eres investigador», explica Laborda. Aunque en una primera idea el zaragozano priorizaba algún destino europeo, China resultó ser el lugar que eligió para asentarse en el año 2015, principalmente porque allí «había muchas oportunidades».

Aunque cuando llegó el plan no incluía una estancia superior a un par de años, las oportunidades surgieron y el ascenso en la cadena de mando fue muy rápido. «Primero fui asociado y después me convertí en profesor titular. Ahora mismo soy catedrático en la Universidad de Nantong», relata el investigador.

Poco tiempo después la decisión estaba tomada. «No veía una vuelta a España porque lo que yo quería era ser profesor y sabía que en España era muy complicado que llegara a tener la misma oportunidad», explica

Ocho años después el aragonés tiene su vida completamente asentada en el país asiático y volver a trasladarse a España no se encuentra entre su lista de prioridades, «sé que si volviera a España no tendría todo lo que tengo en China. A nivel de fondos y a nivel de medios no sería lo mismo y se que no podría tener un cargo de responsabilidad y nadie cambia un puesto de dirección como investigador para volver a ser parte de un equipo».

Ahora mismo Laborda trabaja como líder de un grupo de 45 investigadores que trabaja en el campo de la química agrícola.

Respecto al plan estatal de retorno de talento joven, Laborda opina que no está enfocado para él: «La intención es buena y seguro que hay muchos estudiantes postdoctorales que obtienen una buena oportunidad para volver a España pero no creo que sea una opción apara recuperar el talento de catedráticos o líderes de grandes grupos de investigación como podría ser mi caso. A nosotros es muy complicado que puedan ofrecernos las mismas condiciones», asegura el investigador

Ahora mismo son más de 80 los españoles – tres de ellos aragoneses – que se encuentran como investigadores en distintas universidades de China. Ellos mismos tienen creada una red a través de la cual llevan a cabo acuerdos de colaboración y reciben ofertas de proyectos en España