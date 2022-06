El COE cancela la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de 2030

El Comité Olímpico Español (COE) trasladó este fin de semana al Gobierno de Aragón que no habría candidatura conjunta a los Juegos de Invierno 2030. A través de un comunicado oficial, la candidatura conjunta termina así un periplo de casi un año de desencuentros y choques frontales entre los Gobiernos de Aragón, la Generalitat de Cataluña y el Comité Olímpico Español.

El presidente del organismo olímpico, Alejandro Blanco, tiene prevista una rueda de prensa este martes, a las 19.00 horas, para valorar la situación, en la que se espera que explique los motivos por los que se renuncia finalmente al proyecto conjunto y que defina cuáles son las apuestas de futuro del COE.

Fuentes del Gobierno de Aragón han insistido en que, pese a la notificación oficial, aguardan las declaraciones de Blanco de mañana. Mientras, señalan que si la candidatura conjunta ha fracaso "es por la intransigencia de la Generalitat de Cataluña, que no ha querido negociar un acuerdo de candidatura de país razonable y de igual a igual".

Por ahora, el Ejecutivo aragonés declina hacer más valoraciones al respecto hasta escuchar las palabras de Alejandro Blanco.

En una información de la Agencia Catalana de Noticias (ACN) se plantea la posibilidad de que el COE trabaja ahora sobre la "hipótesis de una candidatura para 2034 que todavía no está definido si volverá a ser compartida entre Cataluña y Aragón o si, en línea con lo planteado por la Generalitat la semana pasada, gravitará básicamente sobre el territorio catalán".

ERC acusa al COE, Iceta e Illa de "ceder al chantaje" de Lambán

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado este lunes al COE, al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y al líder del PSC, Salvador Illa, de "ceder al chantaje" del presidente de Aragón, Javier Lambán, y "preferir que no haya Juegos de Invierno de 2030 solo porque quiera hacerlos Cataluña". En rueda de prensa en Barcelona, la portavoz se ha "reafirmado" en que el proyecto de candidatura de Juegos "puede ser una oportunidad de progreso y desarrollo de las comarcas del Pirineo", por lo que ha lamentado la posibilidad de que se aparque. "Si hay algún otro que trabaja para que la ciudadanía de Cataluña no tenga oportunidades, deberá salir y explicarlo bien. Si algún otro quiere que no haya Juegos solo para contentar a sus barones territoriales, deberá explicarlo bien", ha avisado.

Y ha proseguido, poniendo ya nombres y apellidos sobre la mesa: "Si ese otro es el ministro Iceta, que prefiere dejar perder una oportunidad a la ciudadanía de Cataluña solo para seguirle el juego a Lambán, deberá explicarlo bien. Si Salvador Illa, a pesar de haber ido a seguirle el juego al presidente de Aragón, después solo consigue que un proyecto que él había defendido no se haga, entonces deberá explicarlo bien".

La dirigente ha criticado el "sainete representado" por el presidente de Aragón, "en complicidad con el Gobierno, Iceta y también del Comité Olímpico Español", que han "acabado cediendo al chantaje de un personaje pintoresco" como Lambán y han "priorizado los intereses partidistas y personalistas" del dirigente aragonés, por delante de los del Pirineo, ha reprochado la portavoz de ERC. Por último, sobre si ERC aceptaría que Cataluña intentara concurrir a los Juegos del 2034, Vilalta ha recordado que la Generalitat ha trabajado para poder acoger los de 2030 y "Cataluña está preparada" para poder presentar una candidatura para ese año.

JxCat dice que Iceta "ha mirado hacia otro lado"

Por su parte, el portavoz de JxCat, Josep Rius, ha arremetido contra el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, porque consideran que ha mirado "hacia otro lado" con la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030: "No ha servido de nada que Iceta sea catalán". Rius se ha referido así a las informaciones que apuntan que el COE descartará definitivamente el proyecto de candidatura conjunta de los Pirineos para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En una rueda de prensa ha acusado al ministro de priorizar más "los intereses del PSOE en Aragón que los intereses de Cataluña y los de los catalanes". Y ha acusado al presidente de Aragón, Javier Lambán, de haber hecho "electoralismo" con la candidatura y de haber "avivado el anticatalanismo": "El boicot permanente de Aragón y el silencio cómplice del Gobierno del PSOE han sido un obstáculo para la candidatura"