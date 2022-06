Las huelgas se hacen en los momentos de mayor impacto para que su difusión sea la mayor posible y los objetivos se cumplan de una manera más rápida. Y es precisamente esa premisa la que han seguido los sindicatos USO y Sitcpla, que han convocado huelgas de 24 horas durante seis días entre finales de junio y principios de julio en nombre de los tripulantes de cabina de pasajeros, o como comunmente se les conoce, azafatos y azafatas, de Ryanair.

Esto significa que en plena primera operación salida de vacaciones es posible que tu vuelo se vea afectado. Además, hasta el momento, hay un gran oscurantismo en torno a los vuelos que se pueden cancelar.

El problema es que es una huelga de todos los trabajadores de cabina de Ryanair en Europa, no solo de España, por lo que afectarán a salidas y llegadas.

Y otro problemón, quizá el más importante, es que Ryanair no ha dicho qué vuelos se pueden cancelar y es algo que hasta que no llegues al aeropuerto posiblemente no sepas. Tampoco se saben servicios mínimos ni nada. Solo que será 24, 25 y 26 de junio en un primer tramo y 30 de junio, 1 y 2 de julio en un segundo tramo.

Los vuelos que pueden verse afectados con salida desde Zaragoza

24 de junio

Zaragoza - Palma RYR1399 (15.20 horas)

25 de junio

Zaragoza - Milán-Bérgamo RYR4634 (8.05 horas)

Zaragoza - París/Beauvais-Tille RYR7235 (8.50 horas)

Zaragoza - Bruselas/Charleroi RYR1383 (9.15 horas)

Zaragoza - Londres/Stansted RYR2535 (10.20 horas)

26 de junio

Zaragoza - Milán-Bérgamo RYR4634 (8.15 horas)

Zaragoza - Viena RYR9769 (10.40 horas)

La información se irá actualizando conforme se conozcan más detalles.