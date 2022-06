Lambán, sobre los Juegos Olímpicos: "Debemos reconducir el debate a términos de sosiego y serenidad"

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha llamado esta mañana a "reconducir el debate de los Juegos a términos de sosiego y serenidad". Así lo ha dicho al comienzo de la jornada en la que se espera que el presidente del COE, Alejandro Blanco, confirme el punto final de la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los Juegos de Invierno de 2030, en su comparecencia pública prevista para las 19.00 horas.

Después de que este lunes trascendiera que el propio Blanco comunicó al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, que el proyecto para 2030 acaba aquí, Lambán no da por perdido el "sueño olímpico" e insiste en que el Ejecutivo autonómico esperará la comparecencia de Blanco para explicar con detalle cuál es su postura y si se siguen planteando pelear por una candidatura olímpica en el Pirineo, en términos todavía por definir.

El presidente del COE se reunió ayer en Barcelona con la consellera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, algo que "no sorprendió" a Lambán, pero que no le ha arrancado ninguna crítica. "Como se trata de que los Juegos acaben llevándose a cabo en el año 2030 o en el 34, yo voy a ser muy prudente en cualquier evaluación o en cualquier juicio que haga sobre el COE", ha manifestado, dejando por fin la puerta abierta a una hipotética propuesta para dentro de doce años.

Además, el presidente aragonés ha querido rememorar las intentonas de Jaca para ser sede olímpico y demostrar el interés de la comunidad, y especialmente de la ciudad pirenaica, para reflejar que la implicación en la candidatura conjunta no era flor de un día.

"Aragón tiene que valorar este asunto con la perspectiva que da estar inmersos en el sueño olímpico desde hace más de 30 años. No es un sueño que haya venido a nuestras vidas hace poco tiempo. En Jaca, que es la única ciudad del Pirineo donde se ha trabajado desde siempre por unos Juegos Olímpicos de Invierno empezaron a trabajar en esto hace 30 años", ha recalcado.

Por eso, con esa perspectiva global, ha insistido de que "se trata de que ante todo hagamos las cosas bien y tratemos de reconducir el debate a términos de sosiego y serenidad". "En todo caso, nosotros estamos esperando que esta tarde el presidente del COE diga qué va a ocurrir. Hasta entonces me parece temerario hacer más manifestaciones", ha dicho.

"Yo también tengo malestar"

El presidente aragonés asume el "malestar" de los representantes territoriales del Pirineo por que no haya candidatura, pero ha asegurado que es un sentimiento compartido. "Yo también tengo malestar, pero lo que tenemos es que aprender todos, el resto del Pirineo aragonés y nosotros, de Jaca, quien hace más de 30 años que está luchando por el sueño olímpico".

En este sentido, Lambán ha reconocido que "hasta hace año y medio, a nadie se le había ocurrido en Aragón plantearse un sueño de esta naturaleza. Los jacetanos llevan más de 20 años haciéndolo. Malestar, decepción, existe en el Pirineo y tengo yo, que junto al consejero Faci me atrevo a decir que somos los que más energías hemos puesto en esto".

Pese a este discurso concicliador a pocas horas de que hable el COE, el Gobierno aragonés no despeja la incógnita de si optaría a diseñar una candidatura en solitario, y no lo aclarará hasta que Blanco se pronuncie. "Aragón lleva 30 años con el sueño olímpico y no vamos a renunciar a ese sueño", ha concluido.