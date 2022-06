Azcón no despeja su futuro pese al triunfo del PP en Andalucía

El presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sigue sin desvelar su futuro a pesar del triunfo de su partido el pasado domingo en las elecciones autonómicas de Andalucía.

Azcón, que participó ayer en la Junta Directiva del PP, señaló en declaraciones a este diario que «no es el momento todavía» de desvelar quién será el candidato al Gobierno de Aragón. Sin embargo, se mostró «convencido» de que «el próximo presidente de Aragón será del PP», reiteró.

Azcón insistió en que no sé habló de ello durante la Junta Directiva nacional e indicó que ese debate «será más adelante». En cualquier caso, no concreto cuándo. Siempre que ha podido, Azcón ha manifestado públicamente que lo que «más feliz» le hace es ser alcalde de Zaragoza, pero no se descarta su salto a las Cortes.

Respecto a la repercusión política de la victoria del PP en Andalucía, apuntó que «indudablemente va a tener efectos en toda España y también en Aragón», dijo. «El cambio de ciclo es un eslogan. Lo que ha pasado en Andalucía responde no solo a que Moreno Bonilla lo ha hecho muy bien, sino a un castigo muy severo al PSOE», señaló. «La fórmula de Moreno es la fórmula del éxito», apuntó.

En este sentido, Azcón está «convencido» de que «el mismo castigo» lo sufrirá el Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas. «Lambán le exigió al PSOE una reflexión muy profunda y deberá empezar por hacer la suya», argumentó.

«En Andalucía ha ganado el voto de la moderación, del sentido común y del diálogo. El votante moderado sabe que tiene que votar al PP», reiteró.

Azcón estuvo acompañado en Madrid por la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, así como otros representantes del partido. Allí vivieron en primera persona el efusivo recibimiento que se le dio a Juanma Moreno Bonilla, el nuevo barón más destacado de los líderes conservadores, que estuvo acompañado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.