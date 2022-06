Diputados autonómicos y concejales de Cs Aragón exigen dimisiones a la cúpula

Lo que empezó en la noche electoral de las andaluzas con tristeza y algunas voces exigiendo dimisiones cobra fuerza conforme pasan las horas y cada vez son más los cargos orgánicos e institucionales de Ciudadanos que en Aragón y el resto de España reclaman dimisiones en la cúpula del partido y una "refundación" que se lleve por delante a los actuales dirigentes.

Después de un resultado electoral que hace desaparecer a Ciudadanos de la Junta de Andalucía, con un vicepresidente del Gobierno y varios consejeros, y con un colchón de 21 diputados, quienes aún conservan un puesto institucional en el partido claman por una renovación de los pies a la cabeza. Con solo once meses de margen hasta las próximas elecciones autonómicas, que pueden ser las definitivas para la formación liberal, diputados, concejales y exaltos cargos del partido exigen medidas drásticas «ya».

El goteo de mensajes públicos a través de Twitter no deja de crecer. El diputado autonómico Ramiro Domínguez, exsecretario de Organización del partido, que dimitió de todos sus cargos por discrepancias con la actual dirección, pidió «dignidad» después de los malos resultados cosechados una y otra vez. "Después de Murcia, Madrid, Castilla y León y ahora Andalucía, aquí ¡no dimite nadie! El Comité ejecutivo de Ciudadanos están muertos políticamente. No arrastren al resto del partido. ¡Dignidad!", rezaba su mensaje.

Después de Murcia,Madrid, Castilla y León y ahora Andalucía.

Aquí no dimite nadie!!!

Comité ejecutivo de Cs. Están muertos políticamente.

No arrastren al resto del partido.

Dignidad!!!. — Ramiro Domínguez (@RDominguezCs) 20 de junio de 2022

La exlíder del partido en Aragón y también diputada autonómica, Susana Gaspar, que habitualmente mantiene en público un perfil bajo pese a discrepar de la dirección, reclamó «dejar de buscar culpables fuera». También a través de su cuenta de Twitter, expresó: «Y ahora que ya no hay terceros a los que echarles la culpa, ¿seremos capaces de hacer una reflexión seria y en profundidad y darnos cuenta de que los problemas y los responsables están en casa y no hay que buscarlos fuera? ¿Haremos algo de una vez? ¡Seguir buscando culpables fuera ya no vale!», insistió.

Y ahora q ya no hay terceros a los q echarles la culpa, seremos capaces de hacer una reflexión sería y en profundidad y darnos cuenta q los problemas y los responsables están en casa y no hay que buscarlos fuera

Haremos algo de una vez?

Seguir buscando culpables fuera ya no vale! — Susana Gaspar 🖤🇪🇦 (@susanagaspar_cs) 19 de junio de 2022

El exdiputado por Zaragoza en el Congreso, Rodrigo Gómez, fue tajante en sus redes. "Después de más de dos años como Presidenta de Cudadanos y varias debacles electorales, Inés Arrimadas ya no está legitimada para liderar ninguna refundación en el partido, su tiempo pasó». Y así, un largo etcétera, como el primer teniente de alcalde de Teruel, Ramón Fuertes, que asegura que está «...reflexionando».

Después de más de dos años como Presidenta de @CiudadanosCs y varias debacles electorales, @InesArrimadas ya no está legitimada para liderar ninguna refundación en el partido, su su tiempo pasó. https://t.co/9fqRqwSWMo — Rodrigo Gómez García (@RodrigoGomGar) 21 de junio de 2022

Marejada en Zaragoza

En otro ayuntamiento, el de Zaragoza, la marejada ciudadana también es fuerte y reina la preocupación, con unas relaciones cada vez más tensas entre la concejala de Economía y la dirección.

Carmen Herrarte volvió a cuestionar en público la decisión del partido de suspender la rueda de prensa que tenía prevista con Vox para reforzar el programa ‘Volveremos si tú vuelves’. «Los partidos piensan en clave electoral, pero las elecciones de otra comunidad no pueden frenar las acciones del ayuntamiento», recalcó.

Su compañero de filas y titular de Urbanismo, Víctor Serrano, habló sin medias tintas. "La reflexión va a tener que ser muy profunda porque escenario electoral tras escenario electoral la debacle es continua. No hablamos de malos resultados, hablamos de que un partido que ha gobernado con eficacia ha desparecido. Eso no son malos resultado, es desaparecer, y nos pone en un escenario sumamente complejo", reflexionó.

Mientras, frente a todos estos mensajes, desde la dirección de Ciudadanos en Aragón, que ostenta Daniel Pérez Calvo, se limitaron a responder que se trata de "opiniones personales" y, como tal, declinaron valorarlas.