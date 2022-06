El personal de Urgencias del Servet: "Hace falta habilitar más espacios"

La noche de este pasado martes fue «muy dura» en el servicio de Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Una situación que ya se había repetido del domingo al lunes, con unas cifras muy elevadas de atenciones. «He tenido el récord de asistencia en todos los años que llevó aquí», confesaba a este diario un trabajador de Urgencias al termino de su jornada.

«Si no se contrata más personal, si hay plantas cerradas y si sigue viniendo el mismo volumen de gente, no es que haya repunte es que no hay espacio básicamente», indicaba.

El personal de Urgencias apunta que «habitualmente» en algún momento del verano o de las vacaciones de los sanitarios sucede este pico inusual en el servicio. «Hay vacaciones y menos recursos, por lo que perjudica a Urgencias. Las salas están llenas y es una vergüenza», lamentaba.

«Es un círculo vicioso cuando llega esta circunstancia. La gente que tiene que esperar en boxes lo hace fuera porque están llenos, eso lleva a demorar la asistencia y al no poder subir a planta a pacientes que deben ingresar, las salas se llenan y hay gente en pasillo por que no hay espacio», explicó este trabajador de Urgencias.

La voz de alerta de este pico de atenciones en pleno mes de junio la dieron el lunes los sindicatos, pero este sanitario asegura que «cada fin de semana» se atraviesan momentos parecidos de mucha atención. «Llega mucho paciente crónico con diversas patologías. No atendemos nada concreto o ni casos diferentes a los habituales», indicó este trabajador.

La situación se produce en un momento previo a los meses fuertes de vacaciones de verano, donde está previsto, según los cálculos del Salud, el cierre de más de 500 camas en todos los hospitales públicos de Aragón. El Miguel Servet, de hecho, será el que más recursos tiene previsto clausurar, seguidos del hospital Clínico, ambos en Zaragoza. Agosto será el mes con más camas cerradas en Aragón y cada centro podrá modular la situación de acuerdo a la atención y la demanda.