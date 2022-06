¿Qué cosas han cambiado en el barrio en estos dos años en los que no se han celebrado las fiestas?

Durante estos años en los que he presidido la junta hemos hecho muchas cosas, y aunque hayamos estado dos años sin poder celebrar las fiestas a causa de la pandemia, no hemos parado y hemos utilizado ese dinero como una inversión para mejorar las infraestructuras del barrio como, por ejemplo, renovar los bancos del barrio, que estaban muy deteriorados.

Además en este tiempo, por ejemplo, se ha creado un camino seguro, desde la fuente de La Junquera hasta Cuarte, que era una zona por donde pasaban unos 6.000 vehículos y que no tenía señalización vertical y horizontal, por lo que era muy inseguro. También hemos ensanchado la acera la calle Maestre Racional, y hemos invertido en el camino de Santafé, sobre todo porque nos corresponde un tramo en el que tenemos un instituto y no tienen acera. En la calle Viñedo Viejo -en la puerta del centro civico-, y en el camino de la fuente de la Junquera hemos puesto unas marquesinas que hacía diez años que estaban concedidas pero no estaban colocadas; y la curva de la Fuente de La Junquera, la hemos suavizado. Además, todo lo que son actividades infantiles, de biblioteca, de mayores, van viento en popa.

Luego, el tema de los aparcamientos en la calle Embarcadero es algo que estamos peleando desde hace tiempo, porque desde hace años debería haber allí un equipamiento municipal para cubrir la necesidad de unas 1.700 viviendas censadas en el barrio que no disponen de garaje. Nos encontramos con que hay un proyecto para edificar viviendas ahí, por lo que hemos entregado un paquete de 1.600 firmas instando a que el terreno vuelva a ser del ayuntamiento, al servicio de los zaragozanos.

¿De qué actividades se va a poder disfrutar durante esta nueva edición de las fiestas de Casablanca?

Las fiestas este año comienzan hoy, 23 de junio, y se alargarán hasta el domingo 26. Durante esos días nos centraremos sobre todo en los actos más tradicionales, con el broche de oro de la hoguera de San Juan, y el pregón este año correrá a cargo del cuentacuentos Roberto Malo. Además, se van a celebrar diferentes exposiciones, como una de costura, un taller de dibujo, un concurso de dibujo, pintura y relatos, y hay programadas un montón de actividades infantiles. Luego, para los adultos, se va a celebrar un concurso de guiñote, otro de rabino y de ajedrez, y además todos podrán disfrutar de las comparsas de cabezudos y de las charangas que habrá todos los días y que gustan mucho a los niños, y el domingo 26 se hará la entrega de los premios de los concursos.

¿Se ha incluido alguna novedad para este año?

Entre las novedades más destacables de este programa de fiestas encontramos el taller de dibujo manga que tendrá lugar el viernes, a las 11.00 horas, y los simuladores que habrá en la Casa de Juventud del barrio, ese mismo día a las 17.00 horas. El sábado también será muy especial, sobre todo por la fiesta de la espuma, acompañada de música, que empezará a las 17.00 horas.

Además, hemos recuperado el quiosco del parque de los Incrédulos, que será nuestro centro de actividades estas fiestas, junto al centro cívico y al propio parque, que desde la junta hemos pedido que arreglaran porque había sido vandalizado, por lo que hacía falta pintarlo y cambiar los focos de luz. Lo hemos recuperado, y estamos trabajando para que se recupere el parque completamente, arreglando el parque infantil, que es muy bonito y tiene un gran interés para el barrio, incluso colocando un quiosco de bebidas.

¿A qué retos se han enfrentado con los preparativos estas fiestas?

Nos hemos encontrado que llevábamos dos años de carencias, pero la gente tenía muchas ganas de hacer unas fiestas para el barrio y ha sido grato trabajar en ello. Hemos sacado adelante un programa muy bonito, en el que han colaborado el Centro Cívico Isaac Valero, el Centro de Convivencia de Mayores, la Casa de Juventud, la biblioteca Jesús M. Alemany, el CTL Tragaldabas, la AVV Tomás Pelayo, la AVV Olivar de Casablanca, Las Nieves, la Comisión de fiestas de 2019 y la papelería Zentro

Este año las fiestas se han tenido que hacer desde la junta de distrito, y eso solo ha sido posible gracias a la implicación de todos los que han colaborado, por lo que estamos inmensamente agradecidos.