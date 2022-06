La figura del Compromisario de Honor este año ha recaído en la Participación Popular, encarnada por agrupaciones, entidades, barrios, músicos, grupos recreacionistas, actores y actrices y vecinos y vecinas de Caspe, que siempre ponen todo su empeño en hacer de las Fiestas del Compromiso un evento especial.

Se ha elegido como representante de todos ellos durante las fiestas a Teresa Gavín Fraguas, actriz y vecina del pueblo que ha estado muy comprometida con la representación desde sus inicios, hace ya 25 años, y que será la encargada esta edición de leer el pregón, acompañada de una veintena de representantes de los grupos y barrios vinculados a esta tradicional fiesta.

¿Cómo se siente después de haber sido nombrada representante del Compromisario de Honor?

La verdad es que al principio me dio un poco de miedo porque me encuentro ahora mismo en una situación personal un poco complicada, pero la realidad es que me ha hecho muchísima ilusión.

¿Qué significa ser Compromisaria de Honor?

Al final es un reconocimiento al trabajo de tanto tiempo. Llevo 25 años trabajando con el Compromiso, que es algo en lo que verdaderamente creo; entonces, el haber sido nombrada Compromisaria de Honor para mí es una forma de reflejar toda esa ilusión que he puesto durante estos años.

Será la encargada de leer el pregón, ¿en torno a qué girará su discurso?

Creo que va a ser sobre todas las actividades que hay en el Compromiso de voluntariado y de cómo el voluntariado puede cambiar la vida a la gente. Dentro del Compromiso es muy importante el papel del voluntariado, por ejemplo para hacer el teatro o para hacer conciertos, pero también para sacar macetas de casa para decorar las calles, o vestirse de medieval. Todo lo que se hace es con el fin de colaborar, de ayudar al grupo general, para que esta fiesta sea más especial y para que tengamos todos más ilusión. Todo eso es el voluntariado para mí.

¿Por qué es tan importante la figura del voluntario?

Por ejemplo, yo creo que hay muchas personas a las que el voluntariado, esa implicación con el pueblo, les ayuda a seguir viviendo, a hacer cosas en comunidad, a ilusionarse cada año por su pueblo, a colaborar en algo y a hacer amigos, a conocer más sobre la gente. También para relacionarse con gente de otras edades, porque es muy importante juntarse y hacer esto por tu pueblo. Y cuando termina el Compromiso, la satisfacción que se te queda del trabajo bien hecho, sobre todo cuando se ha hecho entre todos, es algo que también llega al corazón.

¿Qué le diría a la gente para que se animara a acudir al Compromiso y a participar?

Estoy convencida de que en cada fiesta que se hace siempre te lo pasas mejor cuanto más te involucras, recibes más porque al final es una forma de mostrar que tienes capacidad de compartir esa alegría. Y yo creo que este año va a acudir mucha gente al Compromiso, porque tenemos ganas de fiesta.

El Compromiso es algo muy importante para Caspe y, si lo sabemos gestionar, es una manera de girar todo el año en torno a unas fiestas que son parte de nuestra historia y hacen que mucha gente recuerde nuestro pueblo como el protagonista de un hecho histórico. Para mí este año va a ser muy especial, y no porque seamos nosotros los voluntarios, sino porque es el 25 aniversario, y eso siempre es algo que se celebra con mucha alegría.