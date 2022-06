Enma Buj, alcaldesa de Teruel: «No fue buena idea poner sogas en el Torico pero no busco culpables»

¿Por qué se cayó el Torico?

Los accidentes graves no ocurren por una sola causa. Normalmente confluyen más de una como aquí ocurrió. Es evidente que se cae cuando es manipulado al desmontar las silgas, pero también porque internamente la columna tenía unos hierros internos que estaban desechos por el paso de los años. También hay que decir que la columna son dos piezas de piedra y las pestañas que los unían estaban totalmente torcidas. Esto me hace pensar que ha sido una desgracia sentimental para todos los turolenses pero afortunadamente no ha pasado en otro momento.

¿Fue una negligencia colocar 23 sogas?

No. A la vista de los acontecimientos no fue la idea más afortunada, pero a posteriori todo es fácil saberlo. Cuando se colocaron todo el mundo decía lo bonita que era la instalación. Ahora todo el mundo dice que no tenía que haberse hecho y la oposición se rasga las vestiduras. Fue también fruto de un exceso de confianza porque estábamos acostumbrados a emplear el Torico para muchas cosas.

¿Pero si no se hubieran colocado no se habrían caído?

No sabemos si no se habría caído otro día porque la columna estaba mal. En el momento que se hubiera ejercido una presión lateral se habría caído, probablemente con más gente.

¿Quién autorizó la intervención?

Alguien tuvo la idea de ponerlas como decoración para el Congreso Nacional del Toro de Cuerda. Se llamó a una empresa y se hizo una factura de poco importe. No se hizo un expediente ni autorización expresa, igual que no se hace para colocar las luces por las fiestas de la Vaquilla. Se consideraba un adorno menor. Las cosas se tenían que haber hecho mucho mejor, eso es verdad. Pero al final no hay que lamentar desgracias personales y los daños materiales pueden repararse.

La oposición pide responsabilidades políticas. ¿Las habrá?

Yo me he cargado sobre las espaldas todo ocurrido. En el ayuntamiento hay una alcaldesa, nueve concejales delegados y 300 trabajadores. Cuando las cosas salen bien, todo nos felicitamos y yo soy la cabeza visible. Cuando salen mal también. Asumo lo que hay pero sin buscar culpables. No va a haber dimisiones ni ceses.

El ayuntamiento podría ser sancionado por Patrimonio.

En el Torico se pone el árbol de Navidad, se sube a poner el pañuelo de la Vaquilla, se adorna para algunos eventos... Jamás Patrimonio nos ha dicho que se tenía que pedir permiso más que ahora.

¿Cuánto puede costar arreglar este desaguisado?

En estos momentos no lo sé. La prioridad es el tiempo por la cercanía de la Vaquilla, unas fiestas que llevamos más de mil días esperando.

¿Cómo será este año la puesta del pañuelo?

Cada día tiene su afán y en este momento no me puedo aventurar a decirlo. Estamos trabajando. Ahora estamos a la espera de que Patrimonio nos confirme que el tratamiento de la columna que hemos propuesto es el adecuado. También hemos encargado un gemelo del Torico, en este caso de bronce, porque la escultura va a costar mucho más tiempo restaurarla.

Interpeñas quiere se haga a la manera tradicional pero los expertos consultados por el ayuntamiento recomiendan lo contrario.

Entiendo a los expertos, pero yo que soy de Teruel de toda la vida y tremendamente vaquillera comprendo el espíritu de los peñistas, que yo lo soy. Cambia la situación porque el Torico que habrá será una replica. Y la columna tiene un valor más sentimental que artístico y es más difícil que sufra daños. El peñista sube a través de las espaldas de otras personas que abrazan la columna, pero no trepa por ella. Apoyo la postura de Interpeñas siempre que tenga el visto bueno de Patrimonio y se cumplan las medidas de seguridad.

¿El Torico dañado es el original?

Se ha abierto un serial fruto de los intensos días que estamos viviendo. Los turolenses sabemos hace muchos años que es de hierro pero en algunos archivos y documentación dicen que era de bronce. Vamos a aprovechar la restauración para analizarlo con metalistas expertos para tratar de asegurar de que fecha es esa fundición e intentar averiguar si siempre fue de hierro y entonces es que están mal los documentos; o si en algún momento fue sustituido. Necesitamos conocer mucho más de nuestro Torico.

¿No le sorprendió el informe de los expertos que ponía en cuestión su autenticidad?

La verdad es que los apuntes que hacía sobre el material y el estilismo me despertó la curiosidad de investigar más.

¿Es partidaria de que el monumento sea declarado bien de interés cultura (BIC)?

A pesar de que Teruel tiene muchos bienes de interés cultural, la verdad es que nunca se había solicitado esa declaración para el Torico. Ahora también cuando se restaure hay tomar una decisión fundamental que apuntan los expertos: si se musealiza la pieza original o se vuelve a colocar en la columna. Los expertos nos recomiendan la primera opción y poner una réplica como pasa en muchos países de Europa. Es un posibilidad interesante pero esto hay que meditarlo.

El caso ha despertado el interés mediático en toda España, ¿es una oportunidad de promoción?

Nunca voy a decir que lo sea por haberse caído el Torico. Por desgracia sitios como Teruel solo son noticia a nivel nacional cuando ocurre un hecho llamativo que no suele ser bueno. Promocionar Teruel se hace haciendo grandes eventos como la gala nacional del Deporte, el Congreso del Toro de Cuerda... No se puede extraer nada bueno de lo ocurrido, lo único que tal y como estaba la columna podría haber sido mucho peor en otro momento. Lo único bueno es el apoyo y el calor que he sentido de muchos turolenses.

El PSOE ha llegado a pedir su dimisión por lo ocurrido.

Estamos a un año de las elecciones y han querido politizar el tema. Me da pena que se haga con algo tan querido por los turolenses. Tanto el PSOE como los antitaurinos han querido sacar rédito político de esto. H