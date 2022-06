La sanidad rural y la historia de cada verano en Aragón

A las puertas de las vacaciones de verano y del incremento considerable que habrá habitantes en numerosos pueblos de Aragón, la sanidad rural vuelve a estar en el punto de mira por la merma de las plantillas. El anuncio del cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Canfranc y Escarilla es, para muchos, la «puntilla» a una situación que se arrastra desde hace años y que «cada vez va a peor». Hace un año, la provincia de Huesca vivió una situación similar con el PAC de La Puebla de Roda.

«Hablamos de dos zonas donde el número de visitantes, bien por turismo o por segundas residencias, aumenta de forma considerable y este cierre no es la mejor decisión», apunta Pilar Borraz, portavoz de Atención Primaria Rural del sindicato Fasamet.

Canfranc y Escarilla mantienen abierto su consultorio médico con el mismo horario y siguen los avisos domiciliarios. El problema llega para la atención de urgencias, que desaparece.

"Los centros de salud darán la asistencia con la misma calidad que siempre, pero el cierre del PAC en pueblos turísticos, cuando se dispara la población, es un mal síntoma", dice Pilar Borraz, portavoz de Atención Primaria Rural de Fasamet.

Desde el Departamento de Sanidad de la DGA justifican la clausura en que estos dos PAC «tienen una demanda mínima», que puede ser asumida por los centros de salud de Jaca y Biescas. Sin embargo, el momento «no es el más oportuno», según Borraz, por el verano, pero también porque se junta con las quejas y el malestar en la zona por el pliego de ambulancias que, según denuncian, retira la presencia de una UVI móvil durante 24 horas en la capital de la Jacetania.

El problema de los PAC, por ahora, está centrado en la provincia de Huesca. «De momento, en Zaragoza y Teruel no me consta que estemos en una situación similar», apuntó Borraz, que ejerce en el centro de salud de Mas de las Matas. «Ya no solo depende de nuestra vocación, sino que vemos que la Atención Primaria está siendo, de nuevo, menospreciada cuando somos el primer nivel asistencial y fundamental para nuestro sistema de salud público», añadió.

La situación Canfranc y Escarilla viene motivada por las vacantes de médicos de Continuada en los centros de salud de Jaca y Biesca, lo que ha obligado al Salud a reorganizar la atención sanitaria de urgencias de la zona.

En la provincia de Huesca, el 44% de los médicos de familia tienen más de 60 años. «El problema de la falta de médicos se va a ver agravado en los próximos años inevitablemente», señaló esta semana Miguel Zazo, gerente de los sectores sanitarios de Huesca y Barbastro, en una charla en la asociación del Club de Opinión Lucas Mallada.

En ese mismo acto, no quiso generalizar sobre la falta de médicos rurales, pero sí reconoció que «que no haya médicos en los valles sería una catástrofe», dijo. De este modo y ante las malas previsiones, destacó que, en un futuro próximo, Enfermería asumirá competencias «para las que está totalmente capacitada», indicó.

«Los analistas ya avisaron hace años del déficit de médicos en la sanidad española», añadió. En cualquier caso, señaló que se importan «muchísimos más médicos de los que exportamos, generando un problema social en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo», señaló.

Plazas vacías

El Departamento de Sanidad continúa realizando llamamientos para cubrir las vacantes y estudia diferentes soluciones para abordar la falta de profesionales, «un problema común a todo el territorio nacional», recalcaron.

Desde el Ayuntamiento de Canfranc aprobaron esta semana por unanimidad las dos mociones presentadas para pedir la reapertura del PAC, así como la adopción de medidas cautelares al TSJA.