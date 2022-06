Dos veranos completos llevan los pueblos y ciudades de Aragón sin celebrar fiestas patronales. Dos años sin que los peñistas de todas las partes de la comunidad puedan disfrutar de sus verbenas y sin que santos, vírgenes y patrones de todas las clases sean venerados . Dos años después del inicios de la pandemia, los ayuntamientos de todo Aragón, ultiman por fin los detalles de las grandes celebraciones y todos coinciden en lo mismo: las fiestas patronales de 2022, van a volver a ser como las que todos los aragoneses las recuerdan.

Entre las más esperadas vuelven al calendario veraniego, las fiestas del Ángel en Teruel, San Lorenzo en Huesca, San Roque en Calatayud y El Cipotegato en Tarazona.

Aun así, durante el proceso de preparación, que para muchos ya empezó hace varios meses, los consistorios de las tres provincias se han encontrado con dificultades derivadas de la pandemia entre las que destacan sobre todo las grandes subidas en los precios de las orquestas y los grandes artistas. Con presupuestos similares a los de 2019 los ayuntamientos han intentado programar eventos en los que se han registrado subidas de precio de hasta un 30%, es por ello por lo que la mayoría han terminado por tener que ampliar las partidas presupuestarias destinadas a este tipo de actos.

En Teruel, el concejal de festejos, Javier Domingo, confirma que la partida también ha tenido que ampliarse. «Nosotros, aunque también organizamos actos desde el ayuntamiento, durante los días grandes los que organizan las verbenas, los conciertos y las grandes fiestas son las peñas gracias a las subvenciones que reciben. Los mismos peñistas han sido los que nos han manifestado la subida de precios y nosotros hemos decidido ampliar el presupuesto que les dedicamos, concretamente en 15.000 euros», asegura Domingo.

Otro de estos consistorios ha sido el de Tarazona, donde los turiasonenses ya están contando los días para que su querido Cipotegato vuelva a recorres las calles bajo una lluvia de tomates. «Nuestras fiestas son fiestas grandes en las calles y siempre procuramos que la zona de celebración este cerca de las zonas de hostelería para también incentivar el consumo en los establecimientos de aquí», explica Eva Calvo, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Tarazona. En su caso su partida se ha visto aumentada «en la misma medida en la que han subido los precios de los artistas».

En el caso de Tarazona hay un vecino que espera con aún si cabe más ilusión que los demás y es que el Cipotegato 2022, de quien no se conoce todavía la identidad, fue elegido en 2019 y ha tenido que esperar tres años para poder hacer su recorrido. Además, para retomar completamente el consistorio ha llevado a cabo este fin de semana el sorteo para elegir al Cipotegato 2023.

También, además de las verbenas y los conciertos, este año la programación turiasonense vuelve a incluir actos taurinos, eventos que son «muy importantes para todos los vecinos y que nos siguen solicitando año tras año».

Una amplia programación taurina habrá también durante toda la semana en San Lorenzo donde también la programación cultural y música ya está cerrada y vuelve a incluir cuatro escenarios con propuestas para todas las edades. En este caso el presupuesto ha sido «muy similar al de 2019», en contra de la creencia popular. «Son muchos los que nos dicen que llevamos dos años sin San Lorenzo y que por tanto deberíamos tener el triple de dinero pero obviamente no es así porque durante el 2020 la partida fue destinada a la lucha contra el covidy durante el 2021 al la programación del Laurentes durante el verano», afirma el concejal de festejos del Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa.

Otro de los problemas que los consistorios denuncian es la proliferación de festivales. «La mayoría trabajan con exclusividad y si llevan a un determinado artista no puede volver actuar en un número determinado de kilómetros a la redonda en varios meses y esas cláusulas han provocado que hayamos visto limitadas las opciones», explica Lasaosa.

También a la subida de precios se suma la petición de actuar a puerta cerrada. «En nuestro caso y en el caso de muchos otros pueblos los conciertos que ofrecemos a la población y los visitantes son gratuitos y muchos de los artistas ahora exigen que su concierto sea a puerta cerrada y que puedan cobrar entrada para acceder al espacio», explica el regido oscense. Una cuestión que confirman en Tarazona. «Se acentúa aun más la dificultad cuando decidimos que los conciertos sean gratuitos porque las opciones se reducen aun más», explica Calvo.

A estos problemas se añaden además las limitaciones temporales por no saber a ciencia cierta si este verano habría o no finalmente festejos. «Sabíamos que íbamos a mejor pero preferimos ser cautos y hasta que no fue completamente seguro no empezamos a trabajar y hemos estado un poco a contrarreloj», confirma el regidor oscense.

Ahora, con todas las dificultades ya superadas y las programaciones a punto para los chupinazos, a los aragoneses solo les queda recuperar el ambiente festivo que la pandemia les arrebató de sus calles hace ya más de dos años para poder disfrutar de la vuelta total de la más antigua y esperada normalidad.