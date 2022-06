Leo Laplaza, cofundadora de Virtual Real Porn: "El porno no es real, pero cuanto más real lo muestres, mejor"

Natural de Zaragoza, es la cofundadora de Virtual Real Porn, productora pionera de cine para adultos en realidad virtual. Su voluntad de innovar no se limita a los medios tecnológicos, sino que también atiende a la ética y el respeto en cada una de sus películas.

La primera pregunta es evidente. ¿Cómo llegan dos zaragozanas a crear la primera productora porno en realidad virtual?

Fue gracias a mi socia, que venía del desarrollo informático y de grabar vídeos en 3D estereoscópico. Un día le llegó a casa el primer casco 'Oculus', de realidad virtual, y tras buscar porno y ver que no existía el sistema, se le ocurrió inventarlo. Hicimos una prueba con una actriz española y después nos invitaron al Salón Erótico de Barcelona, que es donde descubrimos cómo era realmente esta industria por dentro. A partir de ahí, y gracias al apoyo de esa actriz y de la comunidad de Reddit, que era donde se encontraban las mentes ávidas de realidad virtual, fuimos creciendo.

Esta industria abarca un sinfín de categorías. ¿Cuál es vuestro perfil de público?

Aunque poco a poco va creciendo el público femenino, el 'feedback' viene fundamentalmente de los hombres, ya sea contenido heterosexual, gay, 'trans' —que siempre lo visualiza un hombre 'hetero'— o en la web Virtual Real Passion, que está enfocada desde el punto de vista de la mujer. Normalmente nuestro público se sitúa entre los 30 y los 55 años, pero cada vez hay más jóvenes.

La normalización del porno también conlleva la normalización de ciertos comportamientos nocivos...

Siempre se ha dado el caso de las escenas que simulan relaciones con padrastros o hermanastras, pero hay gente que intenta llegar un poco más allá, a un tipo de películas que yo no pienso grabar, como chicas que parezcan menores o embarazadas. Alguna vez han venido actrices a punto de dar a luz para rodar con su pareja y nos hemos negado. Honestamente, no me parece bien sacar partido de una situación así, sin poder preguntarle al bebé cómo lo percibe. Es una cuestión de respeto.

Los jóvenes crecen aislados, sin referentes que los eduquen emocionalmente y que les expliquen cómo debe ser una relación sexual sana

¿Qué hay del sexismo que impera en el porno?

Nos llega mucha gente que busca contenidos violentos o de BDSM, pero no de una manera consensuada, sino más bien escenas en las que el hombre tiene el poder sobre la mujer, abusa de ella, le hace daño y encima la actriz tiene que poner buena cara. Es algo muy habitual en el porno español y no me parece nada ético. Como ya nos dijeron una vez, los violadores están más comedidos porque tienen contenido sexual hecho para ellos.

¿No sucede así en vuestra realidad virtual?

En nuestras webs los roles cambian. Como el hombre no se puede mover, es la actriz quien domina la situación, lo que resulta bastante chocante para quienes vienen del porno convencional. Les intentamos trasladar que, al igual que ocurre en la pareja, en una escena no siempre se tienen que dejar hacer. Es algo mutuo.

¿Por qué crees que se demanda esa pornografía abusiva?

Pienso que tiene que ver con la falta de comunicación que existe en nuestra sociedad. Los jóvenes crecen aislados, sin referentes que los eduquen emocionalmente y que les expliquen cómo debe ser una relación sexual sana. A esa falta de cercanía y de cariño se suma el mal uso de la tecnología, que también se emplea para drenar toda la ira acumulada en nuestro día a día. Las conversaciones cara a cara se han sustituido por chats en los que resulta muy difícil llegar a conocer al otro y a través de los que podemos decir todas las barbaridades que queramos sin que, en apariencia, duelan.

¿Esa voluntad de hacer un porno ético también se traslada al rodaje?

En el set buscamos un consenso, que los actores nos digan lo que les gusta, con qué papeles están más cómodos, qué no están dispuestos a hacer o con quién tienen más química a la hora de rodar. En esta industria se les somete a muchas presiones y para nosotros es muy importante que disfruten del trabajo y no se sientan como un trozo de carne. Si los actores necesitan descansar, se para el rodaje; si prefieren cambiar de compañero y está en nuestra mano, se cambia; si no logran terminar la escena, la falseamos, y jamás les forzamos a grabar todos los vídeos que tenían pactados si no se ven capaces.

Queremos crear una sección más educativa y contar con la ayuda de psicólogos y sexólogos para elaborar los guiones

Aquí no todo es morbo...

Muchos actores piensan que esto es una forma de ganar dinero fácil, pero a mí no me parece sencillo en absoluto. Se someten a pruebas de ETS cada 14 o 21 días, cuando hay enfermedades que no se detectan hasta los 2 meses, y firman contratos en los que ceden sus imágenes durante 30 años, con los riesgos que supone a la hora de encontrar otro trabajo. Nosotros les proponemos un sistema de afiliación, para que puedan seguir ganando dinero en sus propias páginas con el contenido que han grabado. Y si alguien nos pide retirar un vídeo porque se arrepiente, lo retiramos, algo que no siempre sucede en otras productoras.

¿A qué horizontes se dirige Virtual Real Porn?

Aunque ya vamos introduciendo algunas pinceladas, queremos crear una sección más educativa, que trate los primeros contactos en ciertas prácticas, como el anal, o en la que se normalice el hecho de no llegar al orgasmo, mantener una erección o eyacular. Y para eso nos gustaría contar con psicólogos y sexólogos que nos ayuden a elaborar los guiones, pero todavía no nos abren muchas puertas. El porno no es real, pero como madre no puedo olvidar que si el primer contacto de una persona joven con el sexo va a ser a través de una web pornográfica, cuanto más real lo muestres, mejor.

¿Os ponen muchas barreras como empresa?

Alguna vez hemos querido donar dinero a una oenegé que entendíamos estaba en consonancia con la empresa y nos lo han rechazado porque pensaban que queríamos blanquear dinero, a pesar de tener todas las cuentas, seguros e impuestos en regla y a que nos inflen a inspecciones. La única entidad con la que hemos podido colaborar ha sido el Instituto Marqués de Barcelona, de reproducción asistida, porque, según ellos, con nuestro contenido mejora la calidad del semen.