Las fiestas del Ángel de Teruel arrancaron anoche con el estallido de la tradicional traca de fiestas. Después de dos años, los peñistas de Teruel volvieron a salir a las calles para disfrutar del comienzo de unos festejos que llevan más de dos años esperando. "Han sido dos años de incertidumbre y de no saber que es lo que iba a pasar", explica Juan Nacher, presidente de Interpeñas, "Para nosotros ha sido como despertar de un mal sueño", añade el turolense.

Durante la jornada de ayer además de la traca inicial, se vivió también el discurso del mantenedor de las fiestas, titulo que este 2022 ha recaído en el cronista oficial de la ciudad, Vidal Muñoz, que durante su intervención realizó un repaso por los vínculos que unen a la capital con el toro.

Los peñistas y vaquilleros turolenses vivieron ayer lo que ellos mismos denominan como "las fiestas del reencuentro". "Fue el momento de reencontrarnos con gente que hace mucho tiempo que no veíamos, ha sido mucho tiempo y además hay gente que ya no puede estar y, al final, pues ver que ya no estamos todos los que deberíamos también te afecta", señala Nacher. "Todos estamos mayores, más envejecidos", añade el presidente entre risas

Desde Interpeñas aseguran que durante la pandemia en ningún momento se ha frenado la actividad si no que, de forma mayoritariamente telemática, la asociación ha seguido manteniendo reuniones y planeando como sería el regreso de las fiestas. "Para el fin de semana grande ya lo tenemos todo preparado, llevamos dos años, está más preparado que nunca", explica el presidente.

Además, reconoce que la inflación ha supuesto un gran problema a la hora de formalizar la última parte de la organización, "El presupuesto con el que contamos es el mismo que el que tuvimos en 2019 o tendríamos en 2020 pero todo es mucho más caro. "Hemos tenido que recortar pero desde luego no ha sido ni en orquestas ni en charangas", añade Nacher.

Ahora, los peñistas se mantienen a la espera de saber si finalmente podrán ver cumplido su deseo de poner el pañuelico de la forma tradicional. Se espera que el próximo miércoles el gemelo de bronce ocupe su lugar en los alto de la columna aunque los peñistas son muy optimistas con los plazos. "Nos dijeron que la columna no estaría hasta el lunes o el martes y el viernes ya la teníamos puesta, igual el gemelo de bronce también llega antes", explica el presidente. "Ahora ya tenemos con la columna, es muy difícil que no podamos subir", añade.

Esta noche, los turolenses podrán disfrutar de la famosa Orquesta Mondragón mientras que para el domingo, la programación incluye concursos de pesca, trofeo de tiro al plato, hinchables acúaticos para los más pequeños, la misa y la procesión en honor a Santa Emerenciana, títeres y para culminar el concierto de On Music Band en la Plaza del Torico.