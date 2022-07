Daniel Pérez (Cs): "Somos responsables para no irnos ahora y lo seremos para no atornillarnos a la silla tras la refundación"

Daniel Pérez Calvo, coordinador general de Ciudadanos Aragón y número 3 del partido a escala nacional, analiza el resultado de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio en las que la formación naranja desapareció de la Junta de Andalucía después de haber ostentado la vicepresidencia del Gobierno en coalición con el vencedor Juanma Moreno Bonilla (PP).

Con varias derrotas electorales encadenadas, un partido en crisis interna que no acierta a recuperarse tras su caída en picado en noviembre de 2019, la dirección ha llamado a la "refundación" del partido en un momento determinante, a menos de once meses de la prueba definitiva: las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Después de perder la representación también en Andalucía, ¿qué puede hacer Cs para remontar?

Lo que está haciendo. No pensar en mantener nuestros cargos en las instituciones, sino hacernos la pregunta de si España o Aragón va a ser un territorio mejor si un partido como Ciudadanos está en las instituciones. A partir del convencimiento de que Cs es un partido que responde a una demanda de un espacio amplio de la sociedad española, que pide que acaben los extremos, la confrontación, que se gobierne desde la sensatez, nosotros tenemos el deber de echar el resto para darles voz.

¿Qué significa refundar el partido? ¿Cambiar los estatutos, las bases, la dirección...?

Habrá que hacer todo lo que haya que hacer, partimos sin ningún tipo de límite. Nos adentramos en un espacio abierto para lograr el objetivo: reenganchar nuestro mensaje con esa parte muy importante de la sociedad española que, o bien vota ahora a otros partidos, o se está quedando en casa.

¿Cree que ha sido un problema de candidatos?

No, no. Si la gente nos dijera «qué mal gobernáis», «habéis dejado de lado a los más desfavorecido», sabríamos que estábamos haciendo algo mal. Pero nadie nos dice que hayamos gobernado mal, ni que los candidatos sean idóneos. Nadie nos dice que no seamos necesarios; lo dijo incluso el presidente de Aragón el otro día, y aprovecho para agradecérselo. Realmente tenemos un problema de comunicación en cuanto a llegar a conectar con la sociedad. A partir de la debacle electoral importantísima en noviembre de 2019, hemos iniciado un periodo en el que no nacen bebés de 20 kilos. Tenemos que recuperar la confianza de la gente, y eso solo se consigue ofreciendo nuevas propuestas, o disruptivas. Pero ahora no hay propuestas disruptivas que puedan atraer a nuevos votantes o que saque de casa a los que tuvimos en un momento y que quieren volver a confiar en nosotros. Para toda esa gente que no quiere que le crujan a impuestos, pero que tampoco le digan con quién se tiene que meter en la cama. Nosotros mantendremos banderas como la defensa de la unidad de España. Pero hay gente que nos pide más. En eso es en lo que estamos trabajando, porque nos hemos dado cuenta de que aun teniendo candidatos que gustan, acciones de Gobierno que la gente reconoce, luego no nos votan. No sabemos llegar y en eso estamos trabajando.

Hace referencia a noviembre de 2019, pero han pasado dos años y medio en los que Cs ha tenido mucho poder institucional, gobernando en comunidades autónomas y ayuntamientos. Si en este tiempo no han logrado remontar, ¿cómo lo van a hacer ahora, sin poder institucional?

Cuando uno está en las instituciones obviamente tienes más posibilidades de hacer cosas que lleguen a la gente, aunque muchas veces cuesta que se diferencie quién es el consejero o el concejal que hace las políticas. Lo que ocurre es que nosotros no hemos dejado las instituciones por voluntad propia, sino que en estos dos años y medio hemos estado condicionados por procesos electorales anticipados, que nadie deseaba. Lo peor fueron en los que había una declaración manifiesta por parte de la anterior dirección del PP, de nuestro socio, para quitarnos del medio e intentar conseguir mayorías absolutas, que solo se ha logrado en Andalucía.

¿Cómo van a intentar ganar esa presencia perdida?

Hay que recordar que seguimos en cientos y cientos de ayuntamientos en toda España, como en Madrid, Zaragoza y Teruel. Tenemos gente trabajando muy bien y, pensando ya en ese horizonte electoral es que se note qué políticas son de Ciudadanos. Si ha habido Gobiernos estables y en los que hemos podido atar en corto al PP, que sin Ciudadanos habría hecho las cosas de otra manera, tenemos que conseguir que la gente se dé cuenta de eso. Aragón puede ser mejor si está Ciudadanos. No hablo de un referente como los grandes partidos nacionales con intención de sorpassar el uno al otro, no, sino estar con la presencia justa para mostrar que hay un partido que entiende a toda esa gente y que viene de la calle.

¿Cómo van a visibilizar su labor en Zaragoza y en Teruel?

Vamos a seguir trabajando igual, pero no es bueno trabajar condicionado bajo el foco electoral, pero tendremos que hacer un ejercicio de una mayor reivindicación de todo lo que hemos hecho. Si desbloqueamos un asunto tan importante como La Romareda, la gente sabrá que ahí ha estado Víctor Serrano, de Cs. Es difícil, porque el socio mayoritario suele copar más los medios. Me conformo con que Cs esté en las instituciones con el tamaño justo y necesario para ser decisivo y atar en corto a los dos grandes partidos.

¿Está convencido de que los grupos de Cs aguantarán hasta el final de la legislatura, que no habrá saltos de siglas?

Si no nos echan, nosotros vamos a seguir en los Gobiernos municipales, pero el alcalde siempre tiene la potestad de reestructurar su Gobierno. Pero nadie lo entendería, porque hemos sido socios leales, que no cómplices. Lo digo en relación, por ejemplo, con lo que ha pasado con el Torico. A la alcaldesa Emma Buj le sorprendió que mi compañero Ramón Fuertes esté exigiendo responsabilidades, sin entrar en la política marrullera de pedir la dimisión. Pero pedimos responsabilidades cuando hay que pedirlas. Cuando te alías con Cs, tienes que saber con quién te alías. Somos buenos socios, pero malos cómplices.

¿Cree que hay cargos que están ahora en Cs que se sientan tentados de cambiar de filas, al PP o al PSOE?

¿Necesita el PP a esos cargos? Yo no puedo hablar por otros, pero me cuesta entender que gente que se cree este proyecto liberal, se acueste siendo liberal, y se levante siendo conservador. Creo que este tipo de bandazos no se justifican más que en personas que no hayan venido a servir en política, sino a servirse de la política para poder vivir de ella.

Algún representante de Cs en Aragón ha pedido dimisiones a través de sus redes sociales. ¿Lo entiende?

Las redes sociales son un instrumento magnífico para poder expresar opiniones. A mí lo que no me sirve es que un militante de base pide una dimisión. Yo lo respeto, pero eso lo podemos hacer cualquiera. Otros militantes y cargos nos han pedido que sigamos y que no tiremos la toalla.

¿Cree que Inés Arrimadas es quien tiene que liderar la refundación o que sería mejor una cara nueva?

Lo fácil ahora mismo para nosotros sería tirar la toalla. Nuestro cargo siempre ha estado a disposición de la Ejecutiva, ha sido una opción que se planteó el lunes, y la respuesta fue que tenemos que seguir. Obviamente, haciendo las cosas de otra manera, buscando la manera de conectar con la gente. Ahora mismo, la marca no tira. Ahora, donde no llegue la marca, van a tener que llegar los candidatos. Vamos a hacer una campaña de escucha activa, de pisar la calle y tomar nota de lo que nos dicen para confeccionar los programas electorales y para eso, lo más importante es que en septiembre podamos tener ya designados quiénes van a ser los candidatos a las elecciones municipales.

¿Plantean cambiar el nombre del partido?

No está excluido, pero ello no supone que se vaya a hacer inminentemente.

¿En septiembre se abrirán primarias para elegir los candidatos? ¿Ya tienen nombres?

La idea es que en la mayor parte de ayuntamientos podamos hacer esa designación.

Designación, que no primarias...

Efectivamente, las designaciones que dependen de los comités locales. Esta vez no se examina la marca, sino las personas. No solo vamos a elegir a los mejores candidatos, sobre todo vamos a los perfiles más idóneos para afrontar unos meses hasta mayo de 2023 en los que es fundamental que el candidato llegue y convenza y que esa sea la base de nuestra credibilidad para conseguir la confianza del mayor número posible de aragoneses en 2023.

Usted dijo que no le importaría repetir a aspirar a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

No me importaría repetir porque es un honor, pese a todos los sinsabores, pero estar ahí es algo que te llena de satisfacción cuando puedes aplicar la política útil. Pero puede ser un honor para otros compañeros del partido. La decisión la tomaré en su momento, porque en este momento no depende solo de mí, por cuestiones que yo ya he hecho públicas. Mi familia me ha apoyado en todo momento, yo yo tendré que recabar el apoyo de mi familia y mi entorno para presentar mi candidatura a primarias el año que viene.

¿Cómo va el proceso tras la operación del tumor?

Bien, afortunadamente bien. Solamente valoras la calidad de la sanidad que tenemos cuando atraviesas un proceso de este tipo. Yo he tenido más suerte que otras personas porque llegamos a tiempo. Y aquí te das cuenta de la importancia de no frenarse cuando hay que invertir en ciencia e investigación.

En Zaragoza, Sara Fernández, Víctor Serrano, Carmen Herrarte... ¿Se decanta por alguien como candidato?

Están Javier Rodrigo, Marifé, Cristina... En Zaragoza se está haciendo un buen trabajo de equipo. No es que quiera esquivar el bulto; quiero dejar claro que tenemos que quitar el foco de ahí. Tenemos problemas muy serios por delante antes de las elecciones. Dicho esto, cualquier compañero del Ayuntamiento de Zaragoza sería un gran candidato, pero no está decidido.

¿Habrá primarias también?

Tenemos que ver si se dan las condiciones del número suficiente de afiliados para celebrar primarias. Si no, como contemplan los estatutos, por designación. Cuando llegue el momento, tomaremos la decisión. En septiembre no vamos a designar el candidato o candidata a la alcaldía de Zaragoza, porque es una plaza importantísima.

En las últimas semanas hemos visto discrepancias con Carmen Herrarte por la rueda de prensa con_Vox. ¿Se ha reconducido la situación con su concejala?

Hubo un problema organizativo. Esa rueda de prensa con Vox no se debió convocar. Una iniciativa como Volveremos, que es creo la que más se identifica de Ciudadanos, no debemos generar confusión compartiendo ruedas de prensa. Incluso cuando ha comparecido con el alcalde, he pedido que sean en solitario para que se luzca el trabajo que hacemos. Pero no hay que darle más importancia.

¿Cómo son las relaciones dentro del grupo parlamentario?

A mí lo que me preocupa es lo que hacemos en el hemiciclo y las comisiones. Las relaciones son correctas, cordiales. Muchos de nosotros ni nos conocíamos entre nosotros. Las urnas nos «condenaron» a convivir entre nosotros, las relaciones humanas son las que son, correctas, cordiales. Y el foco está en hacer el trabajo.

Son años difíciles para Cs. ¿Ha pensado en dimitir?

No, no. Sería lo fácil.

Igual también es asumir que se han hecho cosas mal.

No negamos que hemos cometido errores y por eso hemos puesto nuestros cargos a disposición del partido, que supondría abrir un proceso de cuatro meses en los que el partido funciona con una gestora, al ralentí, con poco margen de maniobra. Creo que ahora mismo eso no nos lo podemos permitir. Asumo la responsabilidad en el reconocimiento de las cosas que hay que cambiar, y hay que cambiar muchas. Tenemos que salir renovados, con nuevas propuestas, nuevas ideas, y en un momento dado, con nuevas caras. Eso lo decidirá la militancia. Ahora mismo somos lo suficientemente responsables para no irnos, y lo seremos llegado el momento cuando este proceso de refundación culmine, para no atornillarnos a la silla.

¿Cómo van a afrontar este último curso político? Negociarán el presupuesto?

Lo vamos a afrontar con preocupación, porque hay una situación económica muy compleja. Pensando en las familias, las clases medias. Vamos a estar dispuestos a colaborar en un presupuesto realista y eficaz, no en presupuestos marcados por el cálculo electoralista. Hemos ofrecido estabilidad cuando más necesaria era. La estabilidad obedece a que el cuatripartito no existe; es el PSOE y tres más que se tragan carros y carretas. Y por otro lado, se debe a que Cs, con 12 diputados, han estado dispuestos a garantizar políticas sensatas. Y Javier Lambán sabía que nosotros estábamos ahí si sus socios no estaban. Gracias a eso hemos visto un Podemos anulado.

¿Querría entrar en un hipotético Gobierno multipartito? El cuatripartito ya ha dicho que quiere repetir.

El punto de partida me parece una falta de respeto, me ofende que los socios del cuatripartito ya estén pensando en repetir en lugar de en qué pueden hacer para evitar que crezca la cola del comedor del Carmen. Que se olviden del coche oficial y pongan los pies en el suelo. Ni se me pasa por la cabeza ahora estar pensando en las elecciones.