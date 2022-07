Los animales y más concretamente los perros son, desde hace mucho tiempo, parte de cada vez más familias. Un miembro más al que querer, cuidar y al que ofrecer los mejores espacios para su bienestar. Es por ello que el Ayuntamiento de Zaragoza colabora en mejorar las vida de las mascotas con la creación, entre otras medidas, de varios espacios para la suelta de perros. El de la plaza de los Sitios, donde ya han arrancado las obras, será el primero en estar terminado este mismo mes de julio y a este le seguirán tres más que estarán listos en octubre y que se situarán en el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Parque Miraflores y el Parque de los Poetas en el Actur. Antes de que acabe el año estos espacios estarán también disponibles en Santa Isabel, la Almozara, el Parque Tío Jorge y el parque Torre Ramona.

Un espacio donde soltar a los perros libremente permite a los animales la posibilidad de jugar y ejercitarse en un espacio libre de peligros, una cuestión en la que tanto dueños como vecinos de la zona del Parque de los Sitios parecen estar de acuerdo. "Igual que los niños tienen su espacio con los columpios y los toboganes también los perros pueden tener un espacio donde correr y ser felices", comentaba Mónica esta mañana sentada en una banco de la Plaza de los Sitios. A su lado, Nuria le daba la razón "por mucho que sean animales también tienen que salir, igual que salimos nosotros a estirar las piernas también tendrán que estirar las patas", explica la mujer. Ambas mujeres viven por la zona y les gusta pasar la mañana al sol mientras conversan sentadas en un banco, reconocen que ver animales por la plaza siempre aporta alegría, "a nosotras nos gustan mucho, se nos acercan a los pies y nosotras les rascamos la cabeza", comentan las dos amigas.

Aun así, los que más han celebrado la noticia han sido los dueños de los animales. Numerosos eran los dueños que paseaban con sus perros bien atados esta mañana en la plaza de los Sitios. "Al final, si sabes que tienes un lugar en el que puede estar suelto pero del que no puede salir estás más tranquilo", aseguraba Claudia que paseaba junto a su mascota. "Es más seguro para ellos y para todos los que estén en la plaza porque sabes que no se van a escapar y que no van a molestar a la gente o los niños", confirmaba Pablo.

"Obviamente habrá que tener el cuenta que si son peligrosos pues tendrán que llevar bozal y que sus dueños estén pendientes de ellos pero por lo demás me parece una muy buena idea", aseguraba Santiago, siendo su opinión lo más parecido a una critica respecto a la intención del consistorio en convertir a Zaragoza en una ciudad 'pet friendly'.

Además de los espacios de esparcimiento canino, el ayuntamiento sigue reforzando las campañas de higiene y respeto al espacio público. A partir de hoy, se repartirán 50.000 botellitas para limpiar los orines que mancha aceras y mobiliario urbano. Además, se repartirán también bolas para la recogida de excrementos. Por último, la campaña incluye 7.000 pegatinas en las que un pictograma indica que hay que evitar que los perros hagan sus necesidades en paredes o aceras.