Si hay una actividad por excelencia para pasar un buen rato con nuestros seres queridos y disfrutar del sabor único de la carne, esta es sin duda la barbacoa. El verano es un buen momento para celebrar una de estas citas al aire libre y demostrar nuestras buenas artes con las brasas. Más allá de dar vuelta y vuelta a unas hamburguesas en la parrilla, cada vez hay más trucos y consejos para conseguir preparar la barbacoa perfecta. Aunque si hay un elemento que sin duda no puede faltar para triunfar entre los comensales es la calidad de la materia prima.

Discarlux es una marca pionera en la carne de vacuno de alta gama que dispone de una tienda online donde los clientes pueden comprar carne para barbacoa desde su casa con un completo servicio de venta a domicilio y atención personalizada. Todos sus productos cuentan con sello de calidad garantizada y en un plazo de entre 24 y 72 horas se recibe el pedido en casa.

Además, este verano los lectores del periódico podrán disfrutar del exclusivo pack BBQ Prensa Ibérica añadiendo el código BBQPI con el que podrán ahorrar un 14% del precio original. Este pack incluye un chuletón de vaca selección de 1 kg, un T-Bone de 1 kg, 1 Kg de churrasco de añojo, una entraña de añojo de 1 kg, seis chorizos (3 criollos y 3 caseros) y tres chistorras.

¿Cómo preparar la hamburguesa perfecta en la barbacoa?

Uno de los productos estrella que no pueden faltar en las barbacoas de verano ese es la hamburguesa, muy sencilla de cocinar y que gusta a toda la familia. Las hamburguesas de Discarlux están hechas 100% con carne de vaca de gran calidad, elaboradas a partir de cortes nobles y procedentes de ganaderías seleccionadas por sus buenas prácticas y bienestar animal. Todas tienen un sabor intenso y una textura tierna.

Entre las hamburguesas de carne de vaca hay disponible una gran variedad para elegir desde las más sencillas ideales para los más pequeños de la casa, como las mini hamburguesas de vaca europea, a auténticas delicias gourmet como las hamburguesas de 180 gramos de vaca artesana .

Para quienes buscan la perfección en una hamburguesa, la opción es probar la hamburguesa de Fisterra. Una muestra de que las hamburguesas hoy en día no tienen nada que envidiar a los mejores cortes de vacuno es el estuche de lujo de Discarlux que incluye cuatro hamburguesas de carne vacuno del proyecto Fisterra Bovine World proveniente de las mejores razas cárnicas del mundo. Pan, aceite, cebolla confitada, salsas, queso y rúcula, son todos los artículos que incorpora el pack especialmente seleccionados para una experiencia inolvidable.

¿Qué carne es mejor para una barbacoa?

Aunque no solo de hamburguesa se vive en una barbacoa, también hay packs de carne para barbacoa que hacen las delicias de los más carnívoros. Existen diferentes paquetes: pack Family, pack Meatlovers, pack Estrella, BBQ Expert, Grill Master, etc. Todos ellos llevan chuletas que cuentan con una maduración óptima a partir de los 20 días de Dry Aged. En función del pack elegido estas se acompañan también de chistorra, morcilla o tataki, entre otros productos.

Por otro lado, hay un lote que ninguno de los amantes de la carne se puede perder este verano es el pack BBQ Prensa Ibérica, exclusivo para los lectores del periódico que podrán, añadiendo el código BBQPI, ahorrarse un 14% y que es ideal para reuniones de seis personas adultas.

Este pack especial para BBQ incluye:

1 Chuletón de vaca selección de 1 kg.

1T-Bone de 1 kg.

1 Entraña de añojo de 1 kg.

1 Kg de churrasco de añojo.

6 Chorizos (3 criollos y 3 caseros).

3 Chistorras.

El precio es tan solo de 16,50€ por persona (en lugar de los 19€ que cuesta para el público en general).

Chuletas y chuletones, los reyes de las brasas

Si hay un producto que reina en las barbacoas de verano ese es el chuletón. La carne con hueso, madurada y con buena grasa es especialmente recomendable para estas celebraciones, ya que este detalle hace que la carne mantenga todo su sabor.

Las chuletas y chuletones son uno de los cortes más jugosos que no pueden faltar en cualquier brasa que se precie. Para un sabor más suave es mejor elegir chuletones de vaca y, si preferimos un sabor más intenso, los chuletones de buey.

Un corte especialmente agradecido para hacer a la barbacoa es la chuleta Tbone de vaca de un 1 kg. Al cortar el lomo de modo transversal se forma una «T», que permite tener un 2x1 de sabor y textura en el mismo plato, ya que por un lado está el lomo bajo, más terso y sabroso, y por otro, el solomillo, más tierno y delicado.

El medallón de solomillo es otro clásico de las barbacoas, con su equilibrio perfecto entre sabor y terneza. Un truco infalible es cocinarlo rápidamente para caramelizar el exterior y que el interior se mantenga jugoso.

La importancia de los complementos en una barbacoa

Para conseguir la barbacoa perfecta también es importante cuidar hasta el último detalle. Por ejemplo, una hamburguesa de calidad no debería tomarse con cualquier pan. El pan brioche es especialmente esponjoso y favorece una mordida tierna y jugosa. ¿Un consejo? No olvides tostar la cara interior, así se creará una costra fina que impide que la hamburguesa se deshaga en las manos mientras te la comes. El brioche aporta un sabor dulce que no tienen otros panes y que contrasta con otros ingredientes típicos de las hamburguesas, como el tomate, la lechuga o las salsas.

Una salsa que nunca falla para realzar el sabor de la carne a la barbacoa es la salsa BBQ artesana con pepinillos, con un toque picante al final. Puedes comprar ahora cualquiera de estos productos en la tienda online de Discarlux y disfrutar este verano de las barbacoas más espectaculares.

¿Cómo preparar la carne en la barbacoa?

Un aspecto clave a la hora de preparar una barbacoa es la fuente de calor. Es fundamental echar la carne cuando las brasas se encuentran en su punto óptimo y uniformes, con un color entre gris y blanquecino. Para ello es importante tomarse un tiempo y encender el fuego con bastante antelación.

Para prender la llama y que el fuego empiece a arder podemos utilizar astillas finas, piñas secas o encendedores ecológicos de lana, nunca pastillas derivadas del petróleo. Cuando haya cogido fuerza, añadimos una buena leña o carbón, que arde más rápido y las brasas tardarán unos 20 o 30 minutos en hacerse tomando ese singular color grisáceo. El tipo de carbón importa más de lo que parece. Para preparar una auténtica barbacoa premium hay que optar por el mejor carbón vegetal para cocinar a la brasa, que tiene una mayor duración y un alto poder para calentar.

Cocinados al calor del carbón, los alimentos adquieren un sabor exquisito. Eso sí, hay que tener cuidado de no dejarlos mucho rato al fuego o se chamuscarán. Un turco es sellar la carne en la zona de máximo calor y pasarla enseguida a la zona con menos calor de la parrilla para que el interior se cocine a fuego más lento. También hay que evitar marear a la carne, con una vuelta basta. Cuando tome un tono más oscuro, se gira y se espera a que acabe de cocinarse. La sal se añade al final para evitar que la carne se seque.

Pero, como hemos dicho, más allá de la forma de cocinar la carne en las brasas, la auténtica clave de una barbacoa 100% gourmet es cuidar la calidad de su materia prima.