Podemos exige al PSOE limitar el precio de los combustibles desde las comunidades autónomas

Podemos quiere empujar al PSOE de Pedro Sánchez hacia una limitación de los precios de los combustibles, y lo va a hacer desde distintos ámbitos, en el Consejo de Ministros y desde las comunidades autónomas. Así lo ha defendido este martes la coordinadora general de Podemos en Aragón, Maru Díaz, que reclama a sus socios en el Gobierno central "ser valientes para intervenir y fijar los precios máximos".

"Estamos viviendo una estafa en directo. Una desviación de rentas de las familias que casi no pueden llegar a final de mes hacia las grandes petroleras que se están forrando", ha denunciado la líder de Podemos en Aragón, que ha recordado que las compañías de hidrocarburos están marcando un "récord histórico del margen de beneficios".

Como muestra, la también consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón ha hecho una comparativa de precios en los últimos meses. "Mientras el 20 de marzo de 2022 el barril de Brent costaba 120 dólares, y el diésel 1,47 euros el litro y la gasolina, a 1,59. El 20 de junio el barril está a 113 dólares; 7 menos que en marzo. Sin embargo el diésel lo pagamos a 2,07; 60 céntimos más; y la gasolina, a 2,14. Otros 60 céntimos más", ha señalado.

Pese a compartir gobierno de coalición con el PSOE, Díaz ha defendido que los representantes de Podemos en los territorios puedan reivindicar las políticas que no logran desde el Consejo de Ministros.

"Todas las propuestas de Podemos se trasladan en el Consejo de Ministros, pero todo hay que empujarlo desde los territorios", ha explicado Díaz, que ha considerado también que el PSOE actúa "como el PP o como Vox" en este caso, al tener vinculaciones con empresas del Ibex 35 que limitan su acción.

"Si ya se hizo con las mascarillas o los antígenos, ¿por qué no ahora? ¿No se puede, o no se quiere llevar a cabo la limitación de precios? Somos conscientes de que Sánchez y el PSOE no están siendo valientes, como tampoco lo podrían ser el PP o Vox porque tienen deudas contraídas con estas empresas del Ibex 35. Porque sus consejos de administración están llenos de ex políticos que tienen tráfico de influencias en estos órganos. Porque el mismo Pedro Sánchez reconoció en Évole, cuando le pasó lo que le pasó, que había gente que no le dejaba hacer lo que quería hacer en política", ha manifestado Díaz.

La coordinadora de la formación morada ha insistido en que la Constitución Española prevé los instrumentos para limitar los precios y ha exigido que así se haga. "No pedimos que las compañías no tengan margen de beneficio, pedimos que estos no sean insultantes", ha recalcado.

"Tenemos el mismo derecho a estar en el Gobierno que el PSOE"

Preguntada por las notables discrepancias en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, como la política migratoria y la masacre en la valla de Melilla; el gasto en Defensa o el propio tope al precio de los hidrocarburos, Díaz ha rechazado que la formación morada tenga que salir del Ejecutivo.

"Tenemos el mismo derecho a estar en el Gobierno que el PSOE. Discrepar, tener que presionar para lograr políticas no es razón suficiente para salir del Gobierno. Nos toca empujar, pero el espacio para presionar es en el seno el Gobierno", ha insistido, en un tono más duro que el habitual. Díaz ha recordando que si Podemos deja el Ejecutivo "la alternativa será que el PSOE gobierne en solitario, ergo, hará lo que ya está haciendo, o que gobierne la derecha, que todavía radicalizará más sus políticas en contra de la mayoría social".

Con discrepancias tan notorias y cuando comienza el último año de la legislatura, la negociación de los últimos Presupuestos Generales del Estado se prevé ardua. Díaz aboga por crear una mesa de negociación de presupuestos "donde se trasladen las discrepancias, se pacten y se llegue a acuerdos". "El PSOE tiene que entender que no gobierna con mayoría absoluta y que le toca sentarse a negociar. La prórroga es una herramienta tan legítima como aprobar los presupuestos, pero creo que queda tiempo para un proceso de negociación", ha añadido.

Eso sí, todas estas discrepancias, ha asegurado, no se trasladan a la negociación presupuestaria en Aragón. "En el Gobierno de Aragón la presión respecto de la política probablemente es distinta, y es cierto que, parte de estas medidas más valientes que tocan el hueso del régimen del 78 no se tienen que tomar en el Gobierno de Aragón. Por eso muchas veces no tenemos que discrepar a estos niveles", ha considerado.

El camino hacia las elecciones autonómicas y municipales

La coordinadora general de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha hecho referencia también, a preguntas de los periodistas, a la cita de Yolanda Díaz de este viernes, en la que lanzará su proyecto político, Sumar, que pretende aglutinar las distintas sensibilidades de la izquierda a la izquierda del PSOE.

La Díaz aragonesa ha señalado que no asistirá a la cita "por problemas de agenda", aunque ha dicho que le consta que habrá miembros de Podemos Aragón este viernes en Madrid.

En línea con el próximo proceso electoral, Podemos Aragón eligió ayer a su nueva portavoz en Zaragoza, María Goikoetxea. Maru Díaz ha explicado que este verano llegarán "cambios orientados a prepararnos para este otoño en el que tendrán que aparecer ya los diferentes nombres y estructuras de la organización de cara a los procesos electorales". Eso sí, ha recordado que el cabeza de lista en Podemos lo elegirán los inscritos.

A partir de ahora, Goikoetxea deberá coordinar su labor con los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés y Amparo Bella, que no están en el nuevo equipo de dirección del partido en la capital aragonesa.