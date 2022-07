Las expectativas de los sanitarios se desinflan con la propuesta de Sánchez sobre la estabilización de 67.000 plazas

No era poca la expectación que los sanitarios habían puesto en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se ha aprobado la reforma del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Este hecho supone un hito en la carrera por reducir la temporalidad y la "precarización" de los trabajadores sanitarios, aunque las esperanzas habían nacido del anuncio de Pedro Sánchez sobre la estabilización de 67.300 plazas para interinos del sector en todo el país. El mayor cambio que trae la norma radica en la eliminación de la figura del eventual, creando la del sustituto para cubrir vacaciones, guardias y jornadas reducidas y se fija un máximo de tres años a los contratos temporales. El objetivo: situar la tasa de temporalidad estructural en la Administración española por debajo del 8%. Costará, pues en el caso de las enfermeras aragonesas hasta el 30% de los contratos son eventuales.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: la cifra se extrae del sumatorio de los procesos ya realizados por las comunidades autónomas durante el último año desde que una sentencia de la Justica europea exigiera una "adaptación técnica" a España. En Aragón, serán 474 las plazas a las que se optará por oposición y 694 a las que se podrá acceder por concurso, una cifra ya conocida desde el pasado mes de mayo.

"Un paso adelante", pero "insuficiente" todavía

En este sentido, los sindicatos sanitarios y colegios profesionales en Aragón han recibido con los brazos abiertos la modificación del Estatuto Marco, algo que califican como "un paso adelante" y "una buena noticia". No obstante, sus expectativas se han desinflado en cierto modo, dado que la confusión a la que llevaron las palabras de Sánchez permitían pensar en una oferta ampliada de plazas fijas. Cabe destacar, y en esto enfatizan desde la parte social, que no se trata de "regalar plazas" a aquellos trabajadores que lleven más de tres años como eventual, sino de lo contrario. Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, explica que la modificación consiste en que "una plaza no tenga a una persona más de tres años sin contrato fijo". Es decir, que que las plazas no estén cubiertas con interinidades sucesivas, algo que crea "plantillas inestables”.

Sin embargo, desde los sindicatos no tienen claro que la estabilización vaya a ser suficiente para limitar la precariedad del gremio sanitario. Tolosana apunta que el número de enfermeras "no cumple los ratios o las medias de los países de nuestro entorno". "Evidentemente, ni con esas más de mil plazas llegaríamos al ratio", lamenta la presidenta del Colegio de Enfermeras de Zaragoza. En un tono similar se expresan desde el sindicato CSIF: "Hay que tener en cuenta que todas las plazas que se convocan ya están siendo ocupadas de manera temporal, por lo que no estamos hablando de ampliación de plantillas sino de estabilización de empleo". Jesús Sicilia, responsable del sindicato, advierte de que “hay muchísimos más trabajadores que están empleados de manera discontinua”. “Ahora se consolidan plazas de eventuales como plantilla orgánica, pero no se soluciona el déficit de plantilla”, denuncia Sicilia.

ASÍ DE DISTRIBUYEN LAS NUEVAS PLAZAS FIJAS El desglose por plazas de las 1.179 plazas que se ofertarán para estabilizar los interinos de la Sanidad Pública aragonesa se divide, según un informe del sindicato CSIF, en 474 plazas a las que se podrá optar por concurso-oposición y en 705 a las que se podrá acceder por concurso.

Por categorías profesionales, destacan las siguientes áreas de servicio. Enfermería contará con 242 nuevas plazas fijas, de las que 134 serán accesibles por concurso de méritos y 108 por concurso oposición. En cuanto a celadores, serán 157 las plazas estabilizadas.

Respecto a Medicina Familiar, se estabilizarán 85 plazas; para Medicina de Urgencia Hospitalaria serán 25; y para Medicina de urgencias y EM, 18. También se estabilizarán las plazas de 95 facultativos especialistas de área.

Respecto a los servicios, se harán fijos a 26 interinos planchadores, 4 albañiles, 9 carpinteros o 4 cocineros.

También la salud mental verá reflejada un aumento de la calidad de sus servicios con la estabilización de 11 enfermeras de salud mental y una psicóloga especialista en psicología clínica.

Destaca también la cifra de técnicos de laboratorio: 24 nuevas plazas fijas.

"Las plazas que se incorporaran a la Oferta Pública de Empleo de estabilización y que en Aragón ya se publicaron el 30 de mayo ya están ocupadas por enfermeras o enfermeras especialistas o fisioterapeutas, sólo que ahora se van a ocupar por personal fijo. Es decir, se reducirá la tasa de temporalidad, pero no se incrementa el número de enfermeras que ya están trabajando", manifiestan desde el sindicato de enfermería SATSE.

En un mayor desacuerdo se muestran desde la UGT Aragón. "Este decreto ley no se ha aprobado en la mesa sectorial. La parte social no ha intervenido y no podemos aceptar algo que no se negocie previamente. No aceptamos que no dieran explicaciones sobre qué baremos se iban a seguir para otorgar las plazas. No podemos arriesgarnos ni aceptar sin saber qué negociación se va a llevar", denuncia Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón.

Un 30% de las enfermeras tienen contratos temporales

"Hasta ahora la tasa de temporalidad en enfermeras y enfermeras especialistas es aproximadamente del 30% y alrededor del 20% en fisioterapeutas, pero hay que tener en cuenta que ya hay otros procesos convocados con anterioridad por lo que con la resolución de esos procesos ya se reducía en un porcentaje importante la temporalidad", manifiestan desde el sindicato de enfermería Satse.

Por eso, desde Satse reclaman que se desbloquee la Ley de seguridad del paciente para que se creen las plazas suficientes para estar en la media de la UE (8,8 enfermeras/1.000 habitantes frente a las 5,3 de España). Aseguran desde la organización que supondría la creación de aproximadamente 2.000 plazas de enfermería más en Aragón.