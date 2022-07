El PP se queda sin su anhelado pleno extraordinario sobre Sanidad

La Junta de Portavoces de este miércoles en las Cortes de Aragón había sido convocada para debatir la solicitud del PP de que el jefe del Ejecutivo, Javier Lambán, compareciese en un pleno monográfico sobre sanidad, pero el resultado ha sido el que se esperaba, con el rechazo de los grupos que sustentan al Gobierno de la comunidad y los reproches de los conservadores al cuatripartito en lo que considera un nuevo "veto".

Solo Vox ha apoyado la solicitud del grupo de Mar Vaquero, que lleva semanas acusando a Lambán de negarse a debatir con ella en la sede parlamentaria. Nueve meses, dicen los populares, va a estar sin hablar de las listas de espera, los recortes en los servicios de ambulancia en zonas rurales o las demoras en atención primaria.

Tras la votación de la petición del PP, en la que Ciudadanos se ha abstenido mientras que Álvaro Sanz (IU) no ha podido asistir al estar convaleciente con síntomas covid, la portavoz de Servicios Sociales de los populares, Marian Orós, ha acusado a Lambán de "eludir su responsabilidad" al negarse a comparecer en un pleno extraordinario y monográfico para de la situación de la sanidad, uno de los problemas que más preocupa a los aragoneses ante la "degradación y el deterioro" de un servicio público fundamental.

Orós ha incidido en que julio no es un mes inhábil en el Parlamento y en la necesidad de que Lambán explique por qué la sanidad "va peor", más cuando están repuntado los contagios de covid.

Pero los grupos que sustentan al cuatripartito, ha aseverado, han vuelto a vetar esta comparecencia, una reincidencia, ha dicho, con la que el presidente sigue una estrategia de "escapismo" que evidencia que no quiere dar explicaciones en el Parlamento, con opción de réplica de la oposición, por un deterioro de la sanidad que ha llevado a que los aragoneses sean los que más esperan a ser operados.

"Lambán solo comparece a petición propia para hablar de lo que lo interesa, utilizando el Parlamento como instrumento de propaganda y para tapar las vergüenzas de una sanidad ineficiente"

Orós ha recordado que el cuatripartito ya se negó a celebrar otro pleno monográfico sobre sanidad que solicitó el PP en enero. "Lambán solo comparece a petición propia para hablar de lo que lo interesa, utilizando el Parlamento como "instrumento de propaganda" y para "tapar las vergüenzas de una sanidad ineficiente", quizá porque la realidad contradice el Aragón "idílico" que proclama.

Según Orós, pueden pasar nueve meses sin que "dé la cara" por este tema. "Es que hemos hablado más de los Juegos Olímpicos que de la sanidad", ha criticado, al tiempo que se ha preguntado qué tiene que ocultar para que el cuatripartito vete de manera sistemática las peticiones de comparecencia del presidente que hace el PP.

La precampaña de Azcón

Bien distinta es la visión del portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén, quien ha acusado al PP de pedir por "enésima vez" la comparecencia de Lambán, no porque le interese la sanidad "sino para que el resto de la oposición le haga seguidismo en una estrategia de desprestigio de este servicio público, en un actitud absolutamente hipócrita", ya que fue el partido que lo "desmanteló" cuando gobernó entre 2011 y 2015.

Además, ha incidido en que el PP se ha quedado solo con Vox en una votación democrática en la Junta, por lo que no ha habido tal veto. Quizá, ha dicho, es que el PP, que tiene una "inmensa minoría", no quiere hacerse eco de cuál es su verdadera fuerza en el Parlamento.

Guillén ha criticado que el PP pida por segunda vez en prácticamente semana y media un pleno extraordinario sobre el mismo tema en un "intento a la desesperada de seguir haciéndole oposición al Gobierno", en una suerte de precampaña electoral que el PP ha iniciado desde que lo preside Jorge Azcón. El PP sólo está "a lo malo", porque "cuanto peor le va a Aragón, mejor le va el Partido Popular", y eso es una "deslealtad", no hacia el PSOE como partido mayoritario del cuatripartito, sino hacia toda la sociedad aragonesa.

El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, no ha compartido el uso de manera "cansina" de la sanidad como excusa para tratar de buscar la bronca política y la confrontación entre partidos, y que el PP haya ido "por libre", ya que no ha contactado con la formación naranja para recabar su apoyo, quizá "buscando no tener que compartir ningún tipo de protagonismo en los medios de comunicación", mientras que Guillén, aun contando con que tenía la mayoría garantizada, "sí nos ha llamado para explicarnos su posición".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, no ha participado en la junta al tener covid y no poder hacerlo de manera telemática, pero ha remarcado en una nota escrita que su formación "no tiene ningún problema en debatir sobre sanidad, ni ahora ni estos meses previos en los que tanto el Gobierno como las derechas han considerado que lo más importante eran los Juegos Olímpicos. Estamos ante un nuevo episodio de la hipocresía y la sobreactuación del PP", ha cerrado el portavoz de Izquierda Unida.