El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha afirmado este miércoles que el presidente del PP regional y alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, "ha intentado constantemente contraponer los intereses de Zaragoza a los del medio rural".

Las palabras de Villagrasa se produjeron antes del comienzo de la Ejecutiva Regional de los socialistas y tras la visita de Azcón a la comarca de los Monegros por la mañana, cuando denunció "la permanente pérdida de servicios en el medio rural en todos los frentes", algo que no comparten en el PSOE, donde entienden que es "bueno" en política que el adversario "se alegre cuando hay noticias positivas", en alusión a las futuras obras de instalación de la tubería de Valdurrios (Monegros II) para poner en riego 6.000 hectáreas de cultivo.

«Hemos podido ver cómo el líder del PP ha hecho una visita turística a los municipios de Monegros y ha hablado de deterioro del medio rural. A Azcón no le han pasado bien los datos o no ha estudiado lo suficiente. Los 730 municipios que no somos la capital estamos orgullosos porque se ha trabajado mucho en el desarrollo rural», afirmó Villagrasa.

El dirigente del PSOE regional destacó la contratación de profesionales sanitarios, la cobertura sanitaria en el medio rural y la construcción de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz. "Frente a los coqueteos del PP con las privatizaciones, el PSOE apuesta por los servicios públicos de calidad en el medio rural y las políticas de cohesión, equidad e igualdad para todos los aragoneses".

Según el secretario de Organización socialista, "todavía tenemos un año para seguir trabajando desde todas las instituciones", en alusión a las elecciones municipales y autonómicas de 2023, afirmando que el cuatripartito del Gobierno de Aragón "ha demostrado solidez y formalidad" durante toda la legislatura.

"Hace tres años, cuando suscribimos el acuerdo de gobierno, muchos partidos creían que íbamos a fracasar, que el Gobierno tenía fecha de caducidad", pero "sus malos deseos para el interés de Aragón no solo no se han cumplido, sino que el cuatripartito, de manera pactada y seria, ha podido demostrar cómo se invierte en educación y servicios sociales, lejos de la propaganda de corneta del PP". La legislatura no solo ha estado marcada por el covid, la crisis y la guerra de Ucrania, sino por que el Gobierno de Lambán "ha dicho la verdad en todo momento".