Andorra y Calanda amanecen inundadas de desperfectos: "Dicen que nadie recuerda una granizada igual"

Un sol de justicia iluminaba desde primera hora de este jueves el Bajo Aragón. Con el calor en la frente, los vecinos de Andorra y Calanda han dejado de mirar al cielo que les descargó una lluvia de granizo que pocos recordaban para dirigir la mirada a sus vehículos, viviendas y explotaciones agrícolas, todo ello arrasado por el episodio extremo de pedrisco que se vivió en la tarde del miércoles.

En Calanda, la piedra helada se cebó con el campo. Los agricultores esperaban salvar la temporada con el poco melocotón que sobrevivió a las heladas -menos del 30%-, pero el pedrisco ha rematado la faena climatológica en una horrenda temporada. El sector en el Bajo Aragón afronta pérdidas millonarias y una dura tarea de cuidado en los campos de herbáceos. Ya comienzan a llegar las primeras tasaciones de Agroseguro. De momento, la empresa ha recibido reclamaciones de daños en 3.855 hectáreas. Por parte UAGA, las cifras registradas por parte de sus asociados muestran una gran incidencia en Mazaleón, sobre todo en melocotoneros, almendros, viñedos y oliveros. También en Calaceite hubo daños en zonas localizadas, con una afección del 60-70%, donde las fuertes rachas de viento arrancaron almendros y viñedos.

En Calanda, según las estimaciones de su alcalde, Alberto Herrero, de los 3.900 habitantes, tres mil se dedican a la agricultura. "Difícilmente alguien no contará pérdidas este año", lamenta. De hecho, en varias de las explotaciones la tónica es la misma. Si un melocotonero da 400 frutos embolsados, en algunos no quedan hoy ya más de 30. Ninguno de ellos, solo hace falta verlo, está sano del todo. Cualquier paraje a la sombra de un melocotonero está plagado de lo que pudieron ser jugosos productos. Todo en el suelo. "Es desolador", dicen el alcalde y el agricultor.

"Quien quiera comerse este año un melocotón de Calanda en condiciones ya puede buscarlo, porque no lo va a encontrar". Lo tiene claro Antonio Palos, agricultor de Calanda con explotaciones de melocotón, oliva y almendras, entre otros frutales. Cuenta Palos que su padre le decía ayer que en sus 72 años de vida no había visto una cosa igual a la de este año. "Una helada en abril, un calor horrible en junio y ahora la puntilla, esta pedregada", dice, con centenares de melocotones caídos y golpeados por la piedra a su alrededor. "No se salva ni uno", incide Palos, y añade que posiblemente ni para destrío (la elaboración del zumo) se podrán salvar este año.

Cristales rotos e hileras de vehículos dañados en Andorra

Sin descanso y a destajo trabajaban los vecinos andorranos para tratar de limpiar los desperfectos. Buena parte de las viviendas y edificios de la localidad han registrado daños en ventanas, persianas, tuberías o claraboyas. Los vecinos continuaban a primera hora de este jueves achicando agua y amontonando el pedrisco en voluminosas montañas que se resistían a derretirse. "Entre los vecinos se más mayores no se recuerda una igual, y dicen que solo se le acerca la de 2005", comentaba Ana, una profesora afincada en Zaragoza que viajó ayer por la tarde para echar una mano en las labores de limpieza en su edificio. Fue también el caso de Ángel Lorenz, quien disfrutaba de unas vacaciones en Vinaroz le avisaron de que la tormenta tenía pocos precedentes. "Al venir por Morella casi pasé miedo. Estaba negro, negro, negro...", relata Lorenz a las puerta de su edificio, donde otro vecino arranca los cristales rotos del segundo piso.

La orografía de Andorra hizo que la enorme avenida de agua y granizo se dirigiera hacia la zona más baja de la localidad, allá por la Avenida de Albalate, donde se sitúa el Hotel Andorra y un parking subterráneo. Allí, el río de hielo se acumuló en la puerta del garaje y se la llevó por delante. Pero quizás la peor parte se la llevaron los vehículos que dormían en las calles. En el Taller Autoaragón del polígono industrial de Andorra, una hilera de más de 30 coches sin lunas traseras o delanteras esperaban al peritaje del seguro. "En torno al 90% de los vehículos que estaban en la calle han resultado dañados", confirmaban desde el taller.

El ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados un formulario digital para contabilizar los daños, que servirá al alcalde de la localidad, Antonio Amador, para decidir si reclama la declaración de zona catastrófica al Gobierno central. Esta idea la maneja ya Alberto Herrero, regidor de Calanda, quien planteará a Alcañiz y a Andorra la declaración conjunta por los "extremos episodios climatológicos vividos en el último mes en el Bajo Aragón".