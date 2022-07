La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, firmó ayer los convenios para la ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 (PEAV), que en el caso de Aragón se encargó de rubricar el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro y por el que recibirá en total 54.834.000 euros. Así, Aragón recibirá un total de 54.834.000 euros repartidos en diferentes anualidades entre el año 2022 y el 2025. A esta cifra se le suma la aportación del Gobierno de Aragón que deberá ser, para todo el periodo, de 16.450.200 euros. Además, será el propio gobierno aragonés el encargado de gestionar las convocatorias e impulsar los programas y proyectos.

Teniendo en cuenta el periodo completo y la financiación conjunta de ambas administraciones, los programas a los que van destinada más inversión son el programa de ayuda al alquiler de vivienda, con 14.100.000 de euros; el programa de incremento del parque público de vivienda: el programa de incremento del parque público de vivienda, con 16.356.240 de euros y el programa de mejora de la accesibilidad en las viviendas con 12.000.000 de euros. El objetivo de este convenio es establecer las pautas de colaboración y compromiso para garantizar la ejecución del PEAV en Aragón y en el resto de comunidades. Los programas a los que se les dará prioridad son los relacionados con los programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia machista, desahucios y personas sin hogar.

José Luis Soro explicó que el PEAV es una herramienta muy útil para el impulso de la política social de vivienda, la financiación necesaria para desarrollar las competencias en materia de vivienda y es necesario que haya buena coordinación para ir adaptando el plan a las necesidades de Aragón en cada momento. Además, señaló que es necesario contar con la financiación suficiente, no con un reparto sino dentro de la financiación autonómica, pero, además, que exista más flexibilidad a la hora de ejercer el autogobierno, es decir, que se puedan adaptar los programas a la realidad demográfica y territorial de Aragón.

En este sentido aseveró que desde Aragón se entiende que no se deberían recibir transferencias desde el Gobierno central porque la materia de vivienda es una «competencia exclusiva» de la Comunidad autónoma y «deberíamos disponer dentro de la financiación autonómica de fondos suficientes» para desarrollas las políticas en esta cuestión. «Cualquier reparto que sea mejor que el tradicional de ese menos del 3 % de población es mejor, pero no solo es una cuestión cuantitativa, sino que lo que criticamos desde Aragón es tener capacidad de ejercer el autogobierno y que no venga todo encorsetado desde Madrid», dijo a la vez que recordó que las necesidades son «diferentes a las de otros territorios».

«La reivindicación constante al Ministerio es que nos dejen decidir y la voluntad del Gobierno de Aragón es adaptar hasta donde podamos la regulación que se plantea desde el Gobierno central a la realidad específica de Aragón», incidió.