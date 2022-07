El último melocotón de Calanda

Las inmediaciones del Bajo Aragón algo se acercan al páramo de un 'western'. A los agricultores del Bajo Aragón solo les queda que el pueblo de los sioux incendie sus campos al puro estilo 'Centauros del desierto'. "Es que de verdad, este año solo falta que se nos incendien los campos", exclama medio en serio, medio en miedo, Antonio Palos, un agricultor calandino dueño que el año pasado recogió 500.000 kilos de melocotones. Anteayer, fruto de las tardías heladas de abril, su estimación rozaba los 150.000 frutos, todos ellos Denominación de Origen. Pero ayer... "¡Ay! Cero, pero cero. No va a quedar nada, ¡ni para destrío!".

Cuenta Palos que su padre le decía ayer que en sus 72 años de vida no había visto una cosa igual a la de este año. "Una helada en abril, un calor horrible en junio y ahora la puntilla, esta pedregada", dice, con centenares de melocotones caídos y golpeados por la piedra a su alrededor. "No se salva ni uno", incide Palos. Pero el problema viene de que tampoco que los fenómenos meteorológicos adversos han arrasado con los viñedos, los olivares y los almendros, además de mermar la cosecha de cereales.

El melocotón era un flotador, un balón de oxígeno que el granizo pinchó en menos de 25 minutos, lo que duró la tormenta. La razón de estas confianzas en el producto calandino por excelencia radicaba en un precio al alza por la escasa oferta de melocotón este año. "Esperábamos venderlo por un precio entre los 1,50 y los 2 euros. Ahora el seguro me los pagará a 60 céntimos, por lo que no recuperaré las pérdidas ni de lejos", asevera Palos.

Un Mercedes Clase A por el seguro de un año

No es, sin embargo, el seguro un generoso aliado para los agricultores, recalca este calandino, dado que los precios son altos. "Con lo que pago cada año me podría comprar un Mercedes Clase A, pero algo me cubre las pérdidas. Espero que me declaren el 100% para cobrarlo todo por lo menos", duda Palos.

El año es terrible para el campo aragonés. Aunque no esconde Palos que su situación es privilegiada. 22 años lleva en el negocio agrícola, algo que le viene de cuna, como dice él, y le permitió ahorrar cuando hubo buenas campañas, como el año pasado. "Pero este año la inversión fue de 200.00 euros, porque los fitosanitarios, los abonos y la luz subieron mucho. ¡Hasta el papel!", lamenta el agricultor. La cosa está clara: "Yo tengo suerte, pero otro año como este y es imposible sobrevivir. No queda ninguna carta en la baraja".

Alberto Herrero, el alcalde de la localidad, acompaña a su amigo Antonio por la finca. Son de la cuadrilla, cuentan, y cuando vienen mal dadas toca apoyarse. Entre los miles de melocotones yertos en la tierra mojada explica el regidor que el 70% del PIB calandino se nutre del melocotón. "Es desolador", deja caer. "Las compañías solo aseguraron la mitad de la cosecha porque la helada llegó antes. Eso ya les hizo perder dinero", apunta Herrero.

En pleno mercado inflacionista, meterse a agricultor es tarea para audaces. El agricultor y el alcalde se llevan un melocotón a la boca, jugoso. Uno de los últimos que se podrán consumir este año, aunque estén como picados por la viruela. "Quien quiera comerse este año un melocotón de Calanda en condiciones ya puede buscarlo... Que busque, porque no lo va a encontrar".