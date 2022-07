El PCE celebra este fin de semana su XXI Congreso para elegir al secretario general del partido entre el actual líder, Enrique Santiago, y Alberto Cubero, concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común. Los simpatizantes de Cubero denunciaron un fraude con la gestión de las acreditaciones, aunque los responsables de prensa del PCE aseguraron que solo hubo un problema con ocho de las 500 acreditaciones.

Un total de 500 delegados, elegidos en representación de toda la militancia, se reúnen desde el viernes hasta el domingo en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras de Madrid para decidir la política del partido y elegir entre otros órganos al Comité Central, del que forma parte el secretario general. A partir de las 9.30 horas del domingo, será el debate y votación de resoluciones, que suelen ser de sobre temas de solidaridad internacional o con luchas sociales o sindicales, y la elección de órganos como el nuevo Comité Central, incluyendo el cargo de secretario general.

Cubero compite para relevar como secretario general del partido a Enrique Santiago, que ocupa el cargo desde abril de 2018, cuando sustituyó a José Luis Centella, y es además secretario de Estado para la Agenda 2030 en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. El aspirante a sustituir a Santiago criticó que el viernes se recortase el Congreso para «ir de público a un acto electoral» del que no conocen ni el programa, en referencia a Sumar, el proyecto lanzado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, censuró el argumento de que el PCE es más «influyente que nunca» porque la influencia no la dan ni «las entrevistas en televisión, ni las responsabilidades de un Gobierno ni las amistades del secretario general», si no la militancia, que ha caído en mil personas en 4 años.

El XXI Congreso del PCE aprobó ayer el informe de gestión del Comité Central saliente presentado por Santiago con un 57,6 % de los votos.