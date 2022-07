Jorge Villarroya: «Llegar a un pacto de rentas es lo más sensato que podemos hacer»

Jorge Villarroya es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, un cargo que asume consciente del difícil escenario económico. El también consejero delegado de IQE muestra en esta entrevista sus recetas para afrontar esta nueva etapa al frente de la institución.

¿Qué le impulsó a presentarse como candidato a presidir la Cámara de Zaragoza?

Siempre he estado ligado a las asociaciones, creo en el asociacionismo empresarial porque es necesario y la Cámara es la casa común de los empresarios.

¿Por qué le cuesta tanto dar un paso al frente a los empresarios aragoneses a la hora de ocupar un puesto de representación?

En el mundo empresarial no faltan líderes. Cada empresario es un líder hecho a sí mismo y eso es un tesoro. La gente que emprende y mantiene sus negocios es un bien intangible que hay que preservar. Quizá faltan líderes en otros campos. En la pandemia se ha demostrado que lo que quieren es mantener su empresa, sortear la crisis, invertir y emplear a gente.

¿Cuál es la salud de las empresas de la comunidad hoy?

La percepción personal que tengo es que en Aragón las cosas se están haciendo bien. Tenemos un tejido industrial fuerte y desde la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza se están atrayendo inversiones. La realidad es distinta en cada sector, pero en general la economía aragonesa está fuerte. No dudo de la fortaleza de Aragón para resistir esta crisis, a pesar de que el momento es muy difícil.

¿Alguna debilidad que perciba en el tejido productivo?

Tenemos que insistir en no caer en la autocomplacencia y apostar por el sector industrial porque es lo que nos da solidez. Además, hay que incentivar a los inversores, quitando trabas, burocracia, trámites… Todo eso, además del tema impositivo, alivia y genera más empresas. Además, hemos de cuidar y retener el talento.

¿Usted es pesimista respecto a los nubarrones que se avecinan?

A la vista de los nubarrones que tenemos delante, ser optimista es muy difícil y hay que ser práctico y pragmático para no descarrillar. Las empresas haremos todo lo que podamos para evitar daños mayores. En el ámbito político también hay que empujar porque estamos ante una incertidumbre tremenda, con una inflación galopante, desabastecimiento de materias primas y componentes y los flujos comerciales se han desbaratado totalmente. Además, los precios de la energía preocupan mucho a hogares y empresas. Debido a ello, habrá problemas con los salarios las y pensiones. Por tanto, no es para ser muy optimista, pero si realista y bajar el balón al suelo.

¿Cree posible alcanzar un pacto de rentas?

Llegar a un pacto de rentas es lo más sensato que podemos hacer ahora.

¿Cómo se puede conseguir?

No sé cuál es la fórmula pero todos tenemos que ser sensatos, saber cuál es la realidad el país y lo que nos espera. Lo que no podemos hacer es empeorar las cosas y debilitar la economía. Las empresas son seres vivos, que pueden vivir, sobrevivir y también morir.

¿La supervivencia de las empresas pasa por bajar impuestos?

Llevamos décadas de déficits estructurales y cuando vienen mal dadas nos faltan palancas para resolver problemas. El gasto social hay que atenderlo, pero lo que tiene que hacer un gobierno es tener cada vez menos gasto social porque entrar en una economía subvencionada conduce a un desastre y salir de ahí es muy difícil.

¿A qué déficits estructurales se refiere?

A reformas del Estado que tenían que haberse hecho antes. Por ejemplo, la financiación autonómica, la limitación del gasto público, la reducción de las estructuras del estado porque parece que estamos todavía en las Cortes de Cádiz… Y esto no puede ser. Un Estado puede soportar lo que puede soportar pero la riqueza solo sale de la empresa. En definitiva, vamos hacia una economía estatalizada y todos sabemos adónde conduce eso.

¿Tampoco ve con buenos ojos la reforma laboral?

Hubo acuerdo entre los agentes sociales, pero cuando bajamos a la realidad de las empresas vemos que la reforma laboral ha creado muchas dificultades a las empresas en la contratación. Hay sectores que han salido muy perjudicados por la reforma laboral. Desde el punto de vista político se podrán colgar medallas sobre si hay ahora muchos más indefinidos, pero hay sectores que pueden contratar por la contratación temporal. El tiro nos puede salir por la culata, pero esperemos que no.

Pero los datos de empleo en Aragón son buenos…

Y me alegra, pero no podemos estatalizar la economía. No nos podemos poner a trabajar todos para el Estado. De ser así ¿de dónde vendrían los ingresos?

¿Qué factura pasa el coste de la energía a las empresas?

Hay muchas empresas y sectores afectados por el precio de la energía. Nos han puesto en jaque. Los dos dígitos de inflación están provocados básicamente por la energía y los desabastecimientos, lo que algunos sectores han aprovechado para subir los precios. El alza de precios nada tiene que ver con el aumento del consumo o por un calentamiento sino por los factores que he comentado. Estos precios han puesto en jaque a muchas empresas, ya que esta situación hace más competitivas a competidores de Asia.

¿Cree que este escenario va a provocar una relocalización de empresas en Europa?

Eso sería lo ideal. Europa ha echado mucha industria fuera de nuestro continente porque hemos sido muy papistas con asuntos como el cambio climático y la ecotoxicología, que han supuesto trabas y costes para las industrias, lo que ha provocado su fuga fuera de Europa. Luego ha demostrado la pandemia que no teníamos por ejemplo mascarillas. Europa ha pasado de tener un peso industrial del 20% a solo el 16%.

Otro de los problemas que afrontan las empresas aragonesas es la falta de empleo cualificado ¿Cómo se puede solucionar?

Falta tanto mano de obra cualificada como no cualificada. Aquí falla una de las políticas del Estado porque se necesitan otros perfiles de profesionales. Nos ha cogido con el pie cambio en este país y hace falta sentarse con los Gobiernos autonómicos y plantear otro tipo de política distinta a la de siempre del Inaem. Deberíamos trabajar más juntos y escuchar más a los empresarios y nosotros asumir el reto de formar a los trabajadores.

A la vuelta del verano habrá más ruido político, ya que apenas faltarán unos meses para las elecciones autonómicas. ¿Eso puede complicar todavía más el escenario?

La política está para solucionar problemas a los ciudadanos y las empresas no para que nos pongan más obstáculos. A veces tenemos esa sensación, que pone más obstáculos. Los empresarios queremos certidumbre y trabajar desde el sosiego y desde la menor intervención posible de las administraciones públicas. Con esta base y haciendo retoques fiscales se darían las condiciones óptimas para las empresas.

¿Cuál es el ADN que quiere transmitir Jorge Villarroya a la Cámara de Zaragoza?

Consolidar todo lo que de bueno tiene la institución, seguir siendo la casa común de las empresas de la provincia, colaborar con las administraciones más si cabe, tratar de conseguir más ingresos para dar más servicios y hacer más competitivas las empresas aragonesas. También queremos más independencia económica, aunque la casa está sólida y saneada.

¿Manuel Teruel se ocupará de la parcela de Feria de Zaragoza?

Es un lujo tenerlo a nuestro lado por su capacidad y entrega. Él también quería seguir ligado a nosotros y la mejor forma de hacerlo es dirigiendo Feria de Zaragoza. Contaremos con él aunque yo seré presidente de Feria pero él será el que ejecute. Es un escaparate para la ciudad y atrae mucho negocio. Va a estar en las mejores manos, sin duda, por lo que es la mejor decisión que podíamos tomar.

¿Qué tres deseos tiene para su mandato?

Que mi paso por la Cámara sea fructífero y sirva para consolidar la institución, visibilizar más el trabajo que hacen sus profesionales y lograr más independencia económica. Espero también que nos afecte lo menos posible la crisis, que se mantenga el empleo y la paz social y seamos una tierra atractiva para la inversión empresarial.