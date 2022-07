Los grupos especiales de Montaña de la Guardia Civil han rescatado en tres días a nueve montañeros en el Pirineo oscense con lesiones de diversa índole, golpes de calor o enriscados sin poder continuar la marcha en sendas operaciones en las que ha sido necesaria la intervención de medios aéreos.

Este fin de semana han sido seis los rescates, que se suman a otros tres el viernes, el primero de un hombre de 59 años vecino de Talavera de la Reina (Toledo) con dolor en el pecho que no podía continuar la marcha cuando se encontraba en el camino que va desde la Sarra hasta el refugio de Respumoso, en Sallent de Gállego, y que fue evacuado por la Unidad Aérea de Huesca hasta Sabiñánigo y posteriormente en una UVI móvil a un centro hospitalario.

También el viernes los especialistas en montaña de la Guardia Civil rescataron a una mujer procedente de Vizcaya de 53 años que había sufrido un golpe de calor en el pico Espelunguera, en el término municipal de Aragüés del Puerto, al igual que un senderista polaco de 20 años que se encontraba junto a dos compañeros en el embalse de Brazatos, en Panticosa.

Este sábado han sido tres los rescates, uno de ellos el de un senderista de 27 años vecino de Navarra que se había perdido el día anterior en el Barranco de Gabietos en el valle de Bujaruelo, en Torla. Al estar ileso y disponer de ropa de abrigo, agua y comida para poder pasar noche, la evacuación se realizó a primera hora de la mañana con apoyo de la Unidad Aérea de Benasque hasta las inmediaciones del camping de Bujaruelo donde tiene su vehículo particular.

Además, ayer tuvo que ser rescatado y trasladado al hospital de Jaca un senderista de 56 años procedente de Guipúzcoa que había sufrido un accidente cuando se encontraba en el camino de bajada de Peña Telera y tenía un fuerte dolor en el tobillo, y también un montañero francés de 27 años que estaba enriscado, ileso, en la mitad de la pared de acceso al glaciar de Monte Perdido, en Bielsa, después de que los especialistas llegaran hasta él tras instalar un rápel de 55 metros hasta el suelo.

Este domingo, un joven de 23 años de Madrid, al inicio del Barranco Gorgonchón, en Casbas de Huesca, ha sufrido una luxación de hombro y se ha desmayado al realizar un salto en la primera poza con los brazos abiertos, si bien cuando han llegado los especialistas había recuperado la consciencia y ha sido evacuado al Aeropuerto de Monflorite y desde ahí, en ambulancia, al Hospital San Jorge de Huesca.

Además, una senderista de Alicante de 51 años ha sido evacuada en helicóptero hasta Benasque tras torcerse el pie izquierdo mientras realizaba el recorrido de la Senda Rabalsorri, a la altura del Barranco de Surri, en Sahún.

Asimismo, un británico de 68 años al que un grupo senderista había perdido de vista mientras descendían del Pico Aspe, en Aisa, ha sido localizado enriscado en una pared en una zona de difícil acceso de la que ha sido evacuado también en helicóptero al hospital de Jaca.