Retrasos de más de un año para cobrar ayudas por la compra de coches eléctricos en Aragón

El mercado del automóvil, más allá de la crisis de materias primas y semiconductores que padece, está en pleno proceso de revolución. Desde que la Unión Europea estableció volúmenes máximos de contaminación que los modelos de las marcas pueden emitir, la electrificación no ha parado. Pero los coches eléctricos siguen teniendo una gran desventaja competitiva con respecto a los de combustión: el precio. Por ello, las administraciones subvencionan la compra de estos vehículos, sin embargo no es oro todo lo que reluce. Algunas de estas ayudas en Aragón llevan un retraso de casi un año y medio en su tramitación y cobro.

Lo explica un miembro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. «Me compré el coche el 31 de marzo de 2021 y entonces pedí la ayuda. La tengo concedida, son 5.500 euros, pero todavía no la he cobrado cuando hay gente que la pidió seis meses más tarde y ya la ha cobrado. Este tipo de cosas son las que hacen que mucha gente no se decida a comprarse un eléctrico», denuncia este consumidor.

En su caso, las ayudas solicitadas correspondían al plan Moves II, una iniciativa del Gobierno de España pero que se encargan de gestionar las comunidades autónomas. Pero no es el único que está sufriendo estos retrasos, en su misma situación hay más de una decena de personas, por lo menos que él conozca. «Estamos desesperados», dice.

Y la frustración no se debe solo al retraso en sí, sino a la falta de equidad. «Pocos días después de solicitar las ayudas del Moves II sacaron el plan Moves III, que ya están pagando y con el que además me hubieran dado 7.000 euros en vez de 5.500», explica.

El problema se debe, explican desde el Gobierno de Aragón, a que las ayudas del Moves II se iban a pagar en principio con los fondos Feder, pero recientemente el Ministerio de Transporte los cambió por los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este hecho provocó que tuvieran que anularse documentos contables y modificar la convocatoria para adaptarla al nuevo sistema de financiación y a los requisitos que imponen los MRR. Hace poco se publicó de nuevo la modificación de la convocatoria en el BOA, «pero se espera que en breve se puedan pagar las ayudas pendientes», afirman desde el departamento de Industria. Eso sí, todavía queda algún trámite que no se ha solucionado.

5,3 millones en total

Aragón fue una de las autonomías que tuvo que recibir un extra del Gobierno central para poder atender todas las solicitudes de ayuda que hubo en la comunidad dentro del plan Moves II. Primero llegaron 2,8 millones, que se complementaron con 2,5 más meses después. 5,3 millones en total.

Casualmente, para el consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga, aquello constató «que Aragón ha sabido gestionar un complejo programa dentro de su apuesta por fomentar las la movilidad sostenible», dijo en marzo de 2021. Pero se ve que las cosas se han torcido desde entonces.

«En Francia te compras un coche eléctrico y sales con la ayuda asignada del concesionario. Aquí no. No entendemos que sea tan complicado y que, cuando te conceden una ayuda, no haya dinero o pase algo por la que no te la pueden pagar. Es de risa», lamentan los afectados por los retrasos en el pago de las ayudas. «Intento convencer a mis familiares de que se compren eléctricos si tienen que renovar el coche, pero cuando conocen todo esto se echan para atrás» .