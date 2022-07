El 53% de Aragón está considerado como zona de riesgo de incendio forestal

Vuelve la ola de calor, llegan las alertas, que ya cubren de naranja buena parte de Aragón, donde el 53% del territorio está considerado como zona de riesgo de incendio forestal. Aún más, un 27% vive en esta época en riesgo extremo y alto, lo cual supone aproximadamente 1.270.521 hectáreas del total. Este dato, según la sección de CCOO, confirma el riesgo en el que viven numerosas poblaciones, donde no se están ejecutando los planes ante una situación de fuego importante.

«El abandono de tierras y la pérdida de población en el medio rural da lugar a un proceso de colonización del monte, aumentando su superficie, su continuidad y su carga de biomasa, lo que provoca que sea cada vez más costoso realizar una inversión en gestión forestal capaz de revertir la situación. Además, hay un aumento de los días con condiciones meteorológicas favorables, así como una mayor disposición de la vegetación para la propagación de los incendios forestales. Por todo ello se deduce que el riesgo de sufrir un gran incendio forestal sigue aumentando en Aragón», explica Toni Albiol, coordinador de emergencias y protección civil.

"Tras conocer los resultados de los estudios técnicos en los posibles escenarios, concluimos que muchos de nuestros núcleos urbanos en zonas de riesgo extremo y alto se encuentran en una situación de peligrosidad alta. En caso de producirse un incendio forestal sin control, podría derivar en una Emergencia de Protección Civil", explica el delegado sindical, que advierte de tres amenazas principales: «Podría darse que algunos pueblos no se pudieran vaciar por encontrarse las vías de evacuación comprometidas; otros no se podrían defender de las llamas, y en otros el fuego sería capaz de propagarse por su interior».

Todo esto deriva en la importancia de adoptar medidas para hacer frente a estos posibles escenarios. "La Ley de Montes obliga a redactar planes que solo están hechos en algunos casos. Además, en las zonas donde ya existen esos planes no se les ha dado una forma jurídica. Nos preocupa que el fuego pueda impactar en la población, se trata de planificar un escenario y saber cómo atrapar el fuego, pero a esos documentos no se les ha dado una normativa ni tienen un dinero adjudicado", dice Albiol.

Además, según CCOO, tampoco los pueblos tienen un plan propio en las zonas de alto riesgo, muchas de ellas colindantes con zonas de bosque, que no disponen de vías para la evacuación, de equipamientos antiincendios o de franjas de protección. "Tampoco se dispone de un plan de formación para la población en cuanto a su autoprotección, ni de las medidas preventivas a adoptar frente al riesgo de incendio forestal".

Protección Civil es el responsable de dar una respuesta ante una situación de Emergencia, pero dicho departamento "también carece de los medios y recursos suficientes para poder dar una respuesta adecuada" en caso de producirse una emergencia por incendio forestal con afección a núcleos urbanos.

"No estamos concienciados realmente con el riesgo, no estamos preparados ni equipados para hacer frente a estos escenarios, no tenemos planificadas estas emergencias, seguimos siendo reactivos y no proactivos", explica antes de argumentar que la prevención "no es gasto sino una inversión que garantiza el mantenimiento de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad, mejorando las oportunidades de desarrollo y dando seguridad a nuestros pueblos", dice el coordinador de emergencias, en guardia ante las negligencias y las tormentas secas que pueden llegar estos, pasado el tiempo de la cosecha. "Con un incendio grande por provincia ya podemos colapsar", advierte.