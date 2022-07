"En Aragón se ha demostrado que dar derechos a los menores no acompañados no produce un efecto llamada"

Este martes se presentó en Zaragoza la nueva estrategia del Gobierno de Aragón para el acompañamiento de los jóvenes que migran en soledad. Chabier Gimeno es el coordinador del proyecto, en el que han participado tanto el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) como la Universidad de Zaragoza y las entidades sociales que trabajan con los menores extranjeros no acompañados.

¿Qué tiene de innovadora esta estrategia?

Hemos cambiado la mirada, incluyendo circunstancias que no están normalmente en la atención en la infancia migrante. Por ejemplo, lo que el Consejo de Europa llama vulnerabilidades específicas: abusos sexuales en el tránsito, violencia de cualquier tipo, situaciones de trata de personas. Y también hemos aplicado una perspectiva de género. Hay chicas que llevan aquí meses o años en situaciones de explotación o de trabajo doméstico pero que no aparecen en los datos, porque la acogida de niñas es de un 4,4%. Será el primer estudio de este tipo en el sur de Europa.

También recoge la estrategia un apartado referente a la salud mental.

En los últimos expedientes estudiados por la DGA hemos visto que hasta el 40% estaban afectados por problemas de salud mental y trastornos de conducta asociados. En el caso de estos chicos se asocian a situaciones muy complejos de origen, durante el tránsito, o que se deben al estrés en destino, como quedarse en la irregularidad cuando llegan a adulto.

¿Es real la integración de estos jóvenes o queda mucho por hacer?

Una de las patas de la estrategia busca que los jóvenes tengan presencia en la comunidad en la que están insertados, sea en zonas rurales como en distritos urbanos. No queremos que sean centros cerrados ni que se oculten a la sociedad para evitar rumores o estigmas. Creo que la estrategia aquí es valiente: apuesta por las jornadas de puertas abiertas o porque los chicos hagan deporte en el barrio. Que no se realicen actividades segregadas para ellos.

¿La reforma de la ley de extranjería fue un paso adelante?

Fue fundamental, era algo muy reclamado por todas las autonomías y por las instituciones defensoras del pueblo. Estábamos invirtiendo dinero en acoger chavales y darles un itinerario formativo, pero en el momento en el que podían acceder al empleo se les exigían unas condiciones laborales que no cumplía nadie de entre 18 y 21 años, porque tener un contrato de un año siendo menor era un imposible.

Imagino que muchos de los chavales que llegan a España, 'quizás por el efecto fútbol', conocen Barcelona y Madrid. ¿Echan raíces en Aragón cuando la conocen?

En los momentos en los que las llegadas son mayores, como en 2016, muchos de ellos están de paso hacia Bélgica, Francia o incluso Noruega. Pero cuando los volúmenes descienden, los jóvenes ven las posibilidades de Aragón en cuanto a acogida, educación u oportunidades de empleo. Imagínate encontrarte con comunidades que desde 2016 han descendido la oferta de plazas de acogida, como Madrid. Y lo que ha hecho Aragón no ha supuesto un efecto llamada, sino que ha garantizado que somos una comunidad con que da oportunidades.

¿Ese detrimento que se da en esas comunidades obliga a otras, como Aragón, a ampliar su oferta?

No hay una relación directa. Las políticas de fragiliziación de los servicios sociales promueven que los problemas se queden en Madrid. Los chicos y chicas, cuando cumplen 18 años, se quedan en Madrid, pero sin papeles. Muchos están invisibilizados o en la calle, una cosa que en Aragón no está pasando. Tiene que ver más con la inversión y con la inclusión. Afortunadamente, aquí se está demostrando que no hay un efecto llamada. Sigue llegando la misma cantidad de chicos que llegan en otros periodos. No dar acceso a derechos provoca problemas a posteriori.

¿Qué queda por hacer?

Creo que la actual legislación de extranjería en España tiene algunas características que no responden a dotar de acceso a derechos a las personas migrantes sino a las necesidades del mercado de trabajo en Europa. Somos el único Estado europeo que permite estar tres años trabajando sin papeles y que tu situación se regularice por arraigo. Eso es un escándalo, y facilita que esos chicos solo trabajen de forma ilegal en el campo o en otros sectores. Eso provoca un crecimiento de la economía sumergida, algo muy rentable para países con muy pocos derechos laborales para personas migrantes, como es el caso de España. Dotar a estos jóvenes de derechos no ha provocado un efecto llamada: el número está descendiendo.