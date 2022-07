Las negociaciones para terminar con la huelga del bus no avanzan

Ni el paso de las horas ni el estirón de orejas recibido en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado miércoles han servido para abrir una vía hacia el final de la huelga del autobús en la capital aragonesa, que suma ya 17 meses y cala hondo estos días entre los usuarios, que esperan más de la cuenta mientras sufren la canícula. La temperatura está mucho más alta en las calle, pero dentro sigue invariable. Ni un solo avance se ha producido este jueves en la reunión que Avanza y el comité de huelga de los trabajadores tuvieron en el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje). La reunión sonó a imposición que no a predisposición tras el paso por el ayuntamiento.

Si bien desde la empresa se habló de "acercamiento" después de la ruptura que supuso la reunión del lunes pasado y de una cita que sirvió para que las partes expusieran "su visión de la situación", los representantes de la sección sindical de Sattra hablaron de "pérdida de tiempo".

Ambas partes acordaron volver a verse las caras el próximo lunes, momento en el que se retomará la negociación en el organismo mediador a partir de las 10 de la mañana "con el ánimo de cerrar el convenio", según se afirmó desde Avanza.

Enfrente, la versión de la reunión fue bien otra. «Los gerentes de Avanza han asistido al SAMA obligados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Nada mas llegar han dejado claro que venían con las manos en los bolsillos y sin nada que ofrecer. Después del discurso de nuestro director en Zaragoza, en el cual ha dicho que lo del lunes es todo lo que van a poner encima de la mesa y gracias que lo mantienen, se les ha preguntado bien claro: ¿A que han venido aquí?", lo que ha encendido los ánimos de una reunión que muy pronto ha necesitado de un receso para intentar rebajar la tensión.

Después, según la parte de los trabajadores, "en un acto mas de generosidad sin límites por la parte social, hemos hecho una propuesta sobre el registro de jornada, quitando de nuestras peticiones en este tema todo lo que pueda suponer un coste económico y dejando la propuesta en querer llegar a un acuerdo en el punto de inicio y final de nuestra jornada de trabajo", ha explicado José Manuel Montañés, secretario de Organización de Sattra.

La parte de los trabajadores no comprende que en algo "tan simple como esto, sin pedir ningún tiempo extra ni ningún pago en dinero, solo tratando de llegar a un acuerdo en cuándo empieza y termina nuestra jornada, Avanza diga no a toda la propuesta" porque le supone un coste. "Si lo hay lo quitamos, les hemos dicho, pero se han enrocado en el no".

De nuevo en punto muerto, y tras preguntar desde el comité "si están en disposición de negociar algo y recibir un no por respuesta, se decidió dar por finiquitada la reunión" al no haber ningún avance.

"Desde la parte social podemos entregar mas propuestas, pero hace falta que quieran negociar, algo que vemos difícil si se niegan incluso a negociar una propuesta a coste cero", dicen los trabajadores, que esperan a la próxima cita, el lunes a las 10 horas en el SAMA, desde donde se ha pedido reflexión a las dos partes.

Si nada cambia estos días, el próximo martes volverán los paros en el autobús de Zaragoza en tres franjas: de 8.00 a 9.00 horas, de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 20.00.