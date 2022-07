No hay tregua. La ola de calor continúa instalada en Aragón y la capital no escapa a ella. Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé diferencias respecto a la jornada anterior. Es decir, la temperatura será sofocante.

La máximas serán calcadas al miércoles, 41 grados, que se alcanzarán apenas se supere unas pocas horas el mediodía. Sin embargo, por la mañana ya está previsto que se alcancen los 36 grados. La Aemet ha activado el aviso naranja por altas temperaturas entre las 13 y las 21 horas en la ribera del Ebro, por ello conviene extremar las precauciones, especialmente las personas vulnerables. Las mínimas bajarán un poco, aunque será tan solo de manera anecdótica: 23 grados, uno menos que la pasada madrugada, volviendo a ser una noche tropical. Resto de Aragón En el resto de la comunidad, la Aemet anuncia para este jueves también temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas, que, no obstante, se mantendrán elevadas en amplias zonas de la comunidad, especialmente en la depresión del Ebro, donde podrán alcanzar los 40 grados, y mínimas significativamente altas en las depresiones. Predominará el cielo despejado, con algunas nubes de evolución diurna en zonas de montaña y el viento soplará variable flojo, con intervalos de moderado en el valle del Ebro a últimas horas. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 39 de máxima de Huesca y los 18 y 40 de Teruel. Próximos días Día 15 (viernes): Predominio de cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo e Ibérica. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo, predominando la componente este por la tarde. Día 16 (sábado): Cielo despejado por la mañana, con nubosidad de evolución diurna sobre todo en el Pirineo y en la Ibérica, donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislada por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo, predominando las componentes sur y este por la tarde, con intervalos de moderado en el valle del Ebro. Día 17 (Domingo): Predominio de cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y en la Ibérica sin descartar algún chubasco o tormenta aislada por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo, predominando las componentes sur y este por la tarde, con intervalos de moderado en el valle del Ebro. Consulta aquí la previsión del tiempo en todos los municipios de Aragón.