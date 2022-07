La falta de enfermeras en el hospital Miguel Servet de Zaragoza se extiende a Cirugía Pediátrica

La falta de enfermeras en el hospital Materno-Infantil de Zaragoza parece un problema enquistado, que se ve agravado en verano por el periodo de vacaciones de los sanitarios; un déficit de personal que también se extiende al hospital general. Primero fueron las matronas, las que denunciaron una situación que se sufre desde hace varios meses y ahora son las enfermeras de la planta tercera del Infantil, que es la de Cirugía Pediátrica, las que señalan ese mismo problema, que “se ha agravado por el periodo vacacional”.

Las sanitarias han enviado un escrito a la gerencia del hospital Miguel Servet en el que señalan que este problema “está influyendo en la atención al niño y a los familiares” ya que deteriora sus cuidados y da lugar a problemas en la seguridad del paciente. Sin embargo, el ritmo de trabajo también es menor en verano porque bajan las operaciones; pero aún así, se demanda más personal

Con la pandemia el problema se hizo más acuciante y ahora el verano lo ha hecho mayor. Las vacaciones sí que se han cubierto, aunque con contratos no de toda la fecha sino parciales -incluso con asistencia de un solo día-, con lo que cuando una se acostumbra al servicio es sustituida por otra, por lo que supone aumento de carga de trabajo, inseguridad de los compañeros y de los nuevos contratados. Además, en el escrito enviado a dirección se cuenta que algunas bajas y servicios no se han cubierto sino que han sido asumidas por el propio personal de la planta. Desde la propia subdirección han comunicado a los trabajadores que “no hay personal disponible”.

Habitualmente en cada turno de Cirugía pediátrica debería haber cinco enfermeras, pero normalmente nunca están todas, y se cubre con 3 o 4 personas, por lo que se multiplica el trabajo y puede repercutir en el cuidado del paciente. Las profesionales manifiestan también que para cubrir imprevistos les ofrecen el doble de horas, pero desde Navidad del año pasado no se han cubierto los turnos descubiertos teniendo que asumirlo el personal que trabaja.

Los residentes en Pediatría, escriben, tienen contrato de formación pero se cuenta como plantilla; pese a que son MIR.

La solución sería la contratación de más profesionales, que permitiría que además, pudieran cogerse los días de libre disposición que tienen y que, en ocasiones, no se les da cuando los piden si no en otras fechas. Este año, fue en marzo, abril y mayo cuando pudieron tomarse libre las horas correspondiente a las del año pasado; y todavía no han podido coger las de este año.

La falta de personal se da en Cirugía Pediátrica y también han hecho pública esta deficiencia las matronas del Servet. Y desde el propio centro hospitalario reconocieron recientemente que una de las salas de observación de urgencias estaba cerrada, tal y como había denunciado Csif porque “no hay suficiente personal de enfermería para atenderla” pese a que se “ha contratado” todo el personal que estaba disponible, señalaron, pese a reconocer que todos los años se cierra alguna sala.

Esta deficiencias, consideran las profesionales del Infantil es un problema endémico en el Servet, que no se da de forma tan llamativa en otros hospitales, quizá porque la organización, por ejemplo, del Clínico, tienen sus “servicios cubiertos gracias a una gestión racional del personal”, que no se da en el Servet, según denunciaron en su momento las matronas.