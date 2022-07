Los familiares de los Hermanos Lapeña denuncian no saber nada sobre su exhumación

Los familiares de los heRmanos Lapeña, Manuel y Ramiro Lapeña Altabás, denuncian que todavía no saben nada de la exhumación de sus familiares ejecutados y enterrados durante la Guerra Civil en el Valle de los Caídos. «No se han puesto en contacto con nosotros y tampoco nos sorprende porque durante todo este tiempo nos hemos ido enterando de los avance a través de lo que se publicaba en los medios, nadie nos ha contado nunca nada», asegura Miguel Ángel Capapé, marido de una nieta de uno de los hermanos y presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO).

A finales de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid decidió suspender las medidas cautelares aplicadas en noviembre de 2021 que provocaron la paralización de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos al considerar que se podrían producir «daños irreparables» en el lugar.

En ese momento se suponía que los trabajos tendrían que haber empezado en los 10 días siguientes, pero varias semanas después aun no ha habido ningún movimiento en el lugar.

«Hace ya seis años que tenemos una sentencia firme pero tampoco nos sorprende porque no es la primera vez que se nos prometen cosas que luego no se cumplen», comenta Capapé. «Cuando pudimos confirmar que iba a comenzar los trabajos de la exhumación pedimos estar allí al menos un día y nos dijeron que era muy complicado pero que nos dirían algo y tampoco hemos recibido noticias de ningún tipo», añade.

Otras 30 víctimas pendientes de respuestas

Aunque los hermanos Lapeña son los únicos que deberían ser exhumados por esta sentencia habría al menos una treintena de aragoneses enterrados en el Valle de los Caídos y cuyas familias tienen derecho por ley a que se les devuelvan sus restos. «Hay 30 que sepamos porque hemos tramitado las peticiones a través de la asociación. Probablemente habrá alguna familia más con derecho a exhumación que lo haya solicitado de forma individual y de la que no tengamos constancia», explica Capapé.

Por el momento ninguna de estas familias ha tenido tampoco noticias de que podría pasar con sus familiares. «Estamos en contacto de forma muy frecuente y nadie sabe nada, estamos todos igual», cuenta el portavoz.

Aún así en el Valle todavía quedarían una gran cantidad de cuerpos que no podrán ser desenterrados ya que tiene que ser un familiar de segundo grado el que realice la petición. «Hay gente que murió muy joven y que no tuvo descendencia y por lo tanto no tienen nadie cercano que pueda hacer la solicitud de forma formal», añade el representante,

Los hermanos Lapeña fueron fusilados sin juicio en el barranco de la Bartolina durante los primeros meses de la guerra civil por sus ideas republicanas y su vinculación a la CNT, como muchos otros fueron enterrados en el Valle de los Caídos sin que sus familiares lo supieran, que ahora, más de 80 años después siguen reclamando justicia.

Este proceso forma parte del proceso para que el inmenso cementerio del Valle de los Caídos sea objeto de una reorientación en su significado histórico que ya tuvo como primer paso imprescindible la salida de los restos del dictador Francisco Franco, su impulsor, en octubre de 2019.