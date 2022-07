Estaba jugando su partida diaria de guiñote en el bar con los amigos cuando J. H, de 61 años, se detectó un pequeño grano en el paladar. Esta historia, completamente real, sucedió hace 9 años, allá por 2013. Al principio, no le dio excesiva importancia porque, según relata, pensó que era "una herida" causada por alguna circunstancia "tonta" como un mordisco sin querer o algún alimento. Sin embargo, el punto rojo no desapareció de la boca de este riojano afincado en Zaragoza, sino que se hizo más grande. "Un día comiendo sentí como que me quemaba, como que me daba un pinchazo insoportable y entonces me fui al médico", recuerda. De esto hace más de seis años y en aquella consulta médica J.H. recibió "una noticia que no esperaba": su bulto en el paladar era cáncer. "Me quedé pálido", dice.

