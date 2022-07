Sergio Elizalde, director de cervezas Ambar: "Al ser pequeños hacemos las cosas mejor que los grandes"

Sergio Elizalde (Barcelona, 1971) está al frente desde hace diez meses del grupo aragonés Ágora (La Zaragozana), una compañía familiar con 120 años de historia conocida comercialmente por las cervezas Ambar, una marca que es todo un emblema colectivo de la comunidad. Padre de cinco hijos y con un larga trayectoria profesional en el sector de alimentación y bebidas, tiene ante sí el reto de hacer crecer la empresa en un mercado altamente competitivo y con la sostenibilidad como bandera de toda su actividad.

¿Con qué empresa se ha encontrado?

Con una joya. Es una compañía estupenda, un proyecto apasionante. Gente comprometida e ilusionada. Grandes profesionales. Aquí en Aragón se hacen las cosas muy bien. Tenemos una gran cerveza, creo que la mejor de España. Cuando nos presentamos a un concurso, lo ganamos. A veces se piensa que lo de fuera es mejor, pero aquí tenemos un cervezón.

¿Cuáles son los retos que se ha marcado en su gestión?

El mayor de todos es alcanzar un crecimiento rentable: crecer de manera sana y sostenida. También tener mejores productos cada día, estar cerca de los consumidores y los clientes y los bares y que nuestra marca sea más conocida y estimada en el resto de España. Queremos tener la mejor cerveza del mundo, pero eso pasa por ser sostenibles, hacer las cosas bien y tener un impacto positivo en nuestro entorno. Es un objetivo que nos tomamos muy en serio.

¿Cómo le sentó a Ambar la crisis de la pandemia?

Ha sido una etapa muy complicada para todo el sector de la hostelería, al que estamos ligados. Diría que el más difícil de la historia. De la noche a la mañana, nuestro principal canal de venta quedó cerrado. Es verdad que se siguió vendiendo en alimentación, pero han sido dos años muy duros para todo el sector cervecero. Hemos tenido que aguantar, manteniendo el empleo y la actividad lo máximo posible. Pero no han sido dos años perdidos, los hemos aprovechado para ponernos a punto, renovarnos y retarnos internamente.

¿Se ha recuperado la producción previa a la crisis del covid?

Este es el primer verano normal desde 2019. Más que un reactivación es un vuelta a la normalidad. En el mes de junio llegamos a datos similares a los de 2019. En el acumulado del año todavía no, pero esperamos que al final del ejercicio lo logremos o estemos cerca de ello. Eso si todo va bien, porque nadie sabe lo que va a ocurrir en los últimos meses del año.

¿Qué medidas están aplicando en esa línea de sostenibilidad?

Hemos lanzado recientemente la primera cerveza triple cero del mundo (sin alcohol, sin azúcar ni emisiones), que además está funcionando muy bien en el mercado. La nueva botella, además de ser más bonita, tiene menos vidrio y papel, lo que hace que pese un 20% menos y que consumamos 1.200 toneladas menos de papel al año. Se trata de hacer productos mejores y más respetuosos con el medio ambiente. Tenemos también el proyecto Ebro Vida con el que vamos a realizar múltiples acciones.

¿Qué inversiones planean?

También con el objetivo de ser más sostenibles, vamos a cubrir 25.000 metros cuadrados de los techos de la fábrica con 4.000 placas fotovoltaicas (2.175 kilovatios) que nos van a permitir autoconsumir el 25% de la energía. La inversión rondará el millón y medio. Hemos cambiado también el anillado de las latas del plástico al cartón, con una inversión de 750.000 euros. Y tenemos un proyecto de economía circular con la valorización del 95% de los residuos de la fábrica, en colaboración con Saica Natur. En transporte, vamos a circular con dos nuevos camiones eléctricos para el reparto por el Casco Histórico de Zaragoza y un camión con pila de hidrógeno para largos trayectos.

¿En qué punto se encuentra el plan de expansión por España?

Tenemos un cervezón y cuando se lo damos a probar fuera, a la gente le encanta. Queremos llegar a más consumidores porque tenemos algo muy bueno que dar. Ahora bien, lo haremos con una expansión tranquila, humilde y razonable. Que poco a poco nos vayan conociendo y nos adopten como su cerveza de referencia. Nos gusta explicar que somos la cerveza del Ebro, que está al lado de nuestra fábrica.

¿Dónde funciona mejor Ambar?

Además de en Aragón, somos una marca de referencia en Navarra y La Rioja. Estamos fuertes en Álava y hemos calado en Córdoba, Valencia o Castellón. Pero ahora tenemos presencia en toda España.

La nueva imagen y publicidad de Ambar reivindica el ser pequeños cerveceros, ¿qué supone eso?

Es lo que somos. España es un país con cerveceras muy grandes, y aunque en Aragón pueda parecer extraño, nosotros somos pequeños. No solo en cuanto a volumen o facturación, también en cuanto a actitud. Y eso para mí implica una actitud inconformista, de valentía, rebeldía y exigencia, De cuestionárselo todo, de hacer las cosas a nuestra manera. Hacer la cerveza que nos gusta sin cortapisas y sin depender de nadie. Gracias a eso podemos hacer cosas diferentes y mejor que los grandes no pueden. Por ejemplo, hace unos meses hemos instalado en la fábrica un molino para moler el lúpulo aquí. Es algo innovador a nivel mundial y somos los únicos que lo hacemos. Por eso decimos que ser pequeños sabe mejor. Somos pequeños y estamos orgullosos de serlo, pero hacemos grandes cervezas, una empresa familiar que quiere seguir siendo dueña de su destino.

¿Cómo fue 2021 y qué previsiones manejan para este año?

El año pasado fue mejor que el fatídico 2020, pero no con los números que queremos. Pusimos en marcha la nueva fábrica poco antes de una pandemia que nos hizo daño. Ahora estamos en ese proceso de volver a las cifras de antes. La facturación en 2021 rondó los 150 millones. Nuestro máximo fueron 200 millones en 2019, de los que estaremos cerca este año, con un crecimiento a doble dígito, pero hay que ser prudentes con lo que viene.

¿De qué manera les afecta el encarecimiento de materias primas?

Este es un problema que nos preocupa mucho. Hemos pasado del fuego de la pandemia a las brasas del incremento de los costes. Está subiendo todo de manera salvaje, con alzas del 30% o el 40% en el vidrio, el plástico, el cartón, la cebada, la malta... Son subidas que no se pueden trasladar al consumidor. No estamos incrementando los precios en la medida que deberían y esto supone que estamos reduciendo los márgenes. Y no le vemos un final a esto.

El grupo Ágora tiene otra marca de cerveza, Moritz, muy conocida en el mercado catalán.

Es una marca nicho en Cataluña. La primera cerveza de Barcelona, de 1856, y la primera que se lanzó en España. Es importante para nosotros. Pequeña pero con muchas cosas que contar. Seguimos apostando por Moritz, que tiene mucho que decir en el futuro.

¿Hay planes de inversión en la embotelladora de Jaraba?

Queremos que la planta de agua mineral y refresco de Jaraba sea más importante y pese más en la compañía. Sí tenemos proyectos para crecer en los próximos años. Lunares es un agua espectacular, sin parangón en España y con un gran potencial. Esta planta, junto a nuestra distribuidora Bebinter, son un ejemplo del papel que juega el grupo en la España despoblada.