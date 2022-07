Las guarderías públicas de Aragón acogen al 35% de los niños de 0 a 3 años

Más residencias y más unidades de convivencia. Las mismas guarderías que hace diez años. Las políticas destinadas a mejorar la vida de los mayores han avanzado en los últimos años de manera evidente. Las destinadas a incentivar la natalidad, no tanto. La conciliación no es fácil y la red de escuelas infantiles públicas municipales no llega a absorber el 35% de los niños escolarizados de 0 a 3 años.

En estos momentos, en Zaragoza hay 12 escuelas infantiles municipales –la última se inauguró en 2012, la situada en el Parque Bruil– más una en construcción (en parque Venecia, que se inaugurará en unos 9 o 10 meses, según apuntan fuentes municipales). A esta ya ha habido 159 familias interesadas en llevar a sus hijos, convirtiéndose en la tercera escuela infantil con más demanda. Tendrá seis aulas y cerca de 70 plazas. En total ha habido cerca de 1.200 solicitudes a todas las escuelas municipales y 950 plazas. Y hay otra en redacción avanzada que se presentará próximamente y que estará situada en Arcosur, para responder a las nuevas demandas de los barrios del sur, que son los que más han crecido en población en los últimos años. Son barrios nuevos, con habitantes jóvenes y por tanto con muchos niños. Como a las guarderías municipales asisten el 35% de los niños escolarizados de 0 a 3 años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado el cheque familia para favorecer la conciliación de los niños nacidos en 2021, aunque en un futuro se espera que esta ayuda (entre 350 y 700 euros) llegue a todos los de 0 a 3 años. Once guarderías públicas de la DGA Las guarderías del Gobierno de Aragón son 11, las mismas que hace una década. En cuanto a la promoción de las personas de avanzada edad, el Gobierno de Aragón apuesta por el envejecimiento activo, promoviendo la actividad física, cognitiva, etc, y evitando la institucionalización. Desde 1991, año en el que se tienen datos, hasta 2010 había 179; y de 2011 a 2022 se han inscrito 82. La apuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que depende de la Consejería de Ciudadanía, es la de evitar la institucionalización de las personas, trabajando por «garantizar la autonomía» de los mayores el mayor tiempo posible. De ahí, la puesta en marcha del plan del mayor, que promueve garantizar la calidad de vida poniendo «en el centro a la persona». El modelo de residencias está cambiando. Y de hecho, desde el departamento que dirige María Victoria Broto, se apuesta por la creación de unidades de convivencia dentro de los centros residenciales. Ya han comenzado las obras en la de Ciudad de Huesca, con capacidad para 28 personas; y en Romareda, que recrearán hogares, donde convivirán mayores. Este modelo se implantará también en la residencia Sagrada Familia, en Borja, Utrillas, Albarracín, Javalambre, Hogar Doz de Tarazona, el Centro Asistencial de Calatayud y Romareda.