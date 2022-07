"No creo que estemos ante el final de Podemos"

¿A qué achaca su destitución como portavoz de Podemos en el grupo parlamentario?

Es un cambio en las funciones en el grupo para dar más espacio a personas que para Podemos van a ser referentes en el ciclo electoral hacia 2023. Han considerado que es mejor poner a Marta de Santos de portavoz y ya está.

¿Eso quiere decir que para 2023 no cuentan con Escartín?

No lo sé, eso se lo tendría que preguntar a Maru Díaz. Yo lo desconozco.

¿Es normal que lo destituyan sin que haya debate?

Lo deseable siempre es hablar, es algo que nos ha caracterizado. Es mejor hablar a la cara con las personas afectadas. Pero, bueno, es una cuestión de forma de la que tampoco hago dramas estériles.

¿Ha influido el entusiasmo que ha puesto en el proyecto de Sumar?

Estuve en el acto de Madrid porque desde el primer momento vi claro que había que apoyar a quien creo que es la mejor candidata a presidenta, que es Yolanda Díaz. El arranque me pareció muy esperanzador, es muy interesante este proceso que espero que se extienda en lo local. Abiertamente he dicho que es el momento de apoyar esa iniciativa. Estoy seguro, además, de que Podemos Aragón va a añadir toda su experiencia y conocimiento.

Pero su implicación pública ha podido influir en su destitución?

Lo desconozco. Lo que sé es que nos necesitamos todos. La sociedad está viendo a Feijóo como una alternativa, pero su proyecto es el del PP de siempre, desmontar todos los avances sociales. Nos toca tener el mayor peso posible en el Gobierno de España y en el de Aragón para llevar a cabo acciones que mejoren la vida de la gente. Ahí tenemos que estar todos, los que se han ido, los que están, los que no han llegado...

¿Se ha planteado no acabar la legislatura en función de cómo vaya el proyecto de Yolanda Díaz?

Yo lo único que quiero es dar lo mejor de mí mismo allí donde esté. Cuando empecé estuve en los inicios de lo que fue ZeC, luego me invitaron a participar en Podemos y muy pronto fui diputado y después secretario general. En esta legislatura me pidieron ser portavoz, ahora seré diputado y mañana no lo seré. En todo caso, cualquiera que me conozca sabe que soy una persona constante que trata de hacer las cosas con alegría y sentido común. Sí pienso que hay que ver qué recorrido tiene el proyecto de Sumar, pero ya digo que personalmente no tengo ninguna ambición política. No quiero ser político profesional, nunca lo he deseado. Pero soy consciente de que, por mi trabajo en los movimientos sociales y en el Parlamento, soy capaz de aglutinar, seducir y contagiar. Ahora no sé dónde se me va a ubicar, pero me adaptaré e igualmente trabajaré como siempre.

¿No han cambiado demasiadas cosas en Podemos en los dos últimos años?

El politiqueo, el ruido que hay a veces en la comunicación política, no ayuda a nadie. Y a las fuerzas progresistas menos. Hay que huir de eso, ser como somos, gente de la calle que con total honestidad da un paso adelante para trabajar por el bienestar de la gente. Lo que hemos pasado en este tiempo nos tiene que servir para aprender de los errores y volver a ser ese espacio de confianza en la que mucha gente deposita sus certidumbres.

"No creo que estemos ante el fin de Podemos ni mucho menos. Estoy convencido de que Podemos va a aportar y va a continuar participando en los gobiernos de Aragón y de España"

La salida de Pablo Iglesias marcó un antes y un después para el partido. ¿Estamos ante el principio del fin de la marca Podemos?

No creo que estemos ante el fin de Podemos ni mucho menos. Estoy convencido de que Podemos va a aportar y va a continuar participando en los gobiernos de Aragón y de España. El reto que tenemos por delante es que toda esa gente que ya no está participando en Podemos se sienta interpelada, seducida. Que se cuente con ellos. Y eso es lo que se está planteando: escuchar a la ciudadanía. En este momento de desafección política hay que redoblar esfuerzos para que la gente sienta que se forma parte de su día a día.

¿Notan que se ha abierto una distancia con la calle?

No. No soy autocomplaciente y puede haber errores, pero en Podemos no se ha olvidado el programa y hay mucha gente que se está esforzando muchísimo. Lo que sí necesitamos es un mejor resultado, un mejor equilibrio de fuerzas en los gobiernos de coalición. Cuando estamos nosotros, se nota en el bienestar de la gente.

Cuando fue destituido como secretario general de Podemos en Aragón ya hubo alguna tensión con la dirección nacional, por consiguiente con Maru Díaz. ¿Qué pasó entonces?

He aprendido a no hacer dramas estériles de mi vida. Hay que asumir lo que viene, estés de acuerdo o no. Lo importante no es el rol, sino que sigamos adelante. Hace dos años dejé de estar como secretario general. Cuando lo iba a hacer yo, que iba a convocar asamblea ciudadana, se decidió hacerlo mediante un cese con una gestora. Y no pasa nada. De hecho, no dije ni mu. Cuando se convocaron primarias, me presenté y volví a ser elegido. Ahora participo en el grupo parlamentario y en el consejo ciudadano, y estoy encantado de sumar en el proyecto de Yolanda, pero no tengo ninguna ambición personal. Yo mañana no estaré de diputado, no viviré de la política. Me metí y a lo tonto llevo 7 años.

Dice que lleva siete años. Tenían en Podemos un código ético de estar un máximo de 8 años en la política. A usted y a unos cuantos más se les acaba ese ciclo en 2023.

Siempre he visto en la política un medio y no un fin. Tomaré las decisiones cuando las tenga que tomar, ahora no es el momento de grandes anuncios porque no sé qué va a pasar dentro de tres meses. Sí tengo claro que no voy a ser político profesional.

Algunos de los que han dejado la formación dicen que el partido no es lo mismo que fue. ¿Cuánto queda del Podemos del 15-M?

Los restos colectivos que tenemos por delante necesitan nuestra mejor versión. Confío en que seamos capaces de sacar ese espíritu honesto, comprometido, alegre, esperanzador. Son la derecha y la ultraderecha las que están todo el día con la matraca catastrofista. Nunca reconocen los aciertos, pero lo que nos toca es conseguir más cosas. Hay que ser muy exigentes con los gobiernos y ser firmes en la defensa de los avances. Que no nos cueste decir que subimos salarios, que aumentamos los impuestos de los más ricos o que mejoramos la sanidad pública. Eso es lo que le llega a la gente.

"¿Habrá papeletas de Podemos en 2023? No lo sé, pero creo que Podemos va a participar en el proceso de Sumar y van a encajar todas las piezas del puzzle"

¿Y si lo de Sumar no sale bien?

Lo que deseo es que Podemos y otras fuerzas progresistas acompañemos el proceso de Sumar. En este momento Yolanda Díaz es nuestra mejor candidata a presidenta y no se puede desaprovechar. Lo que yo he hablado con su equipo es que es muy importante la metodología. Tengo claro que aspiro a una radicalidad democrática. Es decir, que no reconstruyamos las características de los partidos clásicos. Espero que Sumar vaya componiéndose de esas personas necesarias y que para mí sea lo suficientemente atractivo como para darlo todo. De aquí a final de año iré viendo si es ese espacio en el que tengo más ganas de participar. Pero, ojo, si no lo es seguiré participando en movimientos sociales con el mismo entusiasmo. Si al final Sumar me encanta, lo voy a dar todo. Si no me gusta tanto, participaré en otro espacio y ya está.

¿Cree que las papeletas de Podemos estarán en las elecciones de 2023?

No lo sé. Pero creo que Podemos va a participar en el proceso de Sumar y van a encajar todas las piezas del puzzle para que realmente sea una multiplicación.

El proceso de Sumar recuerda al de ZeC de 2019 al que renunció Podemos, un error admitido en buena parte.

Hay que intentar sumar al mayor número de personas y, en ese sentido, la marca no importa tanto. Entiendo que también en política hay marketing, pero el factor humano, la honestidad, es más importante. La desunión no es una característica positiva, como tampoco lo es el hiperliderazgo. Pero a veces la suma de liderazgos y partidos sirve para multiplicar. Si lo que queremos es un frente amplio, lo vamos a conseguir. Esto sí que no depende de nadie, solo de la voluntad para ponernos de acuerdo.

¿Por qué ahora sí y entonces no?

En 2019 hubo muchas dificultades. Ahora debemos ser capaces de mejorar y presentarnos mucho mejor ante la sociedad.

Han pasado más de 24 horas desde que recibió el mensaje por Telegram de Maru Díaz anunciando su destitución. ¿Todavía no ha hablado con ella?

No, pero espero hablar tranquilamente con ella estos días. Habrá que hacer una reconfiguración en el grupo parlamentario y por mi parte ningún problema. No albergo ningún rencor, aunque sí me gusta transmitir en primera persona las cosas que me pasan. Repito que no quiero ser dramático. Aquí no pasa nada, a currar y a currar.