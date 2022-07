Tres miradas de Aragón a la memoria (ahora hasta el 83)

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís. Votaron no el PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP, mientras que Esquerra Republicana y el BNG optaron por la abstención. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado con vistas a su aprobación definitiva a la vuelta del verano.

No obstante, promete dar aún muchas vueltas antes de las modificaciones, al menos en el terreno público, sobre todo porque incluye una disposición para que una comisión de expertos estudie supuestos casos de vulneraciones de derechos humanos hasta 1983. Es decir, incluye el primer año del Gobierno de Felipe González.

Así que ahí se ha liado, en la mezcla con las víctimas de ETA e incluso con los GAL. No solo ha soliviantado al PP, también al PSOE y su vieja guardia, que nada de nada tiene que ver con el sanchismo actual. La derecha salió en tromba contra esa medida que entiende que supone una impugnación de la Transición. Tanto que Feijóo aseguró que derogaría la ley inmediatamente en el caso de llegar al Gobierno.

Mientras tanto, EH Bildu se ha atribuido el mérito de que se vayan a examinar «vulneraciones de derechos humanos perpetrados a personas que lucharon por la libertad y la democracia hasta el año 1983».

Tres entendidos en el asunto de la memoria expresan aquí su visión, grosso modo, de la polémica. Los tres aragoneses pero con opiniones distintas, en todo caso con matices en algún apartado.

"En una dictadura la vulneración de los derechos humanos es la regla, en una democracia vulnerar derechos fundamentales es, en todo caso, la excepción que nunca debe permitirse", dice Cebrián

Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional, explica que todo lo que signifique el reconocimiento y la reparación de quienes lucharon contra el franquismo y por la democracia "me parece positivo y necesario", pero considera "equivocado" introducir en una ley de memoria democrática la referencia a la posible vulneración de derechos humanos hasta 1983.

¿Por qué? "Porque de ese modo el sistema democrático se hace un flaco favor a sí mismo al equipararse a un régimen dictatorial. En una dictadura la vulneración de los derechos humanos es la regla, en una democracia vulnerar derechos fundamentales es, en todo caso, la excepción que nunca debe permitirse y que ha de ser condenada".

Esos comportamientos, continúa el profesor, "tienen por lo tanto sus castigos correspondientes en las leyes penales de una democracia, siendo el objeto de esta norma un objeto distinto". También se corre "el riesgo de elevar a las víctimas de estos posibles actos a una categoría, la de defensores de la democracia, que en absoluto tuvieron".

Agustín García Inda, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza y doctor en Sociología de las Políticas Públicas, cree que "con la mal llamada memoria democrática, la izquierda española completa una visión integrada (a su manera), de pasado, presente y futuro de nuestras vidas, tal como siempre ha pretendido el marxismo".

¿Para qué una ley?

"Pocos estarán en contra de enterrar dignamente a quienes quedaron en las cunetas, ni tampoco de que se castigue a quien humille por motivos ideológicos a las víctimas. Pero para eso bastaría una acción administrativa o aplicar el delito de odio del artículo 510 del Código Penal. ¿Para qué entonces una Ley? Para distraernos de la desastrosa o ausente gestión gubernamental del día a día", explica el profesor.

García Inda, que fue secretario técnico de la Consejería de Educación con Dolores Serrat, remarca que queda "otro objetivo, no tan visible pero igualmente peligroso y que subyace en el discurso de la ley: la lucha por la legitimidad en la que sus contendientes se lanzan sus muertos a la cabeza, como decía Ucelay-Da Cal".

En esa peligrosa lucha por la legitimación, "que conlleva la deslegitimación del contrario", la censura de la dictadura "deviene en ensalzamiento de la República, pendiente por la que ya advertí hace tiempo que la siguiente etapa a cuestionar y superar sería la Transición. No es el 36 sino el 78, su Constitución y la Corona, lo que algunos buscaban".

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, entiende que la ley de Zapatero y esta se parecen bastante "en el sentido de que ya hacían un reconocimiento de las víctimas» de la represión franquista, pero esa ley «se paralizó con la crisis, Zapatero se fue y Rajoy dijo cero euros".

Si se hubiese aplicado esa ley, "se habría avanzado mucho", pero hoy aún hay unas 35.000 fosas sin registrar y sin encontrar. "No hay que confundir los asesinados en general –se calcula que alrededor de 114.000 personas se hayan en paradero desconocido por estas circunstancias– con los de las fosas, con gente de la que no hay ni registro de defunción".

Esta ley permite al Estado asumir la financiación. Ya no depende de las asociaciones, lo que el historiador considera "una diferencia bastante importante porque ya no es solo tener un censo de víctimas, sino hacerlo definitivo. No van a depender de una institución o una asociación. Es el Estado el que asume la búsqueda de los desaparecidos".

Queda la polémica, esta vez extendida a las fechas, concretamente hasta el 83. La cuenta así Casanova. "Es, sobre todo, una ley de memoria de las víctimas de la represión franquista. Pero pactaron hacer una comisión técnica que investigara todos los asesinatos hasta finales de 1983 . La ley no dice nada más, es un reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura de Franco, pero nada tiene que ver con las víctimas de ETA. Tampoco reconoce a aquellos que tuvieron una memoria abrumadora durante tiempo, en Fraga, Barbastro o Valdealgorfa. Esta es una ley de memoria de víctimas que durante mucho tiempo estuvieron ocultas y su memoria no existió. Hay una confusión propia de todos los lugares con pasados sucios de un lado o de otro".

Ahora hay un juego de "equiparación" de víctimas, prosigue el historiador. "Es algo que aprovechan otros para recordar que sufrieron mucho con el comunismo. Es un tema político, nada que ver con lo que hacemos los historiadores. Yo no entro nunca en esos barros, investigo. Eso sí, que nadie me diga que ya se reconoció a todas las víctimas o que las víctimas de los republicanos han estado ahora ocultas. Durante décadas España estuvo llena de memoria de los vencedores, las víctimas de los vencidos no existían".

"El olvido oficial, que es lo que siempre ha practicado el PP, no hará desaparecer el recuerdo de ese pasado de violencia y dictadura", enfatiza Casanova, que hace poco remató así uno de sus tuits: "Historia, memoria, enseñanza (y ley)".