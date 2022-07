Talleres de cocina, iniciación al teatro, jardinería, actividades acuáticas, música y tecnología son solo algunas de las actividades que 82 alumnos del centro de educación especial Jean Piaget realizan dentro de la programación de Abierto por Vacaciones. Un plan académico y de ocio que les permite seguir aprendiendo en un espacio que conocen como es su centro y con actividades adaptadas a las necesidades de cada uno de los alumnos.

Las actividades cuentan con la supervisión de un monitor por cada tres alumnos y un monitor de apoyo por cada diez alumnos. Además, el centro está adaptando con toda la tecnología necesaria para que las actividades sean accesibles a todos los alumnos. Los alumnos van pasando por cada una de las actividades, cada día se encuentran en un ambiente diferente, aun así todas las actividades comparten el mismo objetivo: mejorar sus habilidades de la vida a la vez que enriquecer su ocio y tiempo libre.

El director del centro Juan Piagent, Jesús Fredes, aseguró que la importancia de estas actividades radica en que "los chicos necesitan ayudas para desarrollar las capacidades de juego y por ello es importante que puedan tener estos programas para que haya un mediador efectivo que les acompañe. Cuando eres niño la mente se construye a través del juego y hay que ayudar a completar estos procesos". Además, el director aseguró que la intención del centro es que las actividades "enlacen con la propuesta curricular del centro a lo largo del año, pero con forma de talleres"

Además de cubrir y fomentar el aprendizaje de los alumnos, el programa Abierto por Vacaciones supone una perfecta oportunidad de conciliación para las familias. "No tenemos muchas más opciones y para ellos es muy importante que sigan teniendo un aprendizaje que complemente que hacer durante todo el año", explicaba Sagrario Romero, madre de uno de los jóvenes que participa en las actividades del centro. "Para nuestros hijos que tienen gran discapacidad no hay más opciones, además, la ayuda de la familia ya no es opción porque cuando tienes dos hijas con discapacidad con las que no puedes físicamente todo se complica mucho más, menos mal que tenemos el Piaget que funciona muy bien", coincide Esmeralda Badal, madre de dos jóvenes que participan en Abierto por vacaciones y miembro del AMPA del centro.

En el caso de los chavales que participan en el programa Abierto por Vacaciones que se desarrolla en los centros de educación especial, se trata de una actividad prácticamente gratuita al estar subvencionada por el Gobierno de Aragón. Incluye no solo la participación en las actividades programadas sino también el comedor, el transporte y la atención del fisioterapeuta.

Esta ultima es una de las cuestiones más valoradas por las familias. "Es muy importante para su desarrollo que todo el trabajo que realizan durante el año", explica Sagrario "Para ellos un parón de tres meses supone un gran problema", añade Esmeralda.

En total son 96 centros los que se benefician del programa Abierto por Vacaciones en toda la Comunidad Autónoma (69 en Zaragoza, 17 en Huesca y 10 en Teruel). Este programa ha permitido que desde que terminaron las clases el pasado 23 de junio los cuatro centros de educación especial de la ciudad de Zaragoza puedan ofrecer diversas actividades al alumnado.

Esta mañana, el consejero de Educación Cultura y Deporte, Felipe Faci ha visitado el centro Jean Piaget, uno de los centros de referencia en educación especial en la comunidad, donde ha podido ver como se desarrollan estas actividades. Además, ha recordado que "los alumnos nunca dejan de aprender" y por ello la importancia de seguir asistiendo a este tipo de actividades durante el verano.