La falta de médicos que atiendan de forma continuada en los servicios de urgencias de las localidades de Canfranc y Escarrilla podría terminar esta misma semana. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, quien anunció que se han presentado siete solicitudes de facultativos para cubrir los Puntos de Atención Continuada de Canfranc y Escarrilla, en Huesca.

En este momento el departamento de Sanidad trabaja para «encajar» la disponibilidad de estos médicos que actualmente ya se encuentran trabajando en sus propios centros. Aun así, la previsión es que a lo largo de la semana se pueda anunciar una solución para la falta de facultativos que las dos localidades llevan denunciando desde hace varias semanas.

La consejera ha asegurado que se espera que estos dos puntos, calificados como «de especial conflictividad» por la falta de personal, reabran, «si no en situaciones de normalidad, muy próximas». Es por ello que, inicialmente, se cubrirían solo los fines de semana. «La oferta y el llamamiento a los sanitarios sigue vigente. Pensábamos que íbamos a tener más éxito, pero no ha sido así», ha declarado la consejera. Los responsables del Salud aseguraron que por el momento no se plantea ningún otro cierre de puntos de atención continuada en la comunidad

En el caso de Canfranc, la localidad lleva desde mediados del pasado mes de junio sin servicio de atención de urgencias. Un servicio que no solo atendía a los vecinos del pueblo sino del que también dependían otras localidades del valle como Candanchú, Astún o Villanúa.

70 plazas sin cubrir

Por otra parte, finalmente y tras los reajustes pertinentes, en la última oferta de empleo público quedaron sin asignar 70 plazas de médicos de atención continuada en Aragón.

En la adjudicación se otorgaron 229 plazas de médicos de familia y 30 de pediatría. Junto a las restantes de esta tanda salieron otras 187 y se adjudicaron 110 quedando así todas las plazas de equipo cubiertas y agrupando todas las vacantes restantes en los centros de atención continuada.