La aragonesa Pilar Alegría, elegida para dar la cara por el PSOE

Sara Fernández (Ciudadanos) no quiso compartir el sillón de Alcaldía con ella y pareció condenarla a un largo ostracismo de cuatro años en la oposición, ese terreno árido que está cruzando Lola Ranera, que tratará de acercarse el próximo año a los estupendos resultados que logró Pilar Alegría en su intento de gobernar Zaragoza en mayo de 2019, cuando superó los 91.000 votos –distanció a Azcón en 20.000– y se plantó en 10 concejales. La cifra no le bastó. PP y Cs se apoyaron en Vox para mandar y la vida dio un giro para la socialista.

Nueve meses después cambiaría de despacho pero no de plaza. Seguiría junto al Pilar, esta vez como delegada del Gobierno, desde donde disparó su carrera hacia Madrid el verano pasado. Al frente del Ministerio de Educación, Alegría no solo no ha desentonado sino que se ha convertido en uno de los puntales de Pedro Sánchez, que ha decidido darle poder en el partido. Desde mañana será la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE en sustitución del diputado en el Congreso Felipe Sicilia.

«Me alegro mucho», manifestó ayer Lambán en un momento en que el PSOE «vive una situación complicada, para qué nos vamos a engañar», dijo el presidente, que pidió a la Ejecutiva federal que dé «autonomía» al socialismo aragonés en la toma de decisiones. «Deseo, fervientemente, que el secretario general, Pedro Sánchez, esté acertando en todos estos nombramientos, en todos y cada uno de ellos», en referencia al exlehendakari Patxi López, que será portavoz en el Congreso; María Jesús Montero, nueva vicesecretaria general del PSOE tras la dimisión de Adriana Lastra; y el ministro Miquel Iceta, que será el secretario de Memoria Democrática y Laicidad; y de Pilar Alegría, por supuesto.

Pese a su condición de susanista en la batalla que la andaluza Díaz perdió con Pedro Sánchez en 2017, la aragonesa de La Zaida fue capaz de ir tejiendo una nueva proximidad. Entonces, incluso antes, fue la mano derecha de Lambán ostentando la secretaría de Organización del PSOE de Aragón entre 2014 y 2017, además de asumir la titularidad de la consejería de Innovación y Universidad del Gobierno autonómico entre 2015 y 2019. Antes, entre 2008 y 2015, fue diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados.

Alegría, en el fondo, conoce bien las tripas del PSOE y tener un perfil más político que otros ministros le ha favorecido

Entre sus logros como consejera destacó la firma del Pacto por la Ciencia en Aragón, pero ya en su intento de asalto al consistorio se alejó del actual presidente aragonés, con quien mantiene una relación fría. No obstante, en su etapa como delegada del Gobierno trabajó duro en la cooperación institucional para gestionar la pandemia, además de luchar con pasión contra la violencia machista.

Su posterior llegada al Ministerio de Educación le ha dado mucho más vuelo. Hace ya semanas que era señalada como un gran valor de Sánchez tras la remodelación de su Gobierno hace un año. Como la ministra «más política», con más fondo, y con capacidad de ataque al PP, como demostró –así lo han remarcado en la Moncloa en los últimos días–, cuando criticó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus becas para rentas familiares altas.

Sánchez la hará compaginar su labor en el Gobierno con la responsabilidad de ser la cara visible del PSOE para intentar explicar mejor la gestión del Ejecutivo. El reto de Alegría será frenar lo que anuncian las encuestas.

Alegría, en el fondo, conoce bien las tripas del PSOE y tener un perfil más político que otros ministros le ha favorecido. En las preguntas parlamentarias siempre iba un paso más allá de lo habitual, además de destacar como alguien que sabe comunicar, conectar con el gran público debido a su lenguaje sencillo y directo.

Precisamente esa faceta es la que necesita Sánchez, que la hará compaginar su labor en el Gobierno con la responsabilidad de ser la cara visible del PSOE para intentar explicar mejor la gestión del Ejecutivo. En Moncloa entienden que su intenso trabajo normativo no está calando en la sociedad. Así que el reto de Alegría será frenar lo que anuncian las encuestas, incluso las del CIS: la pérdida del apoyo ciudadano y el ascenso del PP.

Enhorabuena a @Pilar_Alegria y @patxilopez por sus nombramientos como portavoces de la CEF y del Grupo Parlamentario Socialista. Me alegro mucho por ellos — Javier Lambán (@JLambanM) 21 de julio de 2022

Sumo mi enhorabuena a @mjmonteroc, nueva vicesecretaria general del @PSOE y a @miqueliceta, nuevo secretario de Memoria Democrática. Me alegro también por ellos — Javier Lambán (@JLambanM) 21 de julio de 2022

Entre los logros más destacados de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación destaca la aprobación de la Ley de Formación Profesional Dual, una norma que ha hecho suya y de la que se siente especialmente orgullosa, casi tanto como de ser la primera ministra aragonesa, un «privilegio» que le ha permitido trabajar en la ley de FP, «un proyecto de país». Alegría dice que se trata de «escuchar, hablar y llegar a un acuerdo con la mayoría». Así lo está haciendo. Hay paz educativa en España, hasta la concertada ha callado desde su llegada. Trabajo en silencio mientras crece dentro de su partido. Mañana hablará. De momento, solo ha dejado este tuit: «Gracias @sanchezcastejon por confiar en mí para ejercer de portavoz del @psoe. Es un honor ser la voz de este gran partido».